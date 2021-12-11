За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентиляторы

Установка и совместимость

Сводные характеристики

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

реклама

Мы продолжаем тестирование новинок Термалрайт. И сегодня у нас на обзоре и тестировании - двубашенный кулер "Frost Spirit 140" или "Ледяной Дух". Кулер выпускается в 3-х цветах - сером, белом и черном. А также с обычными вентиляторами, RGB и ARGB. На тестировании оказался экземпляр в выдержанной серой гамме. Немного музыки для атмосферы.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

На простой коробке из обычного гофрокартона мы видим принты черной краской, на фронтальной стенке - 3D-изображение кулера, список поддерживаемых сокетов, а также информация о том, что данный кулер выпущен в рамках празднования 20-летия кампании. На верхней крышке - изображение ледяной снежинки, название кулера и логотип кампании. На боковинах коробки - аббревиатура и адрес официального сайта.

реклама

На задней стенке находятся спецификации комплектных вентиляторов и радиатора.

После открытия коробки нас встречает лист гофрокартона, лежащий сверху на кулере, как своеобразный демпфер.

реклама

Радиатор с аксессуарами и вентиляторы погружены в форму из вспененного полиэтилена. Вентиляторы и радиатор упакованы индивидуально в полиэтиленовые пакеты. Для большей сохранности радиатора, коробка с аксессуарами вставлена в П-образную вставку из гофрокартона, установленную между секциями радиатора.

"Ванна безопасности" из вспененного полиэтилена.

реклама

Содержимое коробки аксессуаров расфасовано по 3-м пакетам

Перечень содержимого коробки аксессуаров :

- Бэкплэйт для установки на Интел 115х/1200

- Крепежные планки для Интел 115х/1200/2011(3)/2066 (2шт)

- Набор креплений для Интел 2011(3)/2066 (4шт)

- Стойки-фиксаторы для Интел 115х/1200 (4шт)

- Фиксирующие винты для крепежных планок Интел 115х/1200 (4шт)

- Крепежные планки для АМ4 (2шт)

- Стойки-виброизоляторы для АМ4 (4шт)

- Фиксирующие винты для АМ4 (4шт)

- Скобы для установки вентиляторов ( 2 комплекта)

- Y-сплиттер (3pin+4pin->4pin)

- Термопаста TF7

Радиатор

Даже при некоторых отличиях, в радиаторе "Ледяного Духа" угадываются черты "Адского Пламегасителя". Единственное серьезное их отличие в том, что в IFX-14 мы можем установить 38мм вентилятор м/у секциями, а вот у "Ледяного Духа" уже не получится - расстояние м/у секциями ровно 37мм.

Радиатор кулера ассиметричен, построен на 4-х 8мм никелированных теплотрубках. Теплотрубки пропаяны не только в основании по всей длине, но также пропаяны с пластинами радиатора. Радиатор состоит из 2 секций по 58 ребер в каждой, толщина ребра - 0.4мм, межреберное расстояние - 1.6мм.

декоративная пластина со штампованным названием и логотипом съемная - для этого надо открутить 4 шурупа, используя torx-биту.

Пластины укладываются с перехлестом, в результате в центре образуется треугольная выемка. Как видно из снимка - с одной стороны ребра почти полностью пропаяны с теплотрубками, в то время как с другой порядка 5 ребер остаются непропаянными (из-за конусовидной формы конца теплотрубки).

12 нижних ребер укорочены - для лучшей совместимости с оперативной памятью и высокими радиаторами VRM.

Основание у юбилейных кулеров удивительно плоское. Пайка основания качественная - без зазоров, все заполнено припоем.

Чистый вес радиатора - 978г (1000г согласно спецификациям производителя).

Вентиляторы

Кулер укомплектован двумя вентиляторами на гидродинамическом подшипнике - TL-C12 и TL-D14. TL-D14 - это все тот же 7-лопастной, много раз перелицованный TY-140 (правда очень хорошо модернизированный). Вентилятор серого цвета, с резиновыми вставками по краям (для гашения вибрации). Крыльчатка темно-серого цвета. На максимальных оборотах вентилятор издает легкий гул, на оборотах ниже 1100-1200 практически бесшумен.

Комплектный TL-C12 оказался бракованным - вентилятор не реагировал на подачу напряжения, ни ч/з сплиттер, ни напрямую от МП, ни напрямую от реобаса. Был заменен на аналогичный от Peerless Assassin 120 (для проведения тестирования).

Установка и совместимость

Набор необходимого крепежа

Устанавливаем стойки-изоляторы, поверх стоек укладываем крепежные планки и притягиваем их винтами.

Наносим термопасту и устанавливаем кулер.

Полностью собранный, кулер перекрывает все 4 слота ОЗУ.

Расстояние от материнской платы до верхнего края выреза составляет 70мм. Но если вы поднимите передний вентилятор как на фото, то высота кулера увеличится на 25мм.

Прижим у кулера очень сильный - излишки термопасты оттеснены к краям теплораспределительной крышки. Отпечаток не идеальный, но весьма неплохой.

Сводные характеристики

Параметры Thermalright IFX-14 Thermalright

Silver Arrow IB-E Extreme Thermalright Frost Spirit 140 Thermalright Peerless Assassin 120 Noctua NH-D14 Noctua NH-D15 Габариты радиатора,мм 146.2х124х161мм 154х103х163мм 140х121х158мм 125х135х157мм 140х130х160мм 150х135х160мм Масса радиатора,г 785 850 978 860 916 1000 Типоразмер вентиляторов 120/140/150 120/140/150 120/140/150 120 120/140 120/140 Материал радиатора Полированный алюминий Никелированный алюминий Полированный алюминий Алюминий Полированный алюминий Полированный алюминий Число ребер 2х54 2х63 2х58 2х53 2х42 2х45 Толщина ребер 0.3мм 0.4мм 0.4мм 0.4мм 0.5мм 0.5мм Межреберное расстояние 1.5мм 1.6мм 1.6мм 1.8мм 2.4мм 2.0мм Число и размер теплотрубок 4х8мм 8х6мм 4х8мм 6х6мм 6х6мм 6х6мм Материал теплотрубок Никелированная

медь Никелированная

медь Никелированная

медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная

медь Никелированная медь Никелированная медь Цена на момент релиза 90-125$ 90$ 60$ 50$ 95$ 100$ Актуальность Раритет Avito/Ebay Новинка Новинка Avito/Amazon/CU Ритейл/Avito





Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Peerless Assassin 120, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Noctua NH-D14, Noctua NH-D15.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.

"Битва взглядов"

Frost Spirit 140 и Peerless Assassin 120 - cразу бросается в глаза разница в размерах между новинками.

Frost Spirit 140 и Silver Arrow IB-E Extreme. В тестировании Стрела будет выступать с одним TY-143. Зрение вас не обманывает - Стрела стройнее Ледяного Духа, хотя радиатор у нее шире и чуть выше.

Frost Spirit 140 и NH-D14. На D-14 используются скобы нового образца.

Frost Spirit 140 и NH-D15. Конус в основании D15 ощущается тактильно.

Результаты тестирования

И буквально с места в карьер "Ледяной Дух" начинает демонстрировать свои амбиции, оттесняя в Прайме оба "суперкулера" Ноктуа и как бы намекая Стреле, что неплохо бы "подвинуться". Комплектная пара (TL-C12+TL-D14) подобрана очень удачно - по эффективности они уступают одному TY-143 всего 1°C, при этом значительно выигрывая в показателе шума.

В целом новичок показывает производительность практически на уровне Серебряной Стрелы, немного уступая ей в производительности.

Итоги

В целом, у компании Термалрайт получился очень неплохой кулер для охлаждения Ryzen7 и даже Ryzen9. И по умеренной цене.

В плюсы можно выделить :

- хорошее качество сборки

- хорошо обработанное, почти плоское основание

- простая, понятная и быстрая установка кулера

- умеренная цена

- высокая эффективность охлаждения

- выпускается в 3-х цветах (сером, белом и черном), а также с RGB и ARGB вентиляторами

минусы :

- могут попадаться бракованные вентиляторы

- первое поколение было горбатым

В ценовой категории "до 80$" у Ледяного Духа на текущий момент нет реальных конкурентов, особенно с учетом размеров и производительности. А вот сможет ли он стать полноправным суперкулером - покажет дальнейшее совместное тестирование в пассивном режиме.

П.С. Похоже в ближайшее время рынок суперкулеров ждет серьезный передел. Идеальный суперкулер - величина преходящая, но похоже что некоторые производители об этом забыли. Короли не правят вечно,а вот насколько Ледяной Дух станет новой инкарнацией Адского Пламегасителя вы узнаете уже в ближайшее время.







