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Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B

Во второй статье цикла мы проведем тестирование "сюрикеноподобных" кулеров на платформе АМ4, как на открытом стенде, так и в компактном корпусе Thermaltake Core G3.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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   Довольно часто люди задаются вопросом - "А какой кулер взять в сборку SFF или в Mini-Tower, с ограничением по высоте ? А вытянет ли он мой (9700/10700/3800/5800) процессор ?" Сегодня мы проведем сравнительное тестирование нескольких моделей топ-флоу кулеров высотой от 64 до 75мм, как новых, так и старых.

Упаковка и комплектация

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 Упаковка и комплектация всех участников одним снимком

Scythe Shuriken rev.B

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Кулер упакован в коробку из гофрокартона с цветной полиграфией. На фронтальной стороне - трехмерное изображение кулера с перечислением его ключевых особенностей, название и логотип производителя. На боковых сторонах - перечислены особенности и технологии, примененные в кулере, а также приведены поясняющие фотографии. На задней стороне - таблица с характеристиками на разных языках, гарантийные обязательства и адрес импортера.

Данный кулер приобретался автором еще в 2016г для замены бокс-кулера в одном старом-старом ПК за скромные 1600р.

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После вскрытия коробки нас встречает коробочка с аксессуарами, в которой находятся клипсы для установки на сокеты Интел(478/775/1366/115Х/1200) и АМД(754/939/940/АМ2(+)/АМ3(+)/FM1/FM2(+)/АМ4) и скобы для фиксации вентилятора. Маловероятно, что вы найдете еще один кулер с такой широкой поддержкой сокетов. Коробочка с аксессуарами лежит непосредственно на кулере.

Scythe Big Shuriken 3

Кулер упакован в коробку из черного гофрокартона с цветным принтом. На фронтальной стороне - трехмерное изображение кулера, перечисление поддерживаемых сокетов, название модели и логотип производителя. На правой стороне - гарантийные обязательства, на левой - фото установленного на МП кулера в сборе и особенности комплектного вентилятора. На задней стороне - чертеж кулера в 3-х проекциях и таблица характеристик на разных языках.

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Под крышкой нас встречает коробка с аксессуарами, под ней - уже сам кулер с вентилятором. Кулер лежит на основании из гофрокартона.

Содержимое коробки аксессуаров :

-Бэкплейт Интел (775/1366/115х/1200) в сборе

-Набор креплений s20хх

-крепежные пластины для установки на Интел (775/1366/115х/1200/20хх)+АМД(АМ3(+)/АМ4)

-фиксирующие гайки для крепления Интел+АМД

-стойки-виброизоляторы (4шт) для установки на Интел/АМД

-крепежные пластины АМ3/АМ4

-набор фиксирующих винтов для установки на АМ3/АМ4

-Инструкция по установке

-шприц с термопастой Scythe Thermal Elixer

-2 набора винтов для крепления вентилятора толщиной 15-17 и 25-30мм

PC Cooler GI-46U Corona B

Кулер упакован в коробку из черного картона с цветной печатью. На лицевой стороне вы можете увидеть трехмерное изображение кулера, его название, логотип производителя и особенности кулера. На боковых сторонах упаковки указаны адреса официального сайта и страничек в соц.сетях, а также ключевые особенности изделия. На нижней стороне упаковки приведены спецификации кулера на нескольких языках, а также указывается с какой подсветкой вентилятор у данного экземпляра.

После удаления упаковки нам предстает радиатор и коробка с аксессуарами, упакованные в ванну из тонкого гофоркартона. На текущем тестировании это единственная модель с прямым контактом. Кулер приобретался в 2019г для замены боксового кулера в одном офисном ПК за невероятные 1450р в местном ДНС.

 

Содержимое коробки аксессуаров :

-Универсальный бэкплэйт Интел/АМД

-комплект крепежа для s20хх

-крепежные пластины с фиксирующими винтами для АМД (АМ3(+)/АМ4)

-крепежные пластины с фиксирующим винтами для Интел(775/1366/115Х/1200/20хх)

-прижимная пластина

-ключ

-набор изолирующих шайб

-набор фиксирующих стоек

-набор винтов для бэкплэйта

-руководство по установке

-изолирующая прокладка для s775

-вентилятор

-винты для фиксации вентилятора

Thermalright AXP-100H Muscle

Кулер упакован в коробку из гофоркартона красно-черного цвета. На лицевой стороне мы видим трехмерное изображение кулера, название модели, логотип кампании и адрес официального сайта.

На боковых сторонах представлены спецификации кулера и его особенности.

 Внутри коробки кулер упакован в жесткую тару из полиэтилена, выполненную в виде ванны. В самой "ванне" лежат радиатор и вентилятор, аксессуары расположены под ней.

Аксессуары :

-Универсальный бэкплейт с крепежной пластиной типа А

- 2 набора винтов для крепления вентиляторов толщиной 15мм и 25мм

-инструкция по установке

Обратите внимание, что отсутствует крепление на s20хх.

Радиатор и вентилятор

Scythe Shuriken rev.B

     Толщина основного радиатора небольшая - всего 15мм, но под ним, сверху на трех теплотрубках, припаян весьма массивный вспомогательный алюминиевый радиатор.

  Теплотрубки в основании приплющены и припаяны. Высота кулера не большая - всего 64мм (вместе с вентилятором).

В качестве комплектно вентилятора - Kaze Juni, толщиной 12мм и размерностью 100х100 с 13 лопастями на втулке. Даже при максимальных оборотах вентилятор остается почти бесшумным. Особо чуткие могут услышать легкий шелест.

Scythe Big Shuriken 3

    Большой Сюрикен 3, вид сверху - радиатор имеет 3 технологических отверстия для затягивания винтов крепления радиатора. Также на радиаторе закреплен фиксирующий обод из анодированной стали, который как фиксирует крайние ребра радиатора, так и является рамкой крепления для вентилятора.

   Теплотрубки пропаяны в основании, пайка качественная. Но вот качество самого основания вызывает нарекание - оно выполнено в виде конуса и покрыто никелем.

  Радиатор набран 68-ю ребрами и имеет 3 уровня - это сделано для лучшей совместимости кулера с радиаторами VRM и ОЗУ. Ребра просто обжаты на 5-ти 6мм, никелированных теплотрубках. Основание пришлось подвергнуть грубой шлифовке, чтобы узнать потенциал кулера.

В качестве комплектного вентилятора идет Scythe Kaze Flex Slim SU1215FD12H-CNP.

Если верить спецификациям оф.сайта, то подобный вентилятор работает в диапазоне 300-1200 об/мин, но комплектный вентилятор уверенно работал в диапазоне 500-1850 об/мин. Вентилятор 9-ти лопастной, на гидроподшипнике. После 1300 об/мин становится слышимым.

PC-Cooler GI-46U

Кулер имеет тонкий - всего-лишь 19мм толщиной радиатор, набранный 49-тью алюминиевыми ребрами на 4-х 6мм никелированных теплотрубках. Для увеличения рабочей поверхности радиатора на пластинах имеется "оптимизация" - выштамповка "пупырышками". С обеих сторон радиатор снабжен замками в 3-х местах - это увеличивает жесткость радиатора, но и повышает требования к вентилятору.

   Теплотрубки плотно запрессованы в основание - это единственный участник тестирования с прямым контактом. Также на алюминиевое основание нанесен серийный номер и место производства (Китай). Зазоры отсутствуют как таковые.

В качестве комплектного вентилятора идет 9-ти лопастной вентилятор PC-Cooler Corona CR1212MS-LB07

Вентилятор на гидроподшипнике, работает в диапазоне 900-1850об/мин. Имеет резиновые вставки на корпусе, для гашения вибрации. На оборотах свыше 1300-1400 становится отчетливо слышимым. Спустя год-полтора начинает отваливаться (меркнуть) подсветка. Меркнет неравномерно.

Thermalright AXP-100H Muscle

  Радиатор из 39 алюминиевых пластин с межреберным расстоянием 2.0мм набран на 6-ти 6мм никелированных теплотрубках. Ребра на теплотрубках просто обжаты. 

   Основание у кулера плоское. Теплотрубки в основании пропаяны по всей длине без зазоров. Радиатор имеет 5 укороченных ребер - таким образом производитель решил организовать технологические отверстия, для закручивания крепежа кулера.

В комплекте идет вентилятор TY-100 BW - размерностью 101х108х14. 

  Вентилятор имеет 9 лопастей, рабочий диапазон 900-2450 об/мин , а также крепления под 92мм.

Радиаторы - вид сверху

Вид сверху-сзади

Вид спереди

Установка и совместимость

Scythe Shuriken rev.B

   Установка данного кулера невероятно проста - устанавливаем на стоковое крепление АМД (не забыв при этом нанести термопасту на процессор), устанавливаем дужки на пластиковых выступах крепления и поворачиваем рычаги эксцентриков. Кулер установлен. На данном фото он уже с вентилятором BeQuiet! PureWings 2.

   

   Отпечаток четкий и равномерный. Прижим у кулера сильный.

Scythe Big Shuriken 3

    Устанавливаем стойки-виброизоляторы

   Выбираем крепежные планки - вы можете взять как комбинированные (Интел/АМД), так и более длинные - только для АМД. Но тогда и кулер будет располагаться по другому.

   Так выглядит кулер на материнской плате при установке на крепление АМД (длинные планки). 

  NB! Обратите внимание, что при подобной ориентации кулер не только не конфликтует с ОЗУ, но еще и будет обдувать радиатор M2 NVME SSD.

               Тестирование с Noiseblocker eLoop B12-P, вместо комплектного вентилятора (еще до шлифовки).

               В корпусе Thermaltake Core G3.

        Ярко выраженный горб четко по центру - причина, не дававшая стабильности в Prime95 при нагрузке 120Вт. Из-за чего он собственно и был шлифован - что повысило его производительность.

PC-Cooler GI-46U

               Сначала собираем бэкплэйт

    Продеваем бэкплэйт в отверстия материнской платы, одеваем на винты шайбы-изоляторы и закручиваем стойки.

    Одеваем крепежные скобы, притягиваем их фиксирующими гайками и наносим термопасту.

     Устанавливаем радиатор. Сделать это можно только в 2-х положениях - теплотрубками к ОЗУ и теплотрубками к VRM. Даже в первом случае у вас останется зазор, чтобы извлечь модуль памяти. Установка не очень удобная - нужно чтобы фиксирующая пластина четко упала на шпильки крепежных пластин + зафиксировалась на пальце основания.

  После этого начинаем поочередно затягивать подпружиненные винты. Затем устанавливаем вентилятор.

    Крепление обеспечивает очень сильный прижим - термопаста распределяется очень тонким слоем.

Thermalright AXP-100H Muscle

    Собираем крепление Термалрайт. На стойках фиксируем винтами пластину крепления А.

            Радиатор устанавливается только в 2-х положениях и только вертикально. Установить в первый слот можно только ОЗУ с невысокими радиаторами.


Сводные характеристики

Параметры Scythe Shuriken Rev.B Thermalright AXP-100H Muscle PC Cooler GI-46U Scythe Big Shuriken 3
Габариты радиатора, мм 105x116x64 119x106x65 130x120x75 122x122x69
Масса радиатора, г 296 254 225 380
Типоразмер вентиляторов,мм 92/100 92/100 120/140 120/140
Вентиляторов в комплекте 1 1 1 1
Материал радиатора алюминий алюминий алюминий алюминий
Число ребер 56+17 28+6+5 43+6 59+9
Толщина ребер 0.2мм 0.5мм 0.3мм 0.2мм
Межреберное расстояние 1.0мм 2.0мм 1.8мм 1.0мм
Число и размер теплотрубок 3х6мм 6х6мм 4х6мм 5х6мм
Материал теплотрубок медь никелированная медь никелированная медь никелированная медь
Материал основания никелированная медь никелированная медь алюминий+медь никелированная медь
Цена на момент релиза $ 36$ 45$ 28$ 60$
Актуальность Avito/Ebay Avito/ Ритейл Ритейл/Avito Ритейл/Avito


Тестовая конфигурация и методика тестирования



Результаты тестирования

 Прайм95 с нагрузкой в 120Вт удачно смог пройти только Большой Сюрикен 3. И только после проведения грубой шлифовки основания. Остальные участники в той или иной мере с тестом не справились. Реальная нагрузка, которую может потянуть большинство top-flow кулеров - не более 110Вт, даже если на коробке указано 125-130Вт. Это с учетом особенностей Зен2.

 


  При нагрузке до 100Вт наметилось два лидера - GI-46U и BigShuriken 3. АХР-100 удивил в худшую сторону - модель с 6-тью теплотрубками и большим, чем у самого первого, 3-х трубочного Сюрикена радиатором, уступила ему в эффективности.

  Замена 100мм вентилятора на 92мм приводит к ухудшению охлаждения - температура процессора возрастает на 4-6°C (в зависимости от радиатора). Площадь обдува куда важнее толщины вентилятора.

  Тестирование в играх не выявило особой разницы между открытым стендом и закрытым корпусом. Поэтому результаты представлены единой таблицей.

Big Shuriken 3 900об/мин нешлифованный

Big Shuriken 3 900rpm нешлифованный

Big Shuriken 3 900об/мин шлифованный
Big Shuriken 3 900об/мин шлифованный
GI-46U 900об/мин
GI-46U 900об/мин
AXP-100H 900об/мин
AXP-100H 900об/мин

Итоги

Scythe Shuriken rev.B : самый первый в линейке "Сюрикенов". Модель отличает продуманная конструкция и качественно собранный радиатор. Даже на текущий момент кулер можно использовать для охлаждения 6/12 процессоров (R5-2600/3600/5600 или i5-10400). Правда найти его сейчас можно только на Авито.

Scythe BigShuriken 3 : на текущий момент является самой производительной и продуманной моделью в классе, но в качестве "подарка" имеет горб в виде конуса в основании. Поэтому при приобретении будьте морально готовы к шлифовке основания кулера. Каждый цент из потраченных на него 60$ отрабатывает на все 146%.

PC-Cooler GI-46U Corona B : неплохой бюджетный кулер с хорошей производительностью и хорошим комплектом поставки. Неплохая замена Большому Сюрикену 3 (если вы собираете компактный медиа компьютер (фильмы/музыка/игры).

Thermalright AXP-100H Muscle : на момент своего появления в 2013г это был хороший кулер, но на фоне алчных претендентов из Китая на текущий момент смотрится весьма блекло.

Неважно какой кулер вы выберете - даунвольт для процессора вам делать все равно придется. Увы, но в компактных сборках это просто необходимость.


В четвертой (заключительной ) статье по top-flow будут представлены сводные таблицы и скрины с результатами всех протестированных top-flow кулеров в сравнении с ID-Cooling 224-XT и Thermalright Frost Spirit 140.

"А что будет в третьей части ?!"

Смотрите пасхалки в снимках.









 


 

 


 

 

 



 





 






 


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