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Введение

Радиатор

Вентилятор

Установка и совместимость

Сводные характеристики

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

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Сегодня мы проведем тестирование самых крупных top-flow кулеров, когда-либо выпущенных за прошедшие 20 лет.

Также мы подведем итоги цикла, посвященного кулерам top-flow :

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Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang

Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B

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А сейчас - добро пожаловать на "Битву Боссов"!

Радиатор

Scythe Susanoo

Прежде чем начать, я покажу вам, КАКИМИ ко мне попадают большинство кулеров.

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В таком виде ко мне пришел с Авито Сусаноо. Но главный "сюрприз" ждал меня впереди.

Да - "Чистота - залог Здоровья!" На чистку гиганта ушло около 5-6 часов и половина упаковки ватных дисков.

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Кулер после чистки, мойки и сушки. Установлен на шаблон крепления. Поэтому создание статей так затягивается.

Комплектация Сусаноо на текущий момент - крепление Интел 478, крепление Интел 775/115х/1200/20хх + бэкплэйт. Набор стоковых скоб для крепления 4х100мм вентиляторов, набор кастомных скоб для крепления 200мм вентилятора БитФеникс Призрак (125х32мм) и набор кастомных скоб для крепления вентилятора NF-A20(крайние справа)

Мне одному кулер Сусаноо напоминает самолет-гигант АНТ-20 ?

Радиатор Сусаноо можно назвать "трехсекционным", третья секция располагается непосредственно сверху над теплотрубками. Основная секция набрана 42 алюминиевыми ребрами, вторая (дополнительная) секция - 26-тью тонкими ребрами, которые больше выполняют поддерживающую функцию для блока вентиляторов, нежели охлаждающую.

Ребра верхних радиаторов просто обжаты на теплотрубках. Причем второй радиатор специально сделан таким "усеченным" - под ним должна располагаться видеокарта. Но большинство современных видеокарт расположить под Сусаноо невозможно. И в первую очередь это касается карт АМД нереференсного исполнения.

Кулер с установленным самодельным креплением. Основание кулера абсолютно плоское и отполированное в зеркало.

Cooler Master Gemin ll

Радиатор кулера набран 32 тонкими, пилообразными и 20 ассимметричными алюминиевыми ребрами. Ребра просто опрессованы на 6-ти 6мм теплотрубках. Повысить производительность радиатора можно, если удалить Х-образные ребра жесткости. По некоторым данным, подобная операция позволяет скинуть с процессора от 4 до 6°C. Но сегодня кулер будет тестироваться в исходном состоянии.

Теплотрубки в основании кулера пропаяны по всей длине.

Вентиляторы крепятся сначала на две направляющие винтами, а потом, при помощи винтов - к крепежной рамке кулера.

Вентилятор

Susanoo

Перед нами 4 вентилятора Scythe Slip Stream, собранные в единый блок при помощи двух металлических пластин. И несмотря на свой 12-летний возраст они все еще живы!

И все таки мне пришлось подумать о модернизации, на случай если вентиляторы "врежут дуба" в самый неожиданный момент.

Сначала я скрутил из медной жилы сечением 1.5кв.мм примерный макет скобы для BitFenix Spectre 200, изготовление скоб заказывал у ребят из Краснодара тут.

Для установки NF-A20 хватит и удлиненных до 170мм скоб стандартного профиля.

Слева направо : стандартные скобы Сусаноо, скобы для BitFenix Spectre 200 (125x32), удлиненные до 170мм стандартные скобы для NF-A20 FLX.

Geminll

Кулер мне достался без родных вентиляторов, на их замену я подобрал Cooler Master SickleFlow 120 [MFX-B2NN-18NPK-R1]

Вентиляторы достаточно тихие и воздушный поток создают весьма внушительный, хотя все же уступают в этом вентиляторам Сусаноо.





Установка и совместимость

Установка на АМ4 производилась при помощи самодельного крепления, выпиленного напильником из куска металла.

Фиксация проводилась при помощи винтов и гаек (для использования шпилек и гаек из крепления Сусаноо требуется еще небольшая доработка). Посадка кулера на процессор плотная, установка занимает не более 3-4мин. Из-за увеличенного размера кожуха системы охлаждения видеокарты RX580 Nitro+ пришлось прибегнуть к помощи райзера Deepcool PEC300.

Сусаноо с установленным вентилятором Битфеникс Призрак 200

Во время тестирования на максимальных оборотах с 200мм вентилятором, радиатор Сусаноо начинает пошатывать и слегка вибрировать, поэтому если кто-то из владельцев этого гиганта решится на подобную модернизацию - подумайте о виброизоляции.

Основание у кулера ровное и полированное в зеркало. Отпечаток почти идеальный. Прижим был настолько сильный, что снять кулер удалось только при помощи шлицевой отвертки (с Geminll - точно так же).

Gemin ll

Для установки на АМ4 были использованы крепления от кулера Aerocool Verkho 2 Slim, они также прекрасно подойдут к Cooler Master V10.





Сводные характеристики

Наименование Scythe Susanoo Cooler Master Gemin ll Габариты радиатора ДхШхВ, мм 210х210х160 175х125х82 Масса радиатора, г 1148 622 Типоразмер вентилятора, мм 100/200* 120 Материал радиатора Алюминий Алюминий Число ребер 42+26+16 32+20 Толщина ребер 0.4мм 0.3мм Межреберное расстояние 2.0мм 1.0мм Число и размер теплотрубок 12х6мм 6х6мм Материал теплотрубок Медь Медь Материал основания Никелированная медь Медь Цена на момент релиза 95$ 50$ Актуальность Раритет Раритет

* установка 200мм вентилятора возможна только после модернизации (изготовления кастомных скоб для крепления вентилятора)

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Система охлаждения : Scythe Susanoo, Cooler Master Gemin ll

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFTs, 150Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Prime95 30.5 (Small FFTs, AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) - локация Маленький Китай (на 900 об/мин)

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.

Результаты тестирования





Производительность Сусаноо при нагрузке в 150Вт почти равна лучшим образцам двубашенных кулеров и кулеров со 140мм вентиляторами. Гемин несмотря на отставание от Сусаноо, показывает вполне хорошие результаты по температуре VRM.









Как мы видим - 4 маленьких вентилятора все равно лучше, чем один большой.









Теплоемкость радиатора Сусаноо конечно впечатляет. Даже на текущий момент.

Scythe Susanoo 900rpm

Scythe Susanoo 900rpm

Cooler Master Gemin ll 900rpm

Cooler Master Gemin ll 900rpm

Итоги

Scythe Susanoo : большой кулер, для больших процессоров (12/24 и 16/32) и серьезных задач. Единственный топ-флоу, способный потягаться с двубашенными кулерами в производительности. В качестве бонуса - обдув видеокарты, что дает снижение ее температуры примерно на 10-15°С. На текущий момент - раритет на полках коллекционеров.

Недостаток - неудобная установка.

Cooler Master Geminll : один из лучших топ-флоу кулеров, особенно для игровых сборок на 8/16 Зен2/Зен3. Одна из самых удачных моделей прошлого.

Итоги цикла

Как мы видим из таблицы, Scythe Susanoo единственный представитель класса Top-Flow, способный тягаться с двухсекционными кулерами. Большинство остальных участников - на уровне кулера эконом-класса - ID-Cooling SE-224-XT. Вот только SE-224-XT не охлаждает VRM также эффективно, как вышеприведенные кулеры top-flow.

Замер проводился при помощи Прайм95 и HWMonitor(HWiNFO). Самой производительной современной моделью (после небольшой доводки на наждачном круге) является Scythe Big Shuriken 3.

В играх ситуация тоже очень интересная - большинство старых моделей показывают эффективность на уровне башенных кулеров среднего сегмента (например Zalman CNPS10X Performa+) и немного превосходящую кулеры эконом-класса.

Asus Axe Square AMAzing 900об/мин

Thermaltake BigTyphoon 900об/мин

Thermaltake BigTyphoon+Noiseblocker eLoop B12-P 900об/мин

Scythe Zipang+BitFenix Spectre Pro 140PWM 900б/мин

Cooler Master Gemin ll+Cooler Master SickleFlow 120 900об/мин

Scythe Susanoo 900об/мин

Thermalright AXP-100H Muscle 900об/мин

PC-Cooler GI-46U 900об/мин

Scythe Big Shuriken 3 900об/мин

Scythe Big Shuriken 3 (шлифованный) + Noiseblocker eLoop B12-P 900об/мин

К сожалению, самые производительные представители данного класса остались в далеком прошлом.

Самые интересные и производительные модели до сих пор выпускает фирма Scythe. Thermalright тоже пытается откусить кусок побольше на этом рынке. Но больше всего удивляют китайцы, которые развиваются в данном классе семимильными шагами.

Слева направо : Верхний ряд - Asus Axe Square AMAzing, Thermaltake Big Typhoon, Scythe Zipang, Scythe Susanoo, Cooler Master Gemin ll. Нижний ряд - Thermalright AXP-100H Muscle, PC-Cooler GI-46U Corona B, Scythe Shuriken rev.B, Scythe Big Shuriken 3.

Правда похожи ?