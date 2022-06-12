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Введение

Наборы Noctua

Наборы Thermalright

Модернизировать немодернизируемое

Введение

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Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4 - здесь вы можете ознакомиться с первой статьей по модернизации старых кулеров.

Ну а сегодня мы с вами поговорим о том, как адаптировать старые и некоторые современные системы охлаждения на сокеты АМ4 и Интел 1700.

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И не только.

Наборы Noctua

NM-AM4-UXS

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Для модернизации кулера Zalman CNPS17X были использованы наборы Ноктуа NM-AM4-UXS, NM-i115x и NM-i17xx-MP78 ( потому что качество крепежа у Залман оставляет "желать лучшего", если не сказать еще крепче). Просто извлекаем из дужек Ноктуа подпружиненные винты и вставляем их в дужки кулера Залман. После этого можно использовать кулер с нормальной системой креплений и не переживать об апгрейде и поисках фирменных или подходящих креплений, а также о том, что в какой-либо момент вы можете услышать "бздыннь!!" от винтов системы крепления.

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Устанавливаем крепежные дуги Noctua в зажим основания кулера CNPS10X Optima/Performa+

Устанавливаем кулер на крепление NM-AM4-UxS / NM-i17xx-MP78 - и бестселлер Залман снова в строю и готов к работе!

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NM-AM4 + NM-i17xx-MP83

При помощи этих наборов вы можете модернизировать такие кулеры, как Archon rev.A, Silver Arrow (первых ревизий) и др. кулеры Термалрайт с указанной прижимной пластиной на фото.

У Термалрайт есть аналогичный комплект на их официальном сайте.

NB! В случае с Silver Arrow / IFX-14 при установке на сокет 1700 при помощи NM-i17xx-MP83 возможен конфликт теплотрубок вышеуказанных кулеров с фиксирующими гайками креплений! Как вариант - подточить гайки напильником.

А вот старина Архон чувствует себя в этом креплении весьма хорошо. Также данные наборы подойдут для модернизации Zalman CNPS20X.

Наборы Thermalright

Верхний ряд - В1+В2, средний ряд - А1+А2, нижний ряд - LGA 17XX-SS2

Набор комплектов крепежа на официальном сайте Термалрайт. Данные комплекты приобретались на сайте Кулера.

Кулеры, поддерживаемые набором LGA 17XX-SS2

Набор крепежа Thermalright AMD AM4 Universal BTK для кулеров старых моделей : IFX-14 / Silver Arrow / Cogage Arrow / Ultra 120 (Extreme ) / Venomous / Archon / True Copper / Ultra - 90 / HR-02 / HR-22

LGA1700-B1

Набор для модернизации Silver Arrow SB-E (IB-E), AXP-200, Archon SB-E, Silver Arrow ITX-R и Ice Hammer IH-Thor.

LGA1700-A1

Помимо вышеуказанных серий кулеров (Macho, Le Grand Macho, AXP-100, True Spirit 90, True Spirit 120, True Spirit 140, Archon I_BE X2, Silver Arrow ITX) данное крепление также можно использовать для модернизации однобашенных кулеров марки Ice Hammer и Prolimatech.

Но как основу для модернизации стоит использовать True Universal BTK.

Также крепления Термалрайт можно использовать для модернизации кулеров BeQuiet!

если вы потеряли родной бэкплэйт.

Модернизировать немодернизируемое

Как известно, у кулеров CNPS17X и CNPS20X не самые лучшие в плане крепления и замены вентиляторы. Если сломается его хлипкое крепление (а оно действительно хлипкое), то ты фактически остался без кулера. Ну или прикручивай вентилятор на проволочки :)

Поэтому пришлось найти цивильное с виду решение

Ковыряясь в завалах интернет-помойки, известной большинству как Авито, я наткнулся на скобы Ноктуа для 140мм вентилятора. Это были скобы для NH-C14S. Они подошли почти идеально и позволяют устанавливать любые квадратные 140мм вентиляторы на CNPS17X / CNPS20X.

В случае с Scythe Susanoo на помощь также снова пришла Великая Интернет-Помойка Авито.

У данного монстра очень редкие вентиляторы - 100х100х25, да еще и 4 штуки. И чтобы подстраховать себя, пришлось подумать о возможности установки 200/230мм вентилятора.

Была изготовлена приблизительная модель скобы для BitFenix Spectre 200, изготовление заказывал здесь. Также у них размножал скобы от NH-C14S.

Итоговый набор скоб для Сусаноо( слева направо) : стандартный набор из 3-х скоб, скобы для BitFenix Spectre 200, скобы для NF-A20 FLX.

"Как ты установил Сусаноо на АМ4 ?!"

А вот об этом в третьей - заключительной статье цикла про топ-флоу кулеры.



