Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Сводные характеристики
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
реклама
Месяца 4 назад в одном не самом заметном обзоре на тот момент новинки - кулера Jonsbo HX7280 я задал один вопрос автору
И вот теперь выходит мой обзор на этот кулер на "плазменной горелке". Так что вы сможете узнать, для какой платформы этот кулер лучше - для АМД или для Интел. В пути упаковка кулера немного пострадала.
Упаковка и комплектация
реклама
Кулер упакован в коробку из черного гофрокартона с цветной полиграфией. Информация на фронтальной и задней стенках дублируется. Там в сжатой форме указана необходимая информация + 3D изображение кулера.
На боковых стенках вы можете найти технические данные по вентиляторам и радиатору.
реклама
После вскрытия нас встречает коробка с аксессуарами.
Под ней в картонном конверте, уложенном в нишу во вспененном полиэтилене лежит 120мм вентилятор.
реклама
Радиатор и 140мм вентиляторы зажаты между двумя пластинами вспененного полиэтилена. Правда этой "защиты" все же недостаточно.
Да, коробка оказалась пробита и на радиаторе есть совсем небольшая вмятинка ( которая ни на что не влияет, ее почти не видно). Пассивная безопасность упаковки не внушает доверия.
Содержимое коробки аксессуаров
В комплекте поставки есть все необходимое, для установки кулера на все актуальные сокеты.
Содержимое коробки аксессуаров :
- Руководство по установке
- L.N.A x2
- "Тройник" для подключения вентиляторов в один разъем материнской платы
- Г-образная отвертка
- металлический бэкплэйт Интел 115х/1200/1700
- прижимная пластина с крепежным винтом
- стойки-виброизоляторы (4шт)
- Кронштейны Интел 115х/1200/1700/20хх (1пара)
- Кронштейны АМД АМ2/АМ3/АМ4 (1пара)
- крепежные винты Интел 115х/1200/1700 (4шт)
- крепежные винты АМД АМ2/АМ3/АМ4 (4шт)
- крепежные шпильки 20хх (4шт)
- фиксирующие гайки Интел 115х/1200/1700/20хх (4шт)
- изолирующие шайбы Интел 115х/1200/1700 (4шт)
- шприц с термопастой Thermal Grizzly
- лопатка для нанесения термопасты
- 1 пара скоб для 120мм вентилятора + 2 пары скоб для 140мм вентиляторов
Радиатор
Радиатор кулера состоит из двух симметричных секций, набранных 56 окрашенными алюминиевыми пластинами, припаянными к 7 окрашенным медным теплотрубкам диаметром 6мм. С боков пластины радиатора загнуты, для обеспечения туннельного эффекта, но сам радиатор не имеет никаких оптимизаций для фокусирования воздушного потока, а также для снижения уровня шума.
8 нижних секций укорочены - для лучшей совместимости радиатора кулера с радиаторами VRM и ОЗУ. Семь теплотрубок радиатора расположены в шахматном порядке - для более рационального прогрева такого большого радиатора.
В основании кулера мы имеем ярко выраженный конус - на платформе Интел это возможно и поможет снять "лишние" 2-3°C, но вот на платформе АМД может стать серьезной помехой. Трубки в основании пропаяны по всей длине.
Вентиляторы
В комплекте идут два 140мм вентилятора с 7 изогнутыми лопастями и один 120мм девятилопастной вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Что бросилось в глаза при осмотре - низкое качество оплетки( провода) вентилятора. Она дубовая, а сами провода плохо гнутся, что говорит об экономии на данном "расходнике" и их посредственном качестве. Вентиляторы весьма шумные. При запуске через Y-кабель Thermalright 120мм вентилятор, подключенный к 3-pin разъему, стартанул только при напряжении 11В. С другими испытуемыми такого не было.
Скобы для крепления вентиляторов - справа для 120мм, в центре и слева - для 140мм. Скобы не самые удобные, особенно в плане зацепа за вентилятор.
Установка и совместимость
Установка достаточно простая и аналогичная установке кулеров Phanteks/Noctua.
Расстояние от материнской платы до выреза радиатора - 65мм. Учитывайте это при наличии у вас очень высокой памяти, вроде Corsair Dominator.
Кулер в сборе перекрывает все 4 слота ОЗУ. И именно в такой конфигурации - 120+1х140 они проходил тестирование ( просто потому что большинство использовало его именно в такой конфигурации)
"Нашлепки" на радиатор пластиковые, стилизованные под металл.
Отпечаток испытуемого. Для сравнения - отпечатки Стрелы
и "Снегурочки" (Frost Spirit 140)
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4, РВО - вкл
Процессор : Ryzen 7 Pro 3700 (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Контроллер подсветки : Cougar Core Box v3
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Jonsbo HX7280, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Thermalright Frost Spirit 140.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.5.6
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора, 7В и 5В (если возможно).
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Средние (на 900 об/мин)
Сводные характеристики
|Наименование
|Jonsbo HX7280
|Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme
|Thermalright Frost Spirit 140
|Габариты радиатора, ДхШхВ, мм
|140х127х160
|154х103х163
|121х140х158
|Масса радиатора, г
|1125
|850
|978
|Типоразмер вентилятора, мм
|120/140
|120/140/150
|120/140/150
|Материал радиатора
|Окрашенный алюминий
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|2х56
|2х63
|2х58
|Толщина ребер, мм
|0.4
|0.4
|0.4
|Межреберное расстояние, мм
|1.5
|1.6
|1.6
|Число и размер теплотрубок
|7х6мм
|8х6мм
|4х8мм
|Материал теплотрубок
|Окрашенная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Площадь рассеивания, см2
|~15000
|~10500
|~12500
|Цена на момент релиза
|85-90$
|90$
|60$
|Актуальность
|Avito/Ebay
|В продаже
Как видим - претендент почти в 1.5 раза тяжелее "Стрелы" и на 30% тяжелее "Снегурочки". Поможет ли это новичку ?
Результаты тестирования
И буквально же на первом этапе новичок попал между молотом и наковальней - отсутствие оптимизаций радиатора + не самые качественные провода вентилятора просто не оставляют ему шансов взять титул суперкулера. Да и противники не из слабых. Эффективность новичка очень быстро проседает с падением оборотов, чего нельзя сказать о его прямом оппоненте - "Снегурочке" (TR Frost Spirit 140). А ведь кулер Термалрайт еще и значительно дешевле!
В Сайнбенче новичок идет ноздря в ноздрю опять же со "Снегурочкой", в попытках догнать флагман Термалрайт. Но ведь нас также интересуют игры ?
Нет, это не ошибка. Это цена за "пробу пера" в попытках войти в Высшую Лигу.
Комментарии тут излишни, вы и сами это видите.
А результаты "Стрелы" вы увидите в сводной статье по двубашенным кулерам - сейчас она укрощает нрав Р7-5800Х.
Итоги
В целом у компании Jonsbo получился весьма интересный высокопроизводительный кулер, которому вполне по зубам попасть в Высшую Лигу, после устранения некоторых инженерных просчетов.
Плюсы :
- Высокое качество сборки
- хорошая комплектация
- Хорошая окраска, на которой не видны отпечатки
- Очень хорошая производительность
Минусы :
- Шумные, ревущие вентиляторы
- Неудобные скобы
- Отсутствуют оптимизации в радиаторе, снижающие шум и повышающие производительность кулера на низких оборотах
- Очень плотный пакет ребер
- Завышенная цена с учетом Цена/ Качество/ Производительность
Если вы хотели себе черную NH-D15, но не хотели выкладывать 200+ $, то перед вами отличный вариант. Особенно на Интел 1700. Также пишите в комментариях - купили бы вы первую ревизию или стали бы ждать вторую.
А это просто, чтобы вы улыбнулись :) Второе объявление некоторые наши завсегдатаи прекрасно знают - раньше этот перец писал, что продает оригинал (хотя на коробке написано Made in Taiwan) и что в теплотрубках настоящая охлаждающая жидкость, а не китайская вода из под крана. Да, это то самое объявление за 20 000. Но по-ходу автор немного откорректировал его - не выдержал троллинга. Быть фанатом Ноктуа очень нелегко.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила