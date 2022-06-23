Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
- Введение
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Сегодня мы проведем тестирование самых крупных top-flow кулеров, когда-либо выпущенных за прошедшие 20 лет.
Также мы подведем итоги цикла, посвященного кулерам top-flow :
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
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А сейчас - добро пожаловать на "Битву Боссов"!
Радиатор
Scythe Susanoo
Прежде чем начать, я покажу вам, КАКИМИ ко мне попадают большинство кулеров.
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В таком виде ко мне пришел с Авито Сусаноо. Но главный "сюрприз" ждал меня впереди.
Да - "Чистота - залог Здоровья!" На чистку гиганта ушло около 5-6 часов и половина упаковки ватных дисков.
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Кулер после чистки, мойки и сушки. Установлен на шаблон крепления. Поэтому создание статей так затягивается.
Комплектация Сусаноо на текущий момент - крепление Интел 478, крепление Интел 775/115х/1200/20хх + бэкплэйт. Набор стоковых скоб для крепления 4х100мм вентиляторов, набор кастомных скоб для крепления 200мм вентилятора БитФеникс Призрак (125х32мм) и набор кастомных скоб для крепления вентилятора NF-A20(крайние справа)
Радиатор Сусаноо можно назвать "трехсекционным", третья секция располагается непосредственно сверху над теплотрубками. Основная секция набрана 42 алюминиевыми ребрами, вторая (дополнительная) секция - 26-тью тонкими ребрами, которые больше выполняют поддерживающую функцию для блока вентиляторов, нежели охлаждающую.
Ребра верхних радиаторов просто обжаты на теплотрубках. Причем второй радиатор специально сделан таким "усеченным" - под ним должна располагаться видеокарта. Но большинство современных видеокарт расположить под Сусаноо невозможно. И в первую очередь это касается карт АМД нереференсного исполнения.
Кулер с установленным самодельным креплением. Основание кулера абсолютно плоское и отполированное в зеркало.
Cooler Master Gemin ll
Радиатор кулера набран 32 тонкими, пилообразными и 20 ассимметричными алюминиевыми ребрами. Ребра просто опрессованы на 6-ти 6мм теплотрубках. Повысить производительность радиатора можно, если удалить Х-образные ребра жесткости. По некоторым данным, подобная операция позволяет скинуть с процессора от 4 до 6°C. Но сегодня кулер будет тестироваться в исходном состоянии.
Теплотрубки в основании кулера пропаяны по всей длине.
Вентиляторы крепятся сначала на две направляющие винтами, а потом, при помощи винтов - к крепежной рамке кулера.
Вентилятор
Susanoo
Перед нами 4 вентилятора Scythe Slip Stream, собранные в единый блок при помощи двух металлических пластин. И несмотря на свой 12-летний возраст они все еще живы!
И все таки мне пришлось подумать о модернизации, на случай если вентиляторы "врежут дуба" в самый неожиданный момент.
Сначала я скрутил из медной жилы сечением 1.5кв.мм примерный макет скобы для BitFenix Spectre 200, изготовление скоб заказывал у ребят из Краснодара тут.
Для установки NF-A20 хватит и удлиненных до 170мм скоб стандартного профиля.
Слева направо : стандартные скобы Сусаноо, скобы для BitFenix Spectre 200 (125x32), удлиненные до 170мм стандартные скобы для NF-A20 FLX.
Geminll
Кулер мне достался без родных вентиляторов, на их замену я подобрал Cooler Master SickleFlow 120 [MFX-B2NN-18NPK-R1]
Вентиляторы достаточно тихие и воздушный поток создают весьма внушительный, хотя все же уступают в этом вентиляторам Сусаноо.
Установка и совместимость
Установка на АМ4 производилась при помощи самодельного крепления, выпиленного напильником из куска металла.
Фиксация проводилась при помощи винтов и гаек (для использования шпилек и гаек из крепления Сусаноо требуется еще небольшая доработка). Посадка кулера на процессор плотная, установка занимает не более 3-4мин. Из-за увеличенного размера кожуха системы охлаждения видеокарты RX580 Nitro+ пришлось прибегнуть к помощи райзера Deepcool PEC300.
Сусаноо с установленным вентилятором Битфеникс Призрак 200
Во время тестирования на максимальных оборотах с 200мм вентилятором, радиатор Сусаноо начинает пошатывать и слегка вибрировать, поэтому если кто-то из владельцев этого гиганта решится на подобную модернизацию - подумайте о виброизоляции.
Основание у кулера ровное и полированное в зеркало. Отпечаток почти идеальный. Прижим был настолько сильный, что снять кулер удалось только при помощи шлицевой отвертки (с Geminll - точно так же).
Gemin ll
Для установки на АМ4 были использованы крепления от кулера Aerocool Verkho 2 Slim, они также прекрасно подойдут к Cooler Master V10.
Сводные характеристики
|Наименование
|Scythe Susanoo
|Cooler Master Gemin ll
|Габариты радиатора ДхШхВ, мм
|210х210х160
|175х125х82
|Масса радиатора, г
|1148
|622
|Типоразмер вентилятора, мм
|100/200*
|120
|Материал радиатора
|Алюминий
|Алюминий
|Число ребер
|42+26+16
|32+20
|Толщина ребер
|0.4мм
|0.3мм
|Межреберное расстояние
|2.0мм
|1.0мм
|Число и размер теплотрубок
|12х6мм
|6х6мм
|Материал теплотрубок
|Медь
|Медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Медь
|Цена на момент релиза
|95$
|50$
|Актуальность
|Раритет
|Раритет
* установка 200мм вентилятора возможна только после модернизации (изготовления кастомных скоб для крепления вентилятора)
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Система охлаждения : Scythe Susanoo, Cooler Master Gemin ll
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFTs, 150Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Prime95 30.5 (Small FFTs, AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) - локация Маленький Китай (на 900 об/мин)
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
Результаты тестирования
Производительность Сусаноо при нагрузке в 150Вт почти равна лучшим образцам двубашенных кулеров и кулеров со 140мм вентиляторами. Гемин несмотря на отставание от Сусаноо, показывает вполне хорошие результаты по температуре VRM.
Как мы видим - 4 маленьких вентилятора все равно лучше, чем один большой.
Теплоемкость радиатора Сусаноо конечно впечатляет. Даже на текущий момент.
Итоги
Scythe Susanoo : большой кулер, для больших процессоров (12/24 и 16/32) и серьезных задач. Единственный топ-флоу, способный потягаться с двубашенными кулерами в производительности. В качестве бонуса - обдув видеокарты, что дает снижение ее температуры примерно на 10-15°С. На текущий момент - раритет на полках коллекционеров.
Недостаток - неудобная установка.
Cooler Master Geminll : один из лучших топ-флоу кулеров, особенно для игровых сборок на 8/16 Зен2/Зен3. Одна из самых удачных моделей прошлого.
Итоги цикла
Как мы видим из таблицы, Scythe Susanoo единственный представитель класса Top-Flow, способный тягаться с двухсекционными кулерами. Большинство остальных участников - на уровне кулера эконом-класса - ID-Cooling SE-224-XT. Вот только SE-224-XT не охлаждает VRM также эффективно, как вышеприведенные кулеры top-flow.
Замер проводился при помощи Прайм95 и HWMonitor(HWiNFO). Самой производительной современной моделью (после небольшой доводки на наждачном круге) является Scythe Big Shuriken 3.
В играх ситуация тоже очень интересная - большинство старых моделей показывают эффективность на уровне башенных кулеров среднего сегмента (например Zalman CNPS10X Performa+) и немного превосходящую кулеры эконом-класса.
К сожалению, самые производительные представители данного класса остались в далеком прошлом.
Самые интересные и производительные модели до сих пор выпускает фирма Scythe. Thermalright тоже пытается откусить кусок побольше на этом рынке. Но больше всего удивляют китайцы, которые развиваются в данном классе семимильными шагами.
Слева направо : Верхний ряд - Asus Axe Square AMAzing, Thermaltake Big Typhoon, Scythe Zipang, Scythe Susanoo, Cooler Master Gemin ll. Нижний ряд - Thermalright AXP-100H Muscle, PC-Cooler GI-46U Corona B, Scythe Shuriken rev.B, Scythe Big Shuriken 3.
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