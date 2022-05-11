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Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang

Данная статья открывает тестирование top-flow кулеров. И сегодня у нас "гости из прошлого" - "Боевые табуретки" : легендарный Большой Тайфун, "Чудесный Квадратный Топор" от Асус и "Старая добрая Япония" от Косы.
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  • Введение
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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     Сегодня мы начинаем цикл статей, посвященных top-flow кулерам. И в первой статье цикла у нас - три легенды из прошлого - BigTyphoon, Axe Square AMAzing и Zipang.

Радиатор

Axe Square AMAzing

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  Золотистый пластиковый кожух кулера выполняет не только роль диффузора, но и фиксатора вентилятора.

  Мне так и не удалось подобрать хороший демонтажный набор, чтобы аккуратно разобрать его (лом и кувалду не предлагать).

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  Радиатор в основании паяный. Т.к. мне не удалось разобрать кожух, насчет пайки пластин к трубкам утверждать не могу.

  Основание у кулера плоское. Оно имеет небольшую площадь - поверьте, это не станет для него проблемой.

BigTyphoon

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  Кулер, в свое время ставший эталоном для всех топ-флоу.

  Радиатор состоит из 2-х секций, по 72 пластины в каждой. Радиатор очень плотный и требовательный к вентилятору. Пластины просто обжаты на теплотрубках.

 Основание почти ровное - имеет заваленные края.

Scythe Zipang

    Сверху основания(поверх теплотрубок) расположен второй радиатор

Радиатор собран на 6-ти G-образных теплотрубках, ребра радиатора припаяны к теплотрубкам. При этом теплотрубки расположены со смещением.

     Основание кулера плоское, никелированное в зеркало.


Вентилятор

 Стоковый вентилятор БигТайфуна - 7-лопастной 3-pin вентилятор на втулке с 1300об/мин. Также в тестировании использовался вентилятор из высшей ценовой категории - Noiseblocker eLoop B12-P (на фото в центре) - 7-лопастной с закольцованной крыльчаткой, на гидродинамическом подшипнике с магнитным центрированием - самый тихий из высокооборотистых вентиляторов. Термалтэйк Тогфан 12 - несмотря на слизанную с Вежливого Тайфуна конструкцию в тестировании ничем особенным не отметился и был снят с дистанции. NH-P12 в тестировании не участвовал, т.к. по своим характеристикам не особо лучше стокового вентилятора БигТайфуна.

Scythe Zipang

  Для тестирования и полного раскрытия "потанцевала" радиатора был использован вентилятор фирмы БитФеникс линейки SpectrePro PWM

 Про шум в 29.2Дб на максимальных оборотах - это немного занижено. На самом деле вентилятор по рёву может поспорить с TY-143, но воздушный поток он создает действительно мощный. 

Asus Axe Sqiare AMAzing

   Кулер снабжен 7-лопастным вентилятором производства фирмы Everflow с оранжевой подсветкой. Так как мне не удалось найти подходящий демонтажный набор, кулер будет проходить тестирование со стоковым вентилятором.

Установка и совместимость

Big Typhoon

Для установки на АМ4 крепление Тайфуна пришлось немного доработать дрелью и напильником.

  Винты вкручиваем в бэкплэйт, продеваем в отверстия материнской платы, на процессор наносим термопасту, устанавливаем кулер и фиксируем его прижимной пластиной. Закручиваем гайки-шайбы.

 Стандартные стойки-изоляторы малы для Тайфуна, ему необходимы стойки высотой 23-24мм.

   Отпечаток процессора - если доработать крепление, то он будет куда лучше.

Asus Axe Square AMAzing

    Установить кулер можно как при помощи крепления Термалрайт типа А, так и при помощи крепления-"коромысла".

  Подсветка кулера дает +150% к хэшрейту и +100% к вероятности заключения удачной финансовой операции! А еще она просто приятная.

 Отпечаток почти идеальный .

Scythe Zipang

  Установка проводилась при помощи самодельного крепления для АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4.

  Фиксация - при помощи стандартных винтов. Это куда удобнее, чем комплектной скобой, которая такая же мягкая, как рессора "Волги".

    Отпечаток процессора.

Сводные характеристики

Наименование Thermaltake BigTyphoon Asus Axe Square AMAzing Scythe Zipang
Габариты(ДхШхВ) мм 122х122х103 139х133х130 145х148х112
Масса радиатора, г 603 645 690
Типоразмер вентилятора,мм 120 120 120 / 140 / 150
Материал радиатора  Алюминий Никелированный алюминий Алюминий
Число ребер 2х72 60 68
Толщина ребер 0.25мм 0.45мм 0.25
Межреберное расстояние 0.9мм 2.0мм 1.0
Число и размер теплотрубок 6х6мм 5х6мм 6х6мм
Материал теплотрубок Медь Никелированная медь Медь
Материал основания Медь Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 42$ 80$ 60$
Актуальность Раритет Раритет Раритет


Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Asus Axe Square AMAzing, Scythe Zipang, Thermaltake Big Typhoon.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) . 

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось:  на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)

Cyberpunk 2077 (GOG) - тестирование в Маленьком Китае, 1080р/Средне-Высокие, на 900об/мин вентилятора

Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования  - 22-23°C.

Результаты тестирования

     Максимальную нагрузку, пусть и после модернизации и на грани, смогли потянуть только БигТайфун и Зипанг. Причем у Зипанга есть еще задел для дальнейшей модернизации и улучшения результатов.

 Нагрузка 120Вт показала разницу м/у "табуретками" - на первое место вышел монструозный Зипанг, вторым идет БигТайфун, а замыкающим идет "Чудесная Лампа" Асус.

     Тестирование в играх ставит последнюю точку в нашей "драке табуретками".

Итоги

Asus Axe Square AMAzing - очень интересный кулер, с приятной оранжевой подсветкой, который с небольшой модернизацией можно будет использовать в моддинговых сборках с процессорами 6/12, 8/16 (потребуется андервольтинг ЦП). Можно с уверенностью сказать, что свои 80$ эта сверкающая табуретка отрабатывала по полной, пусть не столько эффективностью, сколько понтами. А как известно - "Хороший понт - дороже денег".

Scythe Zipang - в свое время кулер являлся флагманской моделью, до выпуска линейки Big Shuriken, но даже сейчас он все еще остается высокопроизводительной системой охлаждения, способной при подборке вентилятора и некоторой модернизации показать очень высокий результат как с предтоповыми моделями ЦП, так и с флагманами. В целом прадедушка BigShuriken 3  сегодня показал, что у него еще есть хладагент в теплотрубках!

Thermaltake Big Typhoon - старый-добрый Тайфун. Сегодня он показал, что достаточно заменить его старый вентилятор на новый, с высоким давлением и потоком, чтобы обрести вторую жизнь (хотя бы на платформе Интел, на платформе АМД вам придется поработать еще напильником). К тому же он просто красивый. И даже несмотря на то, что с момента его релиза прошло уже больше 15-ти лет, кулер все еще способен показать новым ЦП "Кто есть Ху".


Пишите в комментариях, что вы думаете о данных "пришельцах из прошлого". 



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Теги

r7 pro 3700 scythe zipang thermaltake big typhoon asus axe square amazing r7 5800x кулеры для моддинга
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