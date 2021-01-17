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Рано или поздно многие из нас задумываются - купить новый кулер для ЦП или заморочиться и попытаться добавить поддержку нового сокета самостоятельно.В этой очень маленькой статье(почти заметке) мы рассмотрим способы добавления поддержки сокета АМ4 в старые кулеры.

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Но если быть честным, то способов всего два.

Способ первый: использование готовых комплектов.

Такие комплекты продаются в ритейле и онлайн-магазинах :

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Noctua NM-AM4

Noctua NM-AM4-l9al9i

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AM4 Clip для Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0

Thermalright TRUE universal BTK

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Thermalright AM4 AMD Ryzen тип B

1)Установка при помощи Noctua NM-AM4

CNPS10X Performa+ установленная на X470Gaiming plus при помощи Noctua NM-AM4 CNPS10X Performa+ установленная на X470Gaiming plus при помощи Noctua NM-AM4 CNPS10X Performa+ установленная на X470Gaiming plus при помощи Noctua NM-AM4 Prolimatech Megahalem rev.B



Prolimatech Megahalem rev.B Для кулеров Prolimatech - Megahalem/Genesis придется делать новую прижимную планку, если использовать крепление Ноктуа. Но когда такие мелочи останавливали завсегдатаев Оверклокерс?

IFX-14.Используется родная прижимная пластина 2)Установка при помощи крепежей Thermalright

IFX-14 на крепеже типа B



IFX-14 на крепеже типа В.Зеленый налет - остатки пасты ГОИ после выравнивания пятки кулера. IFX-14 на крепеже типа В



Почему не универсальный крепеж,который продается в онлайн-магазине Кулера? Просто у родной пластины IFX-14 более равномерный и лучший прижим,нежели у "горбатки" из универсального набора. Для крепления пластины использовал винты М3х16, а также шайбы гровера и обычные шайбы для винтов М3 (надо будет только подобрать размер для более равномерного прижима). В сравнении с креплением Ноктуа, крепление Термалрайт более универсальное.

IH-4500 на креплении типа А IH-4500 на креплении типа А IH-4500 на креплении типа А Для установки IH-4500 в крепление Термалрайт пришлось снять с кулера его родную пластину, открутив 2 винта и воспользовавшись шлицевой отверткой как рычагом. Как видно из снимков, прижимная пластина села почти идеально,для ее закрепления использовал винты М3х12.Кулер сидит как влитой.

CNPS10X Performa+ на креплении типа А CNPS10X Performa+ на креплении типа А Надо будет проверить идею со снятием родной верхней крышки Перформы и попробовать закрепить ее в креплении без нее. Использовались винты М3х16 для закрепления прижимной крышки крепления. Asus Triton 88 на креплении типа А Asus Triton 88 на креплении типа А Asus Triton 88 на креплении типа А Prolimatech Megahalem rev.B на креплении типа А

Prolimatech Megahalem rev.B на креплении типа А Кулер будто всегда стоял на этом креплении.Генезис и Армагеддон точно также встанут на это крепление.Потеряли родное крепление? Не расстраивайтесь - просто закажите набор от Термалрайт и сможете ставить свой старенький кулер в любой проекции на любой сокет. 3)Установка при помощи комплектов от кулеров-родственников Scythe Mugen Infinity на X570 A-Pro.Установлен при помощи клипс для сокета АМ2 Scythe Katana3 установленная на X570 A-Pro при помощи АМ2 клипс Кулеры-родственники для Infinity - Shuriken rev.B, BigShuriken и Katana 3. Эти кулеры имеют одинаковый тип креплений. Способ второй: колхоз и только колхоз. Это уже способ для тех у кого есть свободное время и кто хорошо обращается с инструментами. Все варианты из данной главы только для опытных пользователей и выбирая данные способы вы принимаете ответственность за все возможные последствия на себя. Но давайте рассмотрим ситуации с колхозом. 1)CNPS12X

Прижимная планка от CNPS12X на креплении Noctua NM-AM4 Чтобы установить этот суперкулер на АМ4, нам придется расточить отверстия в прижимной пластине на 1.5-2мм по направлению к центру (штырю) с каждой стороны. Чем растачивать - это уже на выбор владельца - надфилем или при помощи дреммеля (гравера). 2)Родные крепления АМД кулера IFX-14

Родное крепление на АМД кулера IFX-14 Чтобы адаптировать его к АМ4, нам придется прибегнуть к услугам газовой горелки (в магазине покупаем баллон и насадку).Также понадобятся двое пассатижей и ковшик с водой.На холодную разводить ножки креплению не рекомендуется - сталь просто лопнет.Только в нагретом состоянии,после выставления дужек по нужной ширине - закалять в воде. 3)Использование крепления Noctua NM-AM4-l9al9i для Asus Triton 88 и CNPS10X Если вы захотите использовать это крепление для Перформы/Оптимы и Тритона, то вам сначала придется рассверлить крепежные отверстия, которые будут вставляться в пятку кулера сверлом,большим на 2мм по диаметру. После этого крепеж будет фиксироваться винтами. К Тритону нужно будет дополнительно подобрать винты, шайбы и гайки, для фиксации креплений. Заключение Каждый сделает его для себя. Лично мне больше понравилось работать с креплениями Термалрайт, несмотря на то,что их сложнее достать в рознице - они поддерживают куда больший модельный ряд,нежели крепления Ноктуа и требуют значительно меньше колхоза,а значит и времени. Крепления обеих марок дают хороший прижим,только с креплениями Ноктуа нужно немного поработать напильником.