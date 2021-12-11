Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Мы продолжаем тестирование новинок Термалрайт. И сегодня у нас на обзоре и тестировании - двубашенный кулер "Frost Spirit 140" или "Ледяной Дух". Кулер выпускается в 3-х цветах - сером, белом и черном. А также с обычными вентиляторами, RGB и ARGB. На тестировании оказался экземпляр в выдержанной серой гамме. Немного музыки для атмосферы.
Упаковка и комплектация
На простой коробке из обычного гофрокартона мы видим принты черной краской, на фронтальной стенке - 3D-изображение кулера, список поддерживаемых сокетов, а также информация о том, что данный кулер выпущен в рамках празднования 20-летия кампании. На верхней крышке - изображение ледяной снежинки, название кулера и логотип кампании. На боковинах коробки - аббревиатура и адрес официального сайта.
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На задней стенке находятся спецификации комплектных вентиляторов и радиатора.
После открытия коробки нас встречает лист гофрокартона, лежащий сверху на кулере, как своеобразный демпфер.
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Радиатор с аксессуарами и вентиляторы погружены в форму из вспененного полиэтилена. Вентиляторы и радиатор упакованы индивидуально в полиэтиленовые пакеты. Для большей сохранности радиатора, коробка с аксессуарами вставлена в П-образную вставку из гофрокартона, установленную между секциями радиатора.
"Ванна безопасности" из вспененного полиэтилена.
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Содержимое коробки аксессуаров расфасовано по 3-м пакетам
Перечень содержимого коробки аксессуаров :
- Бэкплэйт для установки на Интел 115х/1200
- Крепежные планки для Интел 115х/1200/2011(3)/2066 (2шт)
- Набор креплений для Интел 2011(3)/2066 (4шт)
- Стойки-фиксаторы для Интел 115х/1200 (4шт)
- Фиксирующие винты для крепежных планок Интел 115х/1200 (4шт)
- Крепежные планки для АМ4 (2шт)
- Стойки-виброизоляторы для АМ4 (4шт)
- Фиксирующие винты для АМ4 (4шт)
- Скобы для установки вентиляторов ( 2 комплекта)
- Y-сплиттер (3pin+4pin->4pin)
- Термопаста TF7
Радиатор
Даже при некоторых отличиях, в радиаторе "Ледяного Духа" угадываются черты "Адского Пламегасителя". Единственное серьезное их отличие в том, что в IFX-14 мы можем установить 38мм вентилятор м/у секциями, а вот у "Ледяного Духа" уже не получится - расстояние м/у секциями ровно 37мм.
Радиатор кулера ассиметричен, построен на 4-х 8мм никелированных теплотрубках. Теплотрубки пропаяны не только в основании по всей длине, но также пропаяны с пластинами радиатора. Радиатор состоит из 2 секций по 58 ребер в каждой, толщина ребра - 0.4мм, межреберное расстояние - 1.6мм.
декоративная пластина со штампованным названием и логотипом съемная - для этого надо открутить 4 шурупа, используя torx-биту.
Пластины укладываются с перехлестом, в результате в центре образуется треугольная выемка. Как видно из снимка - с одной стороны ребра почти полностью пропаяны с теплотрубками, в то время как с другой порядка 5 ребер остаются непропаянными (из-за конусовидной формы конца теплотрубки).
12 нижних ребер укорочены - для лучшей совместимости с оперативной памятью и высокими радиаторами VRM.
Основание у юбилейных кулеров удивительно плоское. Пайка основания качественная - без зазоров, все заполнено припоем.
Чистый вес радиатора - 978г (1000г согласно спецификациям производителя).
Вентиляторы
Кулер укомплектован двумя вентиляторами на гидродинамическом подшипнике - TL-C12 и TL-D14. TL-D14 - это все тот же 7-лопастной, много раз перелицованный TY-140 (правда очень хорошо модернизированный). Вентилятор серого цвета, с резиновыми вставками по краям (для гашения вибрации). Крыльчатка темно-серого цвета. На максимальных оборотах вентилятор издает легкий гул, на оборотах ниже 1100-1200 практически бесшумен.
Комплектный TL-C12 оказался бракованным - вентилятор не реагировал на подачу напряжения, ни ч/з сплиттер, ни напрямую от МП, ни напрямую от реобаса. Был заменен на аналогичный от Peerless Assassin 120 (для проведения тестирования).
Установка и совместимость
Набор необходимого крепежа
Устанавливаем стойки-изоляторы, поверх стоек укладываем крепежные планки и притягиваем их винтами.
Наносим термопасту и устанавливаем кулер.
Полностью собранный, кулер перекрывает все 4 слота ОЗУ.
Расстояние от материнской платы до верхнего края выреза составляет 70мм. Но если вы поднимите передний вентилятор как на фото, то высота кулера увеличится на 25мм.
Прижим у кулера очень сильный - излишки термопасты оттеснены к краям теплораспределительной крышки. Отпечаток не идеальный, но весьма неплохой.
Сводные характеристики
|Параметры
|Thermalright IFX-14
|Thermalright
Silver Arrow IB-E Extreme
|Thermalright Frost Spirit 140
|Thermalright Peerless Assassin 120
|Noctua NH-D14
|Noctua NH-D15
|Габариты радиатора,мм
|146.2х124х161мм
|154х103х163мм
|140х121х158мм
|125х135х157мм
|140х130х160мм
|150х135х160мм
|Масса радиатора,г
|785
|850
|978
|860
|916
|1000
|Типоразмер вентиляторов
|120/140/150
|120/140/150
|120/140/150
|120
|120/140
|120/140
|Материал радиатора
|Полированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Полированный алюминий
|Алюминий
|Полированный алюминий
|Полированный алюминий
|Число ребер
|2х54
|2х63
|2х58
|2х53
|2х42
|2х45
|Толщина ребер
|0.3мм
|0.4мм
|0.4мм
|0.4мм
|0.5мм
|0.5мм
|Межреберное расстояние
|1.5мм
|1.6мм
|1.6мм
|1.8мм
|2.4мм
|2.0мм
|Число и размер теплотрубок
|4х8мм
|8х6мм
|4х8мм
|6х6мм
|6х6мм
|6х6мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная
медь
|Никелированная
медь
|Никелированная
медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная
медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|90-125$
|90$
|60$
|50$
|95$
|100$
|Актуальность
|Раритет
|Avito/Ebay
|Новинка
|Новинка
|Avito/Amazon/CU
|Ритейл/Avito
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Peerless Assassin 120, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Noctua NH-D14, Noctua NH-D15.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
"Битва взглядов"
Frost Spirit 140 и Peerless Assassin 120 - cразу бросается в глаза разница в размерах между новинками.
Frost Spirit 140 и Silver Arrow IB-E Extreme. В тестировании Стрела будет выступать с одним TY-143. Зрение вас не обманывает - Стрела стройнее Ледяного Духа, хотя радиатор у нее шире и чуть выше.
Frost Spirit 140 и NH-D14. На D-14 используются скобы нового образца.
Frost Spirit 140 и NH-D15. Конус в основании D15 ощущается тактильно.
Результаты тестирования
И буквально с места в карьер "Ледяной Дух" начинает демонстрировать свои амбиции, оттесняя в Прайме оба "суперкулера" Ноктуа и как бы намекая Стреле, что неплохо бы "подвинуться". Комплектная пара (TL-C12+TL-D14) подобрана очень удачно - по эффективности они уступают одному TY-143 всего 1°C, при этом значительно выигрывая в показателе шума.
В целом новичок показывает производительность практически на уровне Серебряной Стрелы, немного уступая ей в производительности.
Итоги
В целом, у компании Термалрайт получился очень неплохой кулер для охлаждения Ryzen7 и даже Ryzen9. И по умеренной цене.
В плюсы можно выделить :
- хорошее качество сборки
- хорошо обработанное, почти плоское основание
- простая, понятная и быстрая установка кулера
- умеренная цена
- высокая эффективность охлаждения
- выпускается в 3-х цветах (сером, белом и черном), а также с RGB и ARGB вентиляторами
минусы :
- могут попадаться бракованные вентиляторы
- первое поколение было горбатым
В ценовой категории "до 80$" у Ледяного Духа на текущий момент нет реальных конкурентов, особенно с учетом размеров и производительности. А вот сможет ли он стать полноправным суперкулером - покажет дальнейшее совместное тестирование в пассивном режиме.
П.С. Похоже в ближайшее время рынок суперкулеров ждет серьезный передел. Идеальный суперкулер - величина преходящая, но похоже что некоторые производители об этом забыли. Короли не правят вечно,а вот насколько Ледяной Дух станет новой инкарнацией Адского Пламегасителя вы узнаете уже в ближайшее время.
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