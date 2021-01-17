Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
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Рано или поздно многие из нас задумываются - купить новый кулер для ЦП или заморочиться и попытаться добавить поддержку нового сокета самостоятельно.В этой очень маленькой статье(почти заметке) мы рассмотрим способы добавления поддержки сокета АМ4 в старые кулеры.
Но если быть честным, то способов всего два.
Способ первый: использование готовых комплектов.
Такие комплекты продаются в ритейле и онлайн-магазинах :
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Noctua NM-AM4
Noctua NM-AM4-l9al9i
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AM4 Clip для Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0
Thermalright TRUE universal BTK
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Thermalright AM4 AMD Ryzen тип B
1)Установка при помощи Noctua NM-AM4
Для кулеров Prolimatech - Megahalem/Genesis придется делать новую прижимную планку, если использовать крепление Ноктуа. Но когда такие мелочи останавливали завсегдатаев Оверклокерс?
Почему не универсальный крепеж,который продается в онлайн-магазине Кулера? Просто у родной пластины IFX-14 более равномерный и лучший прижим,нежели у "горбатки" из универсального набора. Для крепления пластины использовал винты М3х16, а также шайбы гровера и обычные шайбы для винтов М3 (надо будет только подобрать размер для более равномерного прижима). В сравнении с креплением Ноктуа, крепление Термалрайт более универсальное.
Для установки IH-4500 в крепление Термалрайт пришлось снять с кулера его родную пластину, открутив 2 винта и воспользовавшись шлицевой отверткой как рычагом. Как видно из снимков, прижимная пластина села почти идеально,для ее закрепления использовал винты М3х12.Кулер сидит как влитой.
Надо будет проверить идею со снятием родной верхней крышки Перформы и попробовать закрепить ее в креплении без нее. Использовались винты М3х16 для закрепления прижимной крышки крепления.
Кулер будто всегда стоял на этом креплении.Генезис и Армагеддон точно также встанут на это крепление.Потеряли родное крепление? Не расстраивайтесь - просто закажите набор от Термалрайт и сможете ставить свой старенький кулер в любой проекции на любой сокет.
Кулеры-родственники для Infinity - Shuriken rev.B, BigShuriken и Katana 3. Эти кулеры имеют одинаковый тип креплений.
Способ второй: колхоз и только колхоз.
Это уже способ для тех у кого есть свободное время и кто хорошо обращается с инструментами.
Все варианты из данной главы только для опытных пользователей и выбирая данные способы вы принимаете ответственность за все возможные последствия на себя.
Но давайте рассмотрим ситуации с колхозом.
1)CNPS12X
Чтобы установить этот суперкулер на АМ4, нам придется расточить отверстия в прижимной пластине на 1.5-2мм по направлению к центру (штырю) с каждой стороны. Чем растачивать - это уже на выбор владельца - надфилем или при помощи дреммеля (гравера).
2)Родные крепления АМД кулера IFX-14
Чтобы адаптировать его к АМ4, нам придется прибегнуть к услугам газовой горелки (в магазине покупаем баллон и насадку).Также понадобятся двое пассатижей и ковшик с водой.На холодную разводить ножки креплению не рекомендуется - сталь просто лопнет.Только в нагретом состоянии,после выставления дужек по нужной ширине - закалять в воде.
3)Использование крепления Noctua NM-AM4-l9al9i для Asus Triton 88 и CNPS10X
Если вы захотите использовать это крепление для Перформы/Оптимы и Тритона, то вам сначала придется рассверлить крепежные отверстия, которые будут вставляться в пятку кулера сверлом,большим на 2мм по диаметру. После этого крепеж будет фиксироваться винтами. К Тритону нужно будет дополнительно подобрать винты, шайбы и гайки, для фиксации креплений.
Заключение
Каждый сделает его для себя. Лично мне больше понравилось работать с креплениями Термалрайт, несмотря на то,что их сложнее достать в рознице - они поддерживают куда больший модельный ряд,нежели крепления Ноктуа и требуют значительно меньше колхоза,а значит и времени. Крепления обеих марок дают хороший прижим,только с креплениями Ноктуа нужно немного поработать напильником.
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