Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140

Сегодня у нас на тестировании 2-е поколение кулера "Ледяной Дух", выпущенное в рамках 20-летия марки. Присаживайтесь - будет очень интересно.
[ ] для раздела Блоги
5
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентиляторы
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

реклама

Мы продолжаем тестирование новинок Термалрайт. И сегодня у нас на обзоре и тестировании - двубашенный кулер "Frost Spirit 140" или "Ледяной Дух". Кулер выпускается в 3-х цветах - сером, белом и черном. А также  с обычными вентиляторами, RGB и ARGB. На тестировании оказался экземпляр в выдержанной серой гамме. Немного музыки для атмосферы.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

     На простой коробке из обычного гофрокартона мы видим принты черной краской, на фронтальной стенке  - 3D-изображение кулера, список поддерживаемых сокетов, а также информация о том, что данный кулер выпущен в рамках празднования 20-летия кампании. На верхней крышке - изображение ледяной снежинки, название кулера и логотип кампании. На боковинах коробки - аббревиатура и адрес официального сайта.

реклама

   На задней стенке находятся спецификации комплектных вентиляторов и радиатора.

      После открытия коробки нас встречает лист гофрокартона, лежащий сверху на кулере, как своеобразный демпфер.

реклама

       Радиатор с аксессуарами и вентиляторы погружены в форму из вспененного полиэтилена. Вентиляторы и радиатор упакованы индивидуально в полиэтиленовые пакеты. Для большей сохранности радиатора, коробка с аксессуарами вставлена в П-образную вставку из гофрокартона, установленную между секциями радиатора.

    "Ванна безопасности" из вспененного полиэтилена.

реклама

       Содержимое коробки аксессуаров расфасовано по 3-м пакетам

    Перечень  содержимого коробки аксессуаров :

- Бэкплэйт для установки на Интел 115х/1200

- Крепежные планки для Интел 115х/1200/2011(3)/2066 (2шт)

- Набор креплений для Интел 2011(3)/2066 (4шт)

- Стойки-фиксаторы для Интел 115х/1200 (4шт)

- Фиксирующие винты для крепежных планок Интел 115х/1200 (4шт)

- Крепежные планки для АМ4 (2шт)

- Стойки-виброизоляторы для АМ4 (4шт)

- Фиксирующие винты для АМ4 (4шт)

- Скобы для установки вентиляторов ( 2 комплекта)

- Y-сплиттер (3pin+4pin->4pin)

- Термопаста TF7

Радиатор

    Даже при некоторых отличиях, в радиаторе "Ледяного Духа" угадываются черты "Адского Пламегасителя". Единственное серьезное их отличие в том, что в IFX-14 мы можем установить 38мм вентилятор м/у секциями, а вот у "Ледяного Духа" уже не получится - расстояние м/у секциями ровно 37мм.

      Радиатор кулера ассиметричен, построен на 4-х 8мм никелированных теплотрубках. Теплотрубки пропаяны не только в основании по всей длине, но также пропаяны с пластинами радиатора. Радиатор состоит из 2 секций по 58 ребер в каждой, толщина ребра - 0.4мм, межреберное расстояние - 1.6мм.

  декоративная пластина со штампованным названием и логотипом съемная - для этого надо открутить 4 шурупа, используя torx-биту.

          Пластины укладываются с перехлестом, в результате в центре образуется треугольная выемка. Как видно из снимка - с одной стороны ребра почти полностью пропаяны с теплотрубками, в то время как с другой порядка 5 ребер остаются непропаянными (из-за конусовидной формы  конца теплотрубки). 

       12 нижних ребер укорочены - для лучшей совместимости с оперативной памятью и высокими радиаторами VRM.

   Основание у юбилейных кулеров удивительно плоское. Пайка основания качественная - без зазоров, все заполнено припоем.

    Чистый вес радиатора - 978г (1000г согласно спецификациям производителя).

Вентиляторы

     Кулер укомплектован двумя вентиляторами на гидродинамическом подшипнике - TL-C12 и TL-D14. TL-D14 - это все тот же 7-лопастной, много раз перелицованный TY-140 (правда очень хорошо модернизированный). Вентилятор серого цвета, с резиновыми вставками по краям (для гашения вибрации). Крыльчатка темно-серого цвета. На максимальных оборотах вентилятор издает легкий гул, на оборотах ниже 1100-1200 практически бесшумен.

       Комплектный TL-C12 оказался бракованным - вентилятор не реагировал на подачу напряжения, ни ч/з сплиттер, ни напрямую от МП, ни напрямую от реобаса. Был заменен на аналогичный от Peerless Assassin 120 (для проведения тестирования).

Установка и совместимость

       Набор необходимого крепежа

     Устанавливаем стойки-изоляторы, поверх стоек укладываем крепежные планки и притягиваем их винтами.

    Наносим термопасту и устанавливаем кулер.

   Полностью собранный, кулер перекрывает все 4 слота ОЗУ.

   Расстояние от материнской платы до верхнего края выреза составляет 70мм. Но если вы поднимите передний вентилятор как на фото, то высота кулера увеличится на 25мм.

    Прижим у кулера очень сильный - излишки термопасты оттеснены к краям теплораспределительной крышки. Отпечаток не идеальный, но весьма неплохой.

Сводные характеристики

Параметры Thermalright IFX-14 Thermalright
Silver Arrow IB-E Extreme		 Thermalright Frost Spirit 140 Thermalright Peerless Assassin 120 Noctua NH-D14 Noctua NH-D15
Габариты радиатора,мм 146.2х124х161мм 154х103х163мм 140х121х158мм 125х135х157мм 140х130х160мм 150х135х160мм
Масса радиатора,г 785 850 978 860 916 1000
Типоразмер вентиляторов 120/140/150 120/140/150 120/140/150 120 120/140 120/140
Материал радиатора Полированный алюминий Никелированный алюминий Полированный алюминий Алюминий Полированный алюминий Полированный алюминий
Число ребер 2х54 2х63 2х58 2х53 2х42 2х45
Толщина ребер 0.3мм 0.4мм 0.4мм 0.4мм 0.5мм 0.5мм
Межреберное расстояние 1.5мм 1.6мм 1.6мм 1.8мм 2.4мм 2.0мм
Число и размер теплотрубок 4х8мм 8х6мм 4х8мм 6х6мм 6х6мм 6х6мм
Материал теплотрубок Никелированная
медь		 Никелированная
медь		 Никелированная
медь		 Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная
медь		 Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 90-125$ 90$ 60$ 50$ 95$ 100$
Актуальность Раритет Avito/Ebay Новинка Новинка Avito/Amazon/CU Ритейл/Avito


Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Peerless Assassin 120, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Noctua NH-D14, Noctua NH-D15.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) . 

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось:  на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования  - 22-23°C.

"Битва взглядов"

  Frost Spirit 140 и Peerless Assassin 120 - cразу бросается в глаза разница в размерах между новинками.

      Frost Spirit 140 и Silver Arrow IB-E Extreme. В тестировании Стрела будет выступать с одним TY-143. Зрение вас не обманывает - Стрела стройнее Ледяного Духа, хотя радиатор у нее шире и чуть выше.

     Frost Spirit 140 и NH-D14. На D-14 используются скобы нового образца.

     Frost Spirit 140 и NH-D15. Конус в основании D15 ощущается тактильно.

Результаты тестирования

  И буквально с места в карьер "Ледяной Дух" начинает демонстрировать свои амбиции, оттесняя в Прайме оба "суперкулера" Ноктуа и как бы намекая Стреле, что неплохо бы "подвинуться". Комплектная пара (TL-C12+TL-D14) подобрана очень удачно - по эффективности они уступают одному TY-143 всего 1°C, при этом значительно выигрывая в показателе шума.

   В целом новичок показывает производительность практически на уровне Серебряной Стрелы, немного уступая ей в производительности.

Итоги

     В целом, у компании Термалрайт получился очень неплохой кулер для охлаждения Ryzen7 и даже Ryzen9. И по умеренной цене.

В плюсы можно выделить :

- хорошее качество сборки

- хорошо обработанное, почти плоское основание

- простая, понятная и быстрая установка кулера

- умеренная цена

- высокая эффективность охлаждения

- выпускается в 3-х цветах (сером, белом и черном), а также с RGB и ARGB вентиляторами

минусы :

- могут попадаться бракованные вентиляторы

- первое поколение было горбатым

   В ценовой категории "до 80$" у Ледяного Духа на текущий момент нет реальных конкурентов, особенно с учетом размеров и производительности. А вот сможет ли он стать полноправным суперкулером - покажет дальнейшее совместное тестирование в пассивном режиме.

П.С. Похоже в ближайшее время рынок суперкулеров ждет серьезный передел. Идеальный суперкулер - величина преходящая, но похоже что некоторые производители об этом забыли. Короли не правят вечно,а вот насколько Ледяной Дух станет новой инкарнацией Адского Пламегасителя вы узнаете уже в ближайшее время.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

noctua nh-d14 phanteks ph-tc14pe noctua nh-d15 thermalright silver arrow thermalright silver arrow ib-e extreme ifx-14 ryzen 7 3700pro thermalright frost spirit 140 thermalright peerles assassin 120
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
31
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
23
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
32
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
21
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i7-9700F в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
8
Деньги вперед: главные игры декабря 2021 года
19

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
8 декабря 2021 32
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
1 декабря 2021 43
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
10 декабря 2021 23
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
30 ноября 2021 238
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
11 декабря 2021 31
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
29 ноября 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Высокие цены на видеокарты вынудили геймеров из РФ перейти на бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
50
Влияет ли майнинг на количество fps играх – GeForce RTX 3080 после года на ферме в тесте SH
57
MSI сообщила о снижении отпускных цен на видеокарты серии GeForce RTX 3000 до 94 долларов
19
Xiaomi представит семь новых смартфонов Redmi и POCO в России
1
Разработчики Shiba Inu назвали сроки выхода игры ААА-уровня с коллекционными карточками и NFT
1
Биткоин продолжает падение, а эксперты РБК ожидают снижения курса ВТС до $30 000 к концу 2021 года
38
Доступность GeForce RTX 2060 12 ГБ должна улучшиться к концу декабря
10
Университетские работы, проверенные Илоном Маском, продали почти за 8000 долларов
1
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
74
Анонс Dune Spice Wars — стратегии в знаменитой вселенной «Дюны»
4
Xiaomi выпустила 75” телевизор Redmi Smart TV X 2022 аз $785
+
General Motors планирует начать добычу редких металлов для электромобилей в Северной Америке
+
Ubisoft назначила на понедельник крупный анонс по Assassin’s Creed Valhalla
+
Intel впервые показала работу видеокарты ARC Alchemist и анонсировала её выход в 1 квартале 2022 г
7
Новая оперативная память DDR5 начала появляться в российских магазинах
12
Samsung Galaxy S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и с 10 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench
+
SpaceX успешно запустила рентгеновский телескоп NASA IXPE для наблюдения за черными дырами
3
Видеокарты на чипах ATI Radeon R300, R400 и R500 получат обновление драйверов для Linux
4
$80 (5 719 рублей) за базовое издание на PC: игроки по всему миру в шоке от цены на боевик Forspoken от Square Enix
33
Илон Маск задумался о том, чтобы отойти от дел
66

Популярные статьи

Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
58
Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
53
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
23
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
31
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070
26
Стартовала большая распродажа ключей с 30% скидкой – Windows 11 Pro стоит всего $20
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
15
Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб
54
WD My Passport SSD - обзор и тест скоростного внешнего SSD на 2 Тб
17

Сейчас обсуждают

Inqizitor
00:03
Есть марины с джетпаком, это разрешено, может в дропподе, может с джетпаком с баржи сваливать, которую подбили. Очевидно, что дураки всрали десантную операцию, ПВО орков заинтересовалось глупцами. В ж...
Разработкой анонсированного вчера Warhammer 40,000: Space Marine 2 занимается российский офис Saber Interactive
omoikane
00:02
там трубки 8мм, есть фрост командер с 5тью 8мм трубками.
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
Inqizitor
00:01
Требую за орков мочить людишек!!! Waagh!!!
Разработкой анонсированного вчера Warhammer 40,000: Space Marine 2 занимается российский офис Saber Interactive
Алексей Кутерев
00:00
И dx12 в 7. Бабло в карманах пользователей.
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
Chimbal
23:59
"P. S. Минусы за что? Вообще не понимаю 🤔" Привыкай, здесь это в порядке вещей, у каждого свое мнение :)
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
Алексей Кутерев
23:58
🤣😂👍💯
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
Xenos_One
23:57
я открытие не для себя сделал, тут многие и этого не знают и утверждают, что викинги не могли вообще доплыть до берегов Америки на своих "хлипких" суденышках
Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб
Xenos_One
23:55
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
Алексей Кутерев
23:53
Ладно пальмовое, а то ещё и рапсовое. Не удивляйтесь если скоро будет из нефти.
Производитель майонеза «Слобода» создал прототип беспилотного аэротакси за 1 000 000 000 рублей
nonses84
23:51
Никогда такого не было и вот опять 😂, сектантов ща будут брить на бабло 🤦
Представители Intel заявили о возможном усилении дефицита CPU из-за нехватки суспензии Optiplane
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем