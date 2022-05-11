Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
- Введение
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Сегодня мы начинаем цикл статей, посвященных top-flow кулерам. И в первой статье цикла у нас - три легенды из прошлого - BigTyphoon, Axe Square AMAzing и Zipang.
Радиатор
Axe Square AMAzing
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Золотистый пластиковый кожух кулера выполняет не только роль диффузора, но и фиксатора вентилятора.
Мне так и не удалось подобрать хороший демонтажный набор, чтобы аккуратно разобрать его (лом и кувалду не предлагать).
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Радиатор в основании паяный. Т.к. мне не удалось разобрать кожух, насчет пайки пластин к трубкам утверждать не могу.
Основание у кулера плоское. Оно имеет небольшую площадь - поверьте, это не станет для него проблемой.
BigTyphoon
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Кулер, в свое время ставший эталоном для всех топ-флоу.
Радиатор состоит из 2-х секций, по 72 пластины в каждой. Радиатор очень плотный и требовательный к вентилятору. Пластины просто обжаты на теплотрубках.
Основание почти ровное - имеет заваленные края.
Scythe Zipang
Сверху основания(поверх теплотрубок) расположен второй радиатор
Радиатор собран на 6-ти G-образных теплотрубках, ребра радиатора припаяны к теплотрубкам. При этом теплотрубки расположены со смещением.
Основание кулера плоское, никелированное в зеркало.
Вентилятор
Стоковый вентилятор БигТайфуна - 7-лопастной 3-pin вентилятор на втулке с 1300об/мин. Также в тестировании использовался вентилятор из высшей ценовой категории - Noiseblocker eLoop B12-P (на фото в центре) - 7-лопастной с закольцованной крыльчаткой, на гидродинамическом подшипнике с магнитным центрированием - самый тихий из высокооборотистых вентиляторов. Термалтэйк Тогфан 12 - несмотря на слизанную с Вежливого Тайфуна конструкцию в тестировании ничем особенным не отметился и был снят с дистанции. NH-P12 в тестировании не участвовал, т.к. по своим характеристикам не особо лучше стокового вентилятора БигТайфуна.
Scythe Zipang
Для тестирования и полного раскрытия "потанцевала" радиатора был использован вентилятор фирмы БитФеникс линейки SpectrePro PWM
Про шум в 29.2Дб на максимальных оборотах - это немного занижено. На самом деле вентилятор по рёву может поспорить с TY-143, но воздушный поток он создает действительно мощный.
Asus Axe Sqiare AMAzing
Кулер снабжен 7-лопастным вентилятором производства фирмы Everflow с оранжевой подсветкой. Так как мне не удалось найти подходящий демонтажный набор, кулер будет проходить тестирование со стоковым вентилятором.
Установка и совместимость
Big Typhoon
Для установки на АМ4 крепление Тайфуна пришлось немного доработать дрелью и напильником.
Винты вкручиваем в бэкплэйт, продеваем в отверстия материнской платы, на процессор наносим термопасту, устанавливаем кулер и фиксируем его прижимной пластиной. Закручиваем гайки-шайбы.
Стандартные стойки-изоляторы малы для Тайфуна, ему необходимы стойки высотой 23-24мм.
Отпечаток процессора - если доработать крепление, то он будет куда лучше.
Asus Axe Square AMAzing
Установить кулер можно как при помощи крепления Термалрайт типа А, так и при помощи крепления-"коромысла".
Подсветка кулера дает +150% к хэшрейту и +100% к вероятности заключения удачной финансовой операции! А еще она просто приятная.
Отпечаток почти идеальный .
Scythe Zipang
Установка проводилась при помощи самодельного крепления для АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4.
Фиксация - при помощи стандартных винтов. Это куда удобнее, чем комплектной скобой, которая такая же мягкая, как рессора "Волги".
Отпечаток процессора.
Сводные характеристики
|Наименование
|Thermaltake BigTyphoon
|Asus Axe Square AMAzing
|Scythe Zipang
|Габариты(ДхШхВ) мм
|122х122х103
|139х133х130
|145х148х112
|Масса радиатора, г
|603
|645
|690
|Типоразмер вентилятора,мм
|120
|120
|120 / 140 / 150
|Материал радиатора
|Алюминий
|Никелированный алюминий
|Алюминий
|Число ребер
|2х72
|60
|68
|Толщина ребер
|0.25мм
|0.45мм
|0.25
|Межреберное расстояние
|0.9мм
|2.0мм
|1.0
|Число и размер теплотрубок
|6х6мм
|5х6мм
|6х6мм
|Материал теплотрубок
|Медь
|Никелированная медь
|Медь
|Материал основания
|Медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|42$
|80$
|60$
|Актуальность
|Раритет
|Раритет
|Раритет
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Asus Axe Square AMAzing, Scythe Zipang, Thermaltake Big Typhoon.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)
Cyberpunk 2077 (GOG) - тестирование в Маленьком Китае, 1080р/Средне-Высокие, на 900об/мин вентилятора
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
Результаты тестирования
Максимальную нагрузку, пусть и после модернизации и на грани, смогли потянуть только БигТайфун и Зипанг. Причем у Зипанга есть еще задел для дальнейшей модернизации и улучшения результатов.
Нагрузка 120Вт показала разницу м/у "табуретками" - на первое место вышел монструозный Зипанг, вторым идет БигТайфун, а замыкающим идет "Чудесная Лампа" Асус.
Тестирование в играх ставит последнюю точку в нашей "драке табуретками".
Итоги
Asus Axe Square AMAzing - очень интересный кулер, с приятной оранжевой подсветкой, который с небольшой модернизацией можно будет использовать в моддинговых сборках с процессорами 6/12, 8/16 (потребуется андервольтинг ЦП). Можно с уверенностью сказать, что свои 80$ эта сверкающая табуретка отрабатывала по полной, пусть не столько эффективностью, сколько понтами. А как известно - "Хороший понт - дороже денег".
Scythe Zipang - в свое время кулер являлся флагманской моделью, до выпуска линейки Big Shuriken, но даже сейчас он все еще остается высокопроизводительной системой охлаждения, способной при подборке вентилятора и некоторой модернизации показать очень высокий результат как с предтоповыми моделями ЦП, так и с флагманами. В целом прадедушка BigShuriken 3 сегодня показал, что у него еще есть хладагент в теплотрубках!
Thermaltake Big Typhoon - старый-добрый Тайфун. Сегодня он показал, что достаточно заменить его старый вентилятор на новый, с высоким давлением и потоком, чтобы обрести вторую жизнь (хотя бы на платформе Интел, на платформе АМД вам придется поработать еще напильником). К тому же он просто красивый. И даже несмотря на то, что с момента его релиза прошло уже больше 15-ти лет, кулер все еще способен показать новым ЦП "Кто есть Ху".
Пишите в комментариях, что вы думаете о данных "пришельцах из прошлого".
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