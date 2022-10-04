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Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD

Сегодня вас ждет обзор очень интересной новинки - двухсекционного кулера Jonsbo HX7280. Или импортозамещение по-китайски.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентиляторы
  • Установка и совместимость
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Сводные характеристики
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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     Месяца 4 назад в одном не самом заметном обзоре на тот момент новинки - кулера Jonsbo HX7280 я задал один вопрос автору

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    И вот теперь выходит мой обзор на этот кулер на "плазменной горелке". Так что вы сможете узнать, для какой платформы этот кулер лучше - для АМД или для Интел. В пути упаковка кулера немного пострадала.

Упаковка и комплектация

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 Кулер упакован в коробку из черного гофрокартона с цветной полиграфией. Информация на фронтальной и задней стенках дублируется. Там в сжатой форме указана необходимая информация + 3D изображение кулера.

 На боковых стенках вы можете найти технические данные по вентиляторам и радиатору.

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 После вскрытия нас встречает коробка с аксессуарами.

 Под ней в картонном конверте, уложенном в нишу во вспененном полиэтилене лежит 120мм вентилятор.

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  Радиатор и 140мм вентиляторы зажаты между двумя пластинами вспененного полиэтилена. Правда этой "защиты" все же недостаточно.

   Да, коробка оказалась пробита и на радиаторе есть совсем небольшая вмятинка ( которая ни на что не влияет, ее почти не видно). Пассивная безопасность упаковки не внушает доверия.

 Содержимое коробки аксессуаров

 В комплекте поставки есть все необходимое, для установки кулера на все актуальные сокеты.

Содержимое коробки аксессуаров :

- Руководство по установке

- L.N.A x2

- "Тройник" для подключения вентиляторов в один разъем материнской платы

- Г-образная отвертка

- металлический бэкплэйт Интел 115х/1200/1700

- прижимная пластина с крепежным винтом

- стойки-виброизоляторы (4шт)

- Кронштейны Интел 115х/1200/1700/20хх (1пара)

- Кронштейны АМД АМ2/АМ3/АМ4 (1пара)

- крепежные винты Интел 115х/1200/1700 (4шт)

- крепежные винты АМД АМ2/АМ3/АМ4 (4шт)

- крепежные шпильки 20хх (4шт)

- фиксирующие гайки Интел 115х/1200/1700/20хх (4шт)

- изолирующие шайбы Интел 115х/1200/1700 (4шт)

- шприц с термопастой Thermal Grizzly

- лопатка для нанесения термопасты

- 1 пара скоб для 120мм вентилятора + 2 пары скоб для 140мм вентиляторов


Радиатор

 Радиатор кулера состоит из двух симметричных секций, набранных 56 окрашенными алюминиевыми пластинами, припаянными к 7 окрашенным медным теплотрубкам диаметром 6мм. С боков пластины радиатора загнуты, для обеспечения туннельного эффекта, но сам радиатор не имеет никаких оптимизаций для фокусирования воздушного потока, а также для снижения уровня шума.

  8 нижних секций укорочены - для лучшей совместимости радиатора кулера с радиаторами VRM и ОЗУ. Семь теплотрубок радиатора расположены в шахматном порядке - для более рационального прогрева такого большого радиатора.

  В основании кулера мы имеем ярко выраженный конус - на платформе Интел это возможно и поможет снять "лишние" 2-3°C, но вот на платформе АМД может стать серьезной помехой. Трубки в основании пропаяны по всей длине.


Вентиляторы

  В комплекте идут два 140мм вентилятора с 7 изогнутыми лопастями и один 120мм девятилопастной вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Что бросилось в глаза при осмотре - низкое качество оплетки( провода) вентилятора. Она дубовая, а сами провода плохо гнутся, что говорит об экономии на данном "расходнике" и их посредственном качестве. Вентиляторы весьма шумные. При запуске через Y-кабель Thermalright 120мм вентилятор, подключенный к 3-pin разъему, стартанул только при напряжении 11В. С другими испытуемыми такого не было.

   Скобы для крепления вентиляторов - справа для 120мм, в центре и слева - для 140мм. Скобы не самые удобные, особенно в плане зацепа за вентилятор.

Установка и совместимость

  Установка достаточно простая и аналогичная установке кулеров Phanteks/Noctua.

   Расстояние от материнской платы до выреза радиатора - 65мм. Учитывайте это при наличии у вас очень высокой памяти, вроде Corsair Dominator.

 Кулер в сборе перекрывает все 4 слота ОЗУ. И именно в такой конфигурации - 120+1х140 они проходил тестирование ( просто потому что большинство использовало его именно в такой конфигурации)

  "Нашлепки" на радиатор пластиковые, стилизованные под металл.

   Отпечаток испытуемого. Для сравнения -  отпечатки Стрелы

  и "Снегурочки" (Frost Spirit 140)

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4, РВО - вкл

Процессор : Ryzen 7 Pro 3700 (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Контроллер подсветки : Cougar Core Box v3

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Jonsbo HX7280, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Thermalright Frost Spirit 140.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.5.6

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

В черной-черной комнате, на черном-черном стенде, стоит черный-черный кулер с черными-черными вентиляторами, подключёнными к черному-черному реобасу. И температура черного-черного воздуха в черной-черной комнате - 22°C.

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора, 7В и 5В (если возможно). 

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось:  на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Средние (на 900 об/мин)

Сводные характеристики

Наименование Jonsbo HX7280 Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Thermalright Frost Spirit 140
Габариты радиатора, ДхШхВ, мм 140х127х160 154х103х163 121х140х158
Масса радиатора, г 1125 850 978
Типоразмер вентилятора, мм 120/140 120/140/150 120/140/150
Материал радиатора Окрашенный алюминий Никелированный алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 2х56 2х63 2х58
Толщина ребер, мм 0.4 0.4 0.4
Межреберное расстояние, мм 1.5 1.6 1.6
Число и размер теплотрубок 7х6мм 8х6мм 4х8мм
Материал теплотрубок Окрашенная медь Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Площадь рассеивания, см2 ~15000 ~10500 ~12500
Цена на момент релиза 85-90$ 90$ 60$
Актуальность
Avito/Ebay В продаже


Как видим - претендент почти в 1.5 раза тяжелее "Стрелы" и на 30% тяжелее "Снегурочки". Поможет ли это новичку ?

Результаты тестирования

 И буквально же на первом этапе новичок попал между молотом и наковальней - отсутствие оптимизаций радиатора + не самые качественные провода вентилятора просто не оставляют ему шансов взять титул суперкулера. Да и противники не из слабых. Эффективность новичка очень быстро проседает с падением оборотов, чего нельзя сказать о его прямом оппоненте - "Снегурочке" (TR Frost Spirit 140). А ведь кулер Термалрайт еще и значительно дешевле!

 В Сайнбенче новичок идет ноздря в ноздрю опять же со "Снегурочкой", в попытках догнать флагман Термалрайт. Но ведь нас также интересуют игры ?

 Нет, это не ошибка. Это цена за "пробу пера" в попытках войти в Высшую Лигу.

Thermalright Frost Spirit 140 900об/мин

Jonsbo HX7280 900об/мин

   Комментарии тут излишни, вы и сами это видите.

А результаты "Стрелы" вы увидите в сводной статье по двубашенным кулерам - сейчас она укрощает нрав Р7-5800Х.

Итоги

 В целом у компании Jonsbo получился весьма интересный высокопроизводительный кулер, которому вполне по зубам попасть в Высшую Лигу, после устранения некоторых инженерных просчетов.

Плюсы :

- Высокое качество сборки

- хорошая комплектация

- Хорошая окраска, на которой не видны отпечатки

- Очень хорошая производительность

Минусы :

- Шумные, ревущие вентиляторы

- Неудобные скобы

- Отсутствуют оптимизации в радиаторе, снижающие шум и повышающие производительность кулера на низких оборотах

- Очень плотный пакет ребер

- Завышенная цена с учетом Цена/ Качество/ Производительность

Кто станет следующей жертвой Thermalright ?

    Если вы хотели себе черную NH-D15, но не хотели выкладывать 200+ $, то перед вами отличный вариант. Особенно на Интел 1700. Также пишите в комментариях - купили бы вы первую ревизию или стали бы ждать вторую.

 А это просто, чтобы вы улыбнулись :) Второе объявление некоторые наши завсегдатаи прекрасно знают - раньше этот перец писал, что продает оригинал (хотя на коробке написано Made in Taiwan) и что в теплотрубках настоящая охлаждающая жидкость, а не китайская вода из под крана. Да, это то самое объявление за 20 000. Но по-ходу автор немного откорректировал его - не выдержал троллинга. Быть фанатом Ноктуа очень нелегко.

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Теги

thermalright silver arrow ib-e extreme ryzen 7 pro 3700 thermalright frost spirit 140 jonsbo hx7280
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