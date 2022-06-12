Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
- Введение
- Наборы Noctua
- Наборы Thermalright
- Модернизировать немодернизируемое
Введение
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Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4 - здесь вы можете ознакомиться с первой статьей по модернизации старых кулеров.
Ну а сегодня мы с вами поговорим о том, как адаптировать старые и некоторые современные системы охлаждения на сокеты АМ4 и Интел 1700.
И не только.
Наборы Noctua
NM-AM4-UXS
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Для модернизации кулера Zalman CNPS17X были использованы наборы Ноктуа NM-AM4-UXS, NM-i115x и NM-i17xx-MP78 ( потому что качество крепежа у Залман оставляет "желать лучшего", если не сказать еще крепче). Просто извлекаем из дужек Ноктуа подпружиненные винты и вставляем их в дужки кулера Залман. После этого можно использовать кулер с нормальной системой креплений и не переживать об апгрейде и поисках фирменных или подходящих креплений, а также о том, что в какой-либо момент вы можете услышать "бздыннь!!" от винтов системы крепления.
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Устанавливаем крепежные дуги Noctua в зажим основания кулера CNPS10X Optima/Performa+
Устанавливаем кулер на крепление NM-AM4-UxS / NM-i17xx-MP78 - и бестселлер Залман снова в строю и готов к работе!
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NM-AM4 + NM-i17xx-MP83
При помощи этих наборов вы можете модернизировать такие кулеры, как Archon rev.A, Silver Arrow (первых ревизий) и др. кулеры Термалрайт с указанной прижимной пластиной на фото.
У Термалрайт есть аналогичный комплект на их официальном сайте.
NB! В случае с Silver Arrow / IFX-14 при установке на сокет 1700 при помощи NM-i17xx-MP83 возможен конфликт теплотрубок вышеуказанных кулеров с фиксирующими гайками креплений! Как вариант - подточить гайки напильником.
А вот старина Архон чувствует себя в этом креплении весьма хорошо. Также данные наборы подойдут для модернизации Zalman CNPS20X.
Наборы Thermalright
Набор комплектов крепежа на официальном сайте Термалрайт. Данные комплекты приобретались на сайте Кулера.
Набор крепежа Thermalright AMD AM4 Universal BTK для кулеров старых моделей : IFX-14 / Silver Arrow / Cogage Arrow / Ultra 120 (Extreme ) / Venomous / Archon / True Copper / Ultra - 90 / HR-02 / HR-22
LGA1700-B1
Набор для модернизации Silver Arrow SB-E (IB-E), AXP-200, Archon SB-E, Silver Arrow ITX-R и Ice Hammer IH-Thor.
LGA1700-A1
Помимо вышеуказанных серий кулеров (Macho, Le Grand Macho, AXP-100, True Spirit 90, True Spirit 120, True Spirit 140, Archon I_BE X2, Silver Arrow ITX) данное крепление также можно использовать для модернизации однобашенных кулеров марки Ice Hammer и Prolimatech.
Но как основу для модернизации стоит использовать True Universal BTK.
Также крепления Термалрайт можно использовать для модернизации кулеров BeQuiet!
если вы потеряли родной бэкплэйт.
Модернизировать немодернизируемое
Как известно, у кулеров CNPS17X и CNPS20X не самые лучшие в плане крепления и замены вентиляторы. Если сломается его хлипкое крепление (а оно действительно хлипкое), то ты фактически остался без кулера. Ну или прикручивай вентилятор на проволочки :)
Поэтому пришлось найти цивильное с виду решение
Ковыряясь в завалах интернет-помойки, известной большинству как Авито, я наткнулся на скобы Ноктуа для 140мм вентилятора. Это были скобы для NH-C14S. Они подошли почти идеально и позволяют устанавливать любые квадратные 140мм вентиляторы на CNPS17X / CNPS20X.
В случае с Scythe Susanoo на помощь также снова пришла Великая Интернет-Помойка Авито.
У данного монстра очень редкие вентиляторы - 100х100х25, да еще и 4 штуки. И чтобы подстраховать себя, пришлось подумать о возможности установки 200/230мм вентилятора.
Была изготовлена приблизительная модель скобы для BitFenix Spectre 200, изготовление заказывал здесь. Также у них размножал скобы от NH-C14S.
Итоговый набор скоб для Сусаноо( слева направо) : стандартный набор из 3-х скоб, скобы для BitFenix Spectre 200, скобы для NF-A20 FLX.
"Как ты установил Сусаноо на АМ4 ?!"
А вот об этом в третьей - заключительной статье цикла про топ-флоу кулеры.
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