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Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентиляторы

Установка и совместимость

Сводные характеристики

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

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Сегодня мы сравним два кулера Термалрайт - уже ранее протестированный Frost Spirit 140 ("Снегурочка") и Frost Commander 140 ("Дед Мороз"). В качестве "эталона" выступит Phanteks PH-TC14PE ("Фунтик").

Упаковка и комплектация

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Кулеры упакованы в стандартную, для кулеров Термалрайт старшей линейки безликую коробку горчичного гофрокартона с черным принтом.

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На задней стороне у "Снегурочки" - технические характеристики радиатора и вентиляторов, а у "Деда Мороза" - карта особенностей кулера.

На боковых сторонах у "Снегурочки" - адрес официального сайта, а у "Деда Мороза" - технические характеристики радиатора и вентиляторов и входящие в комплект аксессуары.

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Содержимое коробки аксессуаров :

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-бэкплэйт Интел 115х/1200

-крепежные планки Интел 115х/1200/20хх

-набор креплений Интел 20хх

-стойки Интел 115х/1200

-фиксирующие винты креплений Интел

-стойки-изоляторы АМ4

-крепежные планки АМ4

-крепежные винты АМ4

-Y-кабель

-2 набора скоб для крепления вентиляторов

-шприц с термопастой TF7

Радиатор

"Снегурочка" - слева, "Дед Мороз" - справа

Первое различие между радиаторами - это число ребер и межреберное расстояние. У "Снегурочки" - 58 ребер с межреберным расстоянием 1.6мм, а у "Деда Мороза" - 53 ребра с расстоянием 1.8мм.

Различаются и формой пластин - у "Снегурочки" пластины имеют 8-угольную форму, в то время как у "Деда Мороза" пластины закругленной формы.

Крепление декоративной крышки - у "Отморозочки" при помощи потайных винтов под torx-биту, в то время как у "Деда Снегура" - винты с пресс-шайбой. Гуляя по техническим ресурсам мне попадались высказывания, что у "Снегурочки" верхние 5 ребер фальшивые, что в корне неверно. Подобные мнения гуляют из-за того, что радиатор пропаян до самого верха только на 2-х теплотрубках из 4-х, в то время как у "Деда Мороза" в передней секции полностью пропаяны 2 теплотрубки из 5, а в задней - 3 из 5.

"Дед Мороз"

"Снегурочка"

Основания у обоих кулеров полностью пропаяны и никелированы. Помимо этого никелированы и ребра радиаторов.

Основание у "Снегурочки" выполнено куда на более высоком уровне, чем у "Деда Мороза", глядя на которое сразу вспоминается классика Термалрайт.

Но самое серьезное различие между радиаторами - это теплотрубки. В радиаторе "Деда Мороза" используются теплотрубки первого поколения, в то время как современные версии "Снегурочки" используют композитные теплотрубки второго и третьего поколений.

Вентиляторы

Frost Spirit 140 - комплектуется 120мм TL-C12 и 140мм TL-D14. Вентиляторы на гидродинамическом подшипнике, комплектуются резиновыми демпферами для снижения вибрации и шума.

Frost Commander 140 - комплектуется 120мм TL-C12Pro и 140мм TL-D14X, которые отличаются от обычной версии лишь большим на 20% числом оборотов и большим давлением.

NB! Скобы для крепления вентиляторов у "Деда Мороза" выполнены из более тонкой проволоки и обладают меньшей прижимающей силой, нежели у "Снегурочки". Передний 120мм вентилятор после установки может вибрировать и даже самостоятельно отвалиться.

Установка и совместимость

Набор для установки "Снегурочки" и "Деда Мороза" на АМ4.

Устанавливаем изоляторы и фиксатор процессора.

Устанавливаем планки и затягиваем их винтами крест-на-крест.

Frost Spirit 140

Frost Commander 140

Phanteks PH-TC14PE

Отпечаток "Деда Мороза" - четко виден горб по центру.

Отпечаток "Снегурочки" - не идеально, но весьма неплохо.

Отпечаток Фантекса - почти идеальный.

Сводные характеристики

Наименование Thermalright Frost Spirit 140 Thermalright Frost Commander 140 Phanteks PH-TC14PE Габариты радиатора ДхШхВ,мм 121х140х158 121х140х158 132х140х160 Масса радиатора, г 978 980 940 Типоразмер вентилятора,мм 120/140 120/140 120/140

Материал радиатора Никелированный алюминий Никелированный алюминий Окрашенный алюминий Число ребер 58х2 53х2 43х2 Толщина ребер, мм 0.4 0.4 0.5 Межреберное расстояние, мм 1.6 1.8 2.0 Число и размер теплотрубок 4х8 5х8 5х8 Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Цена на момент релиза 60$ 60-65$ 90-100$ Актуальность Новинка Новинка Снят с производства

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Frost Commander 140, Phanteks PH-TC14PE.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

Cyberpunk 2077 (GOG) - локация Маленький Китай (на 900 об/мин)

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.

"Битва взглядов"

"Снегурочка" vs "Фунтик"

"Дед Мороз" vs "Фунтик"





Результаты тестирования

И в первом же испытании становится видна разница между теплотрубками первого и второго поколений - больше, не значит лучше, главное - хорошая теплопередача. Старичок "Фунтик", несмотря на свой возраст, выступил весьма неплохо.

Во втором раунде "Снегурочка" показала свой отмороженный характер, обойдя и дедушку и титулованного "Фунтика".

И в третьем испытании старичок "Фунтик" все так же отстает от дедушки с внучкой на 3-4С.

А вот в играх с открытым миром разница между участниками находится на уровне погрешности.

Итоги

Phanteks PH-TC14PE ("Фунтик") - время не щадит никого и бывший титулованный чемпион начинает сдавать свои позиции, уступая более молодым и амбициозным претендентам на звание "Суперкулер".

Thermalright Frost Spirit 140 ("Снегурочка") - действительно продуманная модель, способная снискать успех на платформе АМ4 и выходящей этой осенью АМ5. "Не числом, а эффективностью!" Очень опасный "претендент", вполне способный лишить званий многих существующих суперкулеров.

Thermalright Frost Commander 140 ("Дед Мороз") - модель конечно интересная и безусловно перспективная, но реализации ее потенциала мешает посредственная обработка основания и использование устаревших теплотрубок, значительно снижающих возможности кулера.





Пишите в комментариях, стоит ли делать выпуск со сравнением двубашенных кулеров на 120мм вентиляторах (Peerless Assassin 120, Fuma 2, Hydrogon D120 ARGB, Triton78, Triton 88, CNPS12X) и 140мм вентиляторах ( NH-D14, NH-D15, PH-TC14PE, PH-TC14S, Frost Spirit 140, Frost Commander 140, CNPS20X, IH-THOR, Silver Arrow IB-E Extreme) и Scythe Susanoo. Или же эта тема вам абсолютно не интересна.



