Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Сегодня мы сравним два кулера Термалрайт - уже ранее протестированный Frost Spirit 140 ("Снегурочка") и Frost Commander 140 ("Дед Мороз"). В качестве "эталона" выступит Phanteks PH-TC14PE ("Фунтик").
Упаковка и комплектация
Кулеры упакованы в стандартную, для кулеров Термалрайт старшей линейки безликую коробку горчичного гофрокартона с черным принтом.
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На задней стороне у "Снегурочки" - технические характеристики радиатора и вентиляторов, а у "Деда Мороза" - карта особенностей кулера.
На боковых сторонах у "Снегурочки" - адрес официального сайта, а у "Деда Мороза" - технические характеристики радиатора и вентиляторов и входящие в комплект аксессуары.
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Содержимое коробки аксессуаров :
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-бэкплэйт Интел 115х/1200
-крепежные планки Интел 115х/1200/20хх
-набор креплений Интел 20хх
-стойки Интел 115х/1200
-фиксирующие винты креплений Интел
-стойки-изоляторы АМ4
-крепежные планки АМ4
-крепежные винты АМ4
-Y-кабель
-2 набора скоб для крепления вентиляторов
-шприц с термопастой TF7
Радиатор
Первое различие между радиаторами - это число ребер и межреберное расстояние. У "Снегурочки" - 58 ребер с межреберным расстоянием 1.6мм, а у "Деда Мороза" - 53 ребра с расстоянием 1.8мм.
Различаются и формой пластин - у "Снегурочки" пластины имеют 8-угольную форму, в то время как у "Деда Мороза" пластины закругленной формы.
Крепление декоративной крышки - у "Отморозочки" при помощи потайных винтов под torx-биту, в то время как у "Деда Снегура" - винты с пресс-шайбой. Гуляя по техническим ресурсам мне попадались высказывания, что у "Снегурочки" верхние 5 ребер фальшивые, что в корне неверно. Подобные мнения гуляют из-за того, что радиатор пропаян до самого верха только на 2-х теплотрубках из 4-х, в то время как у "Деда Мороза" в передней секции полностью пропаяны 2 теплотрубки из 5, а в задней - 3 из 5.
Основания у обоих кулеров полностью пропаяны и никелированы. Помимо этого никелированы и ребра радиаторов.
Основание у "Снегурочки" выполнено куда на более высоком уровне, чем у "Деда Мороза", глядя на которое сразу вспоминается классика Термалрайт.
Но самое серьезное различие между радиаторами - это теплотрубки. В радиаторе "Деда Мороза" используются теплотрубки первого поколения, в то время как современные версии "Снегурочки" используют композитные теплотрубки второго и третьего поколений.
Вентиляторы
Frost Spirit 140 - комплектуется 120мм TL-C12 и 140мм TL-D14. Вентиляторы на гидродинамическом подшипнике, комплектуются резиновыми демпферами для снижения вибрации и шума.
Frost Commander 140 - комплектуется 120мм TL-C12Pro и 140мм TL-D14X, которые отличаются от обычной версии лишь большим на 20% числом оборотов и большим давлением.
NB! Скобы для крепления вентиляторов у "Деда Мороза" выполнены из более тонкой проволоки и обладают меньшей прижимающей силой, нежели у "Снегурочки". Передний 120мм вентилятор после установки может вибрировать и даже самостоятельно отвалиться.
Установка и совместимость
Набор для установки "Снегурочки" и "Деда Мороза" на АМ4.
Устанавливаем изоляторы и фиксатор процессора.
Устанавливаем планки и затягиваем их винтами крест-на-крест.
Отпечаток "Деда Мороза" - четко виден горб по центру.
Отпечаток "Снегурочки" - не идеально, но весьма неплохо.
Отпечаток Фантекса - почти идеальный.
Сводные характеристики
|Наименование
|Thermalright Frost Spirit 140
|Thermalright Frost Commander 140
|Phanteks PH-TC14PE
|Габариты радиатора ДхШхВ,мм
|121х140х158
|121х140х158
|132х140х160
|Масса радиатора, г
|978
|980
|940
|Типоразмер вентилятора,мм
|120/140
|120/140
|120/140
|Материал радиатора
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Окрашенный алюминий
|Число ребер
|58х2
|53х2
|43х2
|Толщина ребер, мм
|0.4
|0.4
|0.5
|Межреберное расстояние, мм
|1.6
|1.8
|2.0
|Число и размер теплотрубок
|4х8
|5х8
|5х8
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|60$
|60-65$
|90-100$
|Актуальность
|Новинка
|Новинка
|Снят с производства
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Frost Commander 140, Phanteks PH-TC14PE.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
Cyberpunk 2077 (GOG) - локация Маленький Китай (на 900 об/мин)
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
"Битва взглядов"
Результаты тестирования
И в первом же испытании становится видна разница между теплотрубками первого и второго поколений - больше, не значит лучше, главное - хорошая теплопередача. Старичок "Фунтик", несмотря на свой возраст, выступил весьма неплохо.
Во втором раунде "Снегурочка" показала свой отмороженный характер, обойдя и дедушку и титулованного "Фунтика".
И в третьем испытании старичок "Фунтик" все так же отстает от дедушки с внучкой на 3-4С.
А вот в играх с открытым миром разница между участниками находится на уровне погрешности.
Итоги
Phanteks PH-TC14PE ("Фунтик") - время не щадит никого и бывший титулованный чемпион начинает сдавать свои позиции, уступая более молодым и амбициозным претендентам на звание "Суперкулер".
Thermalright Frost Spirit 140 ("Снегурочка") - действительно продуманная модель, способная снискать успех на платформе АМ4 и выходящей этой осенью АМ5. "Не числом, а эффективностью!" Очень опасный "претендент", вполне способный лишить званий многих существующих суперкулеров.
Thermalright Frost Commander 140 ("Дед Мороз") - модель конечно интересная и безусловно перспективная, но реализации ее потенциала мешает посредственная обработка основания и использование устаревших теплотрубок, значительно снижающих возможности кулера.
Пишите в комментариях, стоит ли делать выпуск со сравнением двубашенных кулеров на 120мм вентиляторах (Peerless Assassin 120, Fuma 2, Hydrogon D120 ARGB, Triton78, Triton 88, CNPS12X) и 140мм вентиляторах ( NH-D14, NH-D15, PH-TC14PE, PH-TC14S, Frost Spirit 140, Frost Commander 140, CNPS20X, IH-THOR, Silver Arrow IB-E Extreme) и Scythe Susanoo. Или же эта тема вам абсолютно не интересна.
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