Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Довольно часто люди задаются вопросом - "А какой кулер взять в сборку SFF или в Mini-Tower, с ограничением по высоте ? А вытянет ли он мой (9700/10700/3800/5800) процессор ?" Сегодня мы проведем сравнительное тестирование нескольких моделей топ-флоу кулеров высотой от 64 до 75мм, как новых, так и старых.
Упаковка и комплектация
Scythe Shuriken rev.B
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Кулер упакован в коробку из гофрокартона с цветной полиграфией. На фронтальной стороне - трехмерное изображение кулера с перечислением его ключевых особенностей, название и логотип производителя. На боковых сторонах - перечислены особенности и технологии, примененные в кулере, а также приведены поясняющие фотографии. На задней стороне - таблица с характеристиками на разных языках, гарантийные обязательства и адрес импортера.
Данный кулер приобретался автором еще в 2016г для замены бокс-кулера в одном старом-старом ПК за скромные 1600р.
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После вскрытия коробки нас встречает коробочка с аксессуарами, в которой находятся клипсы для установки на сокеты Интел(478/775/1366/115Х/1200) и АМД(754/939/940/АМ2(+)/АМ3(+)/FM1/FM2(+)/АМ4) и скобы для фиксации вентилятора. Маловероятно, что вы найдете еще один кулер с такой широкой поддержкой сокетов. Коробочка с аксессуарами лежит непосредственно на кулере.
Scythe Big Shuriken 3
Кулер упакован в коробку из черного гофрокартона с цветным принтом. На фронтальной стороне - трехмерное изображение кулера, перечисление поддерживаемых сокетов, название модели и логотип производителя. На правой стороне - гарантийные обязательства, на левой - фото установленного на МП кулера в сборе и особенности комплектного вентилятора. На задней стороне - чертеж кулера в 3-х проекциях и таблица характеристик на разных языках.
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Под крышкой нас встречает коробка с аксессуарами, под ней - уже сам кулер с вентилятором. Кулер лежит на основании из гофрокартона.
Содержимое коробки аксессуаров :
-Бэкплейт Интел (775/1366/115х/1200) в сборе
-Набор креплений s20хх
-крепежные пластины для установки на Интел (775/1366/115х/1200/20хх)+АМД(АМ3(+)/АМ4)
-фиксирующие гайки для крепления Интел+АМД
-стойки-виброизоляторы (4шт) для установки на Интел/АМД
-крепежные пластины АМ3/АМ4
-набор фиксирующих винтов для установки на АМ3/АМ4
-Инструкция по установке
-шприц с термопастой Scythe Thermal Elixer
-2 набора винтов для крепления вентилятора толщиной 15-17 и 25-30мм
PC Cooler GI-46U Corona B
Кулер упакован в коробку из черного картона с цветной печатью. На лицевой стороне вы можете увидеть трехмерное изображение кулера, его название, логотип производителя и особенности кулера. На боковых сторонах упаковки указаны адреса официального сайта и страничек в соц.сетях, а также ключевые особенности изделия. На нижней стороне упаковки приведены спецификации кулера на нескольких языках, а также указывается с какой подсветкой вентилятор у данного экземпляра.
После удаления упаковки нам предстает радиатор и коробка с аксессуарами, упакованные в ванну из тонкого гофоркартона. На текущем тестировании это единственная модель с прямым контактом. Кулер приобретался в 2019г для замены боксового кулера в одном офисном ПК за невероятные 1450р в местном ДНС.
Содержимое коробки аксессуаров :
-Универсальный бэкплэйт Интел/АМД
-комплект крепежа для s20хх
-крепежные пластины с фиксирующими винтами для АМД (АМ3(+)/АМ4)
-крепежные пластины с фиксирующим винтами для Интел(775/1366/115Х/1200/20хх)
-прижимная пластина
-ключ
-набор изолирующих шайб
-набор фиксирующих стоек
-набор винтов для бэкплэйта
-руководство по установке
-изолирующая прокладка для s775
-вентилятор
-винты для фиксации вентилятора
Thermalright AXP-100H Muscle
Кулер упакован в коробку из гофоркартона красно-черного цвета. На лицевой стороне мы видим трехмерное изображение кулера, название модели, логотип кампании и адрес официального сайта.
На боковых сторонах представлены спецификации кулера и его особенности.
Внутри коробки кулер упакован в жесткую тару из полиэтилена, выполненную в виде ванны. В самой "ванне" лежат радиатор и вентилятор, аксессуары расположены под ней.
Аксессуары :
-Универсальный бэкплейт с крепежной пластиной типа А
- 2 набора винтов для крепления вентиляторов толщиной 15мм и 25мм
-инструкция по установке
Обратите внимание, что отсутствует крепление на s20хх.
Радиатор и вентилятор
Scythe Shuriken rev.B
Толщина основного радиатора небольшая - всего 15мм, но под ним, сверху на трех теплотрубках, припаян весьма массивный вспомогательный алюминиевый радиатор.
Теплотрубки в основании приплющены и припаяны. Высота кулера не большая - всего 64мм (вместе с вентилятором).
В качестве комплектно вентилятора - Kaze Juni, толщиной 12мм и размерностью 100х100 с 13 лопастями на втулке. Даже при максимальных оборотах вентилятор остается почти бесшумным. Особо чуткие могут услышать легкий шелест.
Scythe Big Shuriken 3
Большой Сюрикен 3, вид сверху - радиатор имеет 3 технологических отверстия для затягивания винтов крепления радиатора. Также на радиаторе закреплен фиксирующий обод из анодированной стали, который как фиксирует крайние ребра радиатора, так и является рамкой крепления для вентилятора.
Теплотрубки пропаяны в основании, пайка качественная. Но вот качество самого основания вызывает нарекание - оно выполнено в виде конуса и покрыто никелем.
Радиатор набран 68-ю ребрами и имеет 3 уровня - это сделано для лучшей совместимости кулера с радиаторами VRM и ОЗУ. Ребра просто обжаты на 5-ти 6мм, никелированных теплотрубках. Основание пришлось подвергнуть грубой шлифовке, чтобы узнать потенциал кулера.
В качестве комплектного вентилятора идет Scythe Kaze Flex Slim SU1215FD12H-CNP.
Если верить спецификациям оф.сайта, то подобный вентилятор работает в диапазоне 300-1200 об/мин, но комплектный вентилятор уверенно работал в диапазоне 500-1850 об/мин. Вентилятор 9-ти лопастной, на гидроподшипнике. После 1300 об/мин становится слышимым.
PC-Cooler GI-46U
Кулер имеет тонкий - всего-лишь 19мм толщиной радиатор, набранный 49-тью алюминиевыми ребрами на 4-х 6мм никелированных теплотрубках. Для увеличения рабочей поверхности радиатора на пластинах имеется "оптимизация" - выштамповка "пупырышками". С обеих сторон радиатор снабжен замками в 3-х местах - это увеличивает жесткость радиатора, но и повышает требования к вентилятору.
Теплотрубки плотно запрессованы в основание - это единственный участник тестирования с прямым контактом. Также на алюминиевое основание нанесен серийный номер и место производства (Китай). Зазоры отсутствуют как таковые.
В качестве комплектного вентилятора идет 9-ти лопастной вентилятор PC-Cooler Corona CR1212MS-LB07
Вентилятор на гидроподшипнике, работает в диапазоне 900-1850об/мин. Имеет резиновые вставки на корпусе, для гашения вибрации. На оборотах свыше 1300-1400 становится отчетливо слышимым. Спустя год-полтора начинает отваливаться (меркнуть) подсветка. Меркнет неравномерно.
Thermalright AXP-100H Muscle
Радиатор из 39 алюминиевых пластин с межреберным расстоянием 2.0мм набран на 6-ти 6мм никелированных теплотрубках. Ребра на теплотрубках просто обжаты.
Основание у кулера плоское. Теплотрубки в основании пропаяны по всей длине без зазоров. Радиатор имеет 5 укороченных ребер - таким образом производитель решил организовать технологические отверстия, для закручивания крепежа кулера.
В комплекте идет вентилятор TY-100 BW - размерностью 101х108х14.
Вентилятор имеет 9 лопастей, рабочий диапазон 900-2450 об/мин , а также крепления под 92мм.
Установка и совместимость
Scythe Shuriken rev.B
Установка данного кулера невероятно проста - устанавливаем на стоковое крепление АМД (не забыв при этом нанести термопасту на процессор), устанавливаем дужки на пластиковых выступах крепления и поворачиваем рычаги эксцентриков. Кулер установлен. На данном фото он уже с вентилятором BeQuiet! PureWings 2.
Отпечаток четкий и равномерный. Прижим у кулера сильный.
Scythe Big Shuriken 3
Устанавливаем стойки-виброизоляторы
Выбираем крепежные планки - вы можете взять как комбинированные (Интел/АМД), так и более длинные - только для АМД. Но тогда и кулер будет располагаться по другому.
Так выглядит кулер на материнской плате при установке на крепление АМД (длинные планки).
NB! Обратите внимание, что при подобной ориентации кулер не только не конфликтует с ОЗУ, но еще и будет обдувать радиатор M2 NVME SSD.
Тестирование с Noiseblocker eLoop B12-P, вместо комплектного вентилятора (еще до шлифовки).
В корпусе Thermaltake Core G3.
Ярко выраженный горб четко по центру - причина, не дававшая стабильности в Prime95 при нагрузке 120Вт. Из-за чего он собственно и был шлифован - что повысило его производительность.
PC-Cooler GI-46U
Сначала собираем бэкплэйт
Продеваем бэкплэйт в отверстия материнской платы, одеваем на винты шайбы-изоляторы и закручиваем стойки.
Одеваем крепежные скобы, притягиваем их фиксирующими гайками и наносим термопасту.
Устанавливаем радиатор. Сделать это можно только в 2-х положениях - теплотрубками к ОЗУ и теплотрубками к VRM. Даже в первом случае у вас останется зазор, чтобы извлечь модуль памяти. Установка не очень удобная - нужно чтобы фиксирующая пластина четко упала на шпильки крепежных пластин + зафиксировалась на пальце основания.
После этого начинаем поочередно затягивать подпружиненные винты. Затем устанавливаем вентилятор.
Крепление обеспечивает очень сильный прижим - термопаста распределяется очень тонким слоем.
Thermalright AXP-100H Muscle
Собираем крепление Термалрайт. На стойках фиксируем винтами пластину крепления А.
Радиатор устанавливается только в 2-х положениях и только вертикально. Установить в первый слот можно только ОЗУ с невысокими радиаторами.
Сводные характеристики
|Параметры
|Scythe Shuriken Rev.B
|Thermalright AXP-100H Muscle
|PC Cooler GI-46U
|Scythe Big Shuriken 3
|Габариты радиатора, мм
|105x116x64
|119x106x65
|130x120x75
|122x122x69
|Масса радиатора, г
|296
|254
|225
|380
|Типоразмер вентиляторов,мм
|92/100
|92/100
|120/140
|120/140
|Вентиляторов в комплекте
|1
|1
|1
|1
|Материал радиатора
|алюминий
|алюминий
|алюминий
|алюминий
|Число ребер
|56+17
|28+6+5
|43+6
|59+9
|Толщина ребер
|0.2мм
|0.5мм
|0.3мм
|0.2мм
|Межреберное расстояние
|1.0мм
|2.0мм
|1.8мм
|1.0мм
|Число и размер теплотрубок
|3х6мм
|6х6мм
|4х6мм
|5х6мм
|Материал теплотрубок
|медь
|никелированная медь
|никелированная медь
|никелированная медь
|Материал основания
|никелированная медь
|никелированная медь
|алюминий+медь
|никелированная медь
|Цена на момент релиза $
|36$
|45$
|28$
|60$
|Актуальность
|Avito/Ebay
|Avito/ Ритейл
|Ритейл/Avito
|Ритейл/Avito
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Результаты тестирования
Прайм95 с нагрузкой в 120Вт удачно смог пройти только Большой Сюрикен 3. И только после проведения грубой шлифовки основания. Остальные участники в той или иной мере с тестом не справились. Реальная нагрузка, которую может потянуть большинство top-flow кулеров - не более 110Вт, даже если на коробке указано 125-130Вт. Это с учетом особенностей Зен2.
При нагрузке до 100Вт наметилось два лидера - GI-46U и BigShuriken 3. АХР-100 удивил в худшую сторону - модель с 6-тью теплотрубками и большим, чем у самого первого, 3-х трубочного Сюрикена радиатором, уступила ему в эффективности.
Замена 100мм вентилятора на 92мм приводит к ухудшению охлаждения - температура процессора возрастает на 4-6°C (в зависимости от радиатора). Площадь обдува куда важнее толщины вентилятора.
Тестирование в играх не выявило особой разницы между открытым стендом и закрытым корпусом. Поэтому результаты представлены единой таблицей.
Итоги
Scythe Shuriken rev.B : самый первый в линейке "Сюрикенов". Модель отличает продуманная конструкция и качественно собранный радиатор. Даже на текущий момент кулер можно использовать для охлаждения 6/12 процессоров (R5-2600/3600/5600 или i5-10400). Правда найти его сейчас можно только на Авито.
Scythe BigShuriken 3 : на текущий момент является самой производительной и продуманной моделью в классе, но в качестве "подарка" имеет горб в виде конуса в основании. Поэтому при приобретении будьте морально готовы к шлифовке основания кулера. Каждый цент из потраченных на него 60$ отрабатывает на все 146%.
PC-Cooler GI-46U Corona B : неплохой бюджетный кулер с хорошей производительностью и хорошим комплектом поставки. Неплохая замена Большому Сюрикену 3 (если вы собираете компактный медиа компьютер (фильмы/музыка/игры).
Thermalright AXP-100H Muscle : на момент своего появления в 2013г это был хороший кулер, но на фоне алчных претендентов из Китая на текущий момент смотрится весьма блекло.
Неважно какой кулер вы выберете - даунвольт для процессора вам делать все равно придется. Увы, но в компактных сборках это просто необходимость.
В четвертой (заключительной ) статье по top-flow будут представлены сводные таблицы и скрины с результатами всех протестированных top-flow кулеров в сравнении с ID-Cooling 224-XT и Thermalright Frost Spirit 140.
"А что будет в третьей части ?!"
Смотрите пасхалки в снимках.
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