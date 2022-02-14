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Введение

Как вы наверное знаете, видеокарты кампания AMD стала выпускать после полного поглощения канадской фирмы ATI - в 2011/12гг. Видеокарты семейства HD5000 были последними под брендом ATI

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"Призрака в Красных доспехах" (как иногда ее называли в статьях 2004-07гг), чьим лицом была крошка Руби (3D-модель, созданная для демонстрации возможностей продуктов ATI). Как производитель видеокарт АМД - относительно молодой игрок на рынке, но при этом унаследовавший некоторые "особенности" поглощенной компании.

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Нвидиа - куда более опытный игрок, в 90-х соперничавший как с канувшей в лету 3Dfx, так и с ATI.

Ну что ж, давайте приступим к разбору этих "особенностей".

3D модели

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В 2013г АМД решила воскресить Руби с учетом современных технологий.

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Правда почему-то при этом Руби получилась похожей на Рэйн из второй части игры (BloodRayne 2) и немного на марвеловских героев.









При этом предпоследняя 3D-модель Нвидиа - Адриэнна, которая была презентована накануне выхода видеокарт серии 8800 значительно отличалась от предыдущих моделей Нвидиа и при этом не была похожа ни на кого.

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Но в 2012г Нвидиа возвращает лесную фею Dawn для демо GTX690.

До выхода бенчмарков Unigine Heaven и Superposition, 3D Mark Fire Strike и Sky Diver 3D-модели выполняли роль рекламного демо возможностей видеокарт. Начиная с 2010-12гг производители стали более тесно сотрудничать с разработчиками, чтобы донести преимущество своих технологий.





Лучшие обогреватели за свою цену

На фото выше - 8800GTX(G80) и X1950XTX. Карта Нвидиа обладала хорошим разгоном и при этом , немного поковырявшись в ее системе охлаждения можно было скинуть максимальные температуры видеокарты с 86-93°С до 56-65°C в максимальной нагрузке.





16-летняя 8800GTX(G80) все еще в строю и готова к дальнейшим тестам и игровым подвигам Единственный недостаток - весьма посредственное качество припоя (немногие карты дошли до нас, отпраздновав 15-16 летний юбилей).





Продукт ATI обладал весьма посредственным разгоном (или вообще не разгонялся) при этом обладал просто адскими температурами, особенно на видеопамяти. Единственный способ сбросить температуры - установить кастомное охлаждение. К тому же у референса видеопамять не охлаждалась от слова "совсем" (и это видно на фотографии) . А при таком раскладе о каком соперничестве с Нвидиа могла идти речь ? Этот недостаток перешел и на следующие линейки карт - HD3000-6000.

Еще один весьма серьезный недостаток карт АМД - наплевательское отношение к качеству системы охлаждения. У 5850 и 6850 такие же проблемы - неровное основание теплосъемника ( из-за которого невозможно обеспечить адекватные температуры) + отсутствует охлаждение памяти.





Неровное основание, скромная площадь радиатора, 3 тощие теплотрубки и один вентилятор - таким было охлаждение у HD5850/6850 от Sapphire К слову радиатор у видеокарт Dark Knight от Asus имел куда более внушительные размеры и при этом обдувал видеопамять. А ведь HD5850/6850 были одни из самых массовых видеокарт своего времени ! Про HD7970 можно и не вспоминать (как и про R9 390/R9 380) - стоковое охлаждение было настолько отвратительным, что установка кастомного (Arctic Accelero Extreme lll/lV или Gelid Icy Vision) позволяла почти моментально скинуть на этих кипятильниках 25-30°С.





Когда в 2016 вышли Полярисы, то история повторилась - карты обладали горячим нравом, особенно сильно грелась зона VRM у RX480. Разгон на младших картах был лотереей - на моей RX460 Nitro даже с андервольтом можно было либо разогнать видеопамять, либо видеочип. Одновременный разгон и того и другого был невозможен - артефакты изображения при проверке в Heaven/ Fire Strike. И это несмотря на память Самсунг у 460-й. Причем до настройки РХ460 просто адово грелась - температуры в 78-85С в играх были нормой, в то время как ее оппонент - 1050/1050Ти не грелась выше 55-60С в самых тяжелых сценах (и при этом выдавала больший фпс).

Asus GTX970 Strix В сравнении с RX580 у GTX970 Strix бэкплэйт выполнял не только функцию защиты, да и сам радиатор был более продуманным - даже при разгоне до 1530МГц по чипу и 8000-8200МГц по памяти температура не превышала 61-65°C при 70% оборотов вентилятора. Даже в такой тяжелой для нее игре, как АС Одиссея.

Карты семейства Fury (основанные на HBM памяти) стоят особняком. Они изначально были "проблемными" - охлаждение модуля (графический процессор и НВМ-память распаяны на одной подложке) - задача весьма нелегкая, т.к. критической температурой для НВМ являлся порог в 85°С. И именно такой экземпляр (Vega 56 Asus Strix) мне и попался в 2018г - 86°C уже при загрузке на Раб.Стол. Чипы памяти и графический кристалл имеют разную высоту, а вот теплосъемник системы охлаждения - не имел никаких "оптимизаций" под особенности кристалла карт семейства Фьюри. Эти просчеты сильно сократили срок службы и поддержки данного семейства. Да и создавались они не для игр, а для профессиональной деятельности (в первую очередь).

И вот в 2019г выходят карты семейства Нави. История повторяется.

Тогда на презентации Лиза Су заявила, что для видеокарты температуры до 115°C - абсолютно нормальные. Занавес. Это заявление "очень сильно удивило" тогда сообщество.

Низкая надежность

Проистекает из отношения производителя как к качеству комплектующих для видеокарты (а среди Радеонов очень часто попадались откровенно мусорные карты - и именно по уровню использованных в них комплектующих), так и из качества системы охлаждения (на что в АМД часто просто кладут).

Откровенно косячными у Нвидиа были РТХ первой волны - но там были проблемы с новой памятью (которые быстро решили). Были и проблемы при переходе на бессвинцовый припой у 8000-х видеокарт - но нужно учитывать, что тогда это была новая и неотработанная технология на которую переходили второпях, в то время как у АМД косяки кочуют из одной серии в другую. Кто-то возможно напомнит еще про отвальные GTX400/500 с теплораспределительной крышкой на чипе, вот только большинство этих карт стали "давать дуба" лишь в прошлом году - что весьма неплохой показатель для таких "косячных" карт.

Лично у меня на руках была лишь одна откровенно косячная карта Нвидиа - GTX750 Ti - у нее были проблемы с системой охлаждения (и это был заводской брак). А вот проблемных видеокарт Радеон - целый пучок :

-HD2600(с пассивным охлаждением) - отвал чипа, восстановление было бессмысленно

-HD3870(GDDR4) - артефакты видеопамяти из-за экономии на охлаждении (система охлаждения один в один как на 1950ХТХ - собственно потому память и накрылась, потому что она никак не охлаждалась).

-HD6850 - отвал чипа, восстановлению не подлежит. Проработала 5 лет.

-HD7750 - отвал чипа, восстановлению не подлежит. Не спрашивайте у меня "Как ?" Задайте этот вопрос Asus.

Программное обеспечение

Шуток на эту тему в Сети - вагон и тележка. Но факт остается фактом - еще ни разу к выходу новой серии АМД не выпустила нормальных, беспроблемных драйверов. К примеру драйверы для Fury X, реально повышающие ее производительность, были выпущены совсем недавно. Вот только есть одно "НО!" - АМД сняла карты R7/R9/Fury с поддержки в будущих версиях. А ведь Фьюри поступили в продажу в июле 2015г - вот вам и пример легендарной "поддержки АМД" (не то, что у Нвидиа!).

Несколько примеров "юмора" по этому поводу.

Это как же (и чем) нужно было писать софт, чтобы он в "стоковом" состоянии грузил Райзен 7 на 7% ? Зато интерфейс Адреналина напоминает дискотеку (пока не выкинешь все "нужное" ).

Также на видеокартах Радеон до сих пор невозможно запустить некоторые старые игры с технологией PhysX

Да, старый-добрый Sacred (и еще некоторые игры) до сих пор показывают кукиш, если у вас в системе видеокарта ATI/AMD. В свое время мне пришлось прибегнуть к помощи знакомых, чтобы установить дрова Нвидиа на систему с HD7750 и запустить эти старые-добрые игры (а не проходить квест на Гранд Магистра Садо-Мазо).

А если без шуток ?

2012г - выходит Дьябло 3. Видеокарты ATI/AMD (от Radeon1950 до HD6000) тут же показали качество техподдержки - во 2 Акте в нескольких локациях (Бескрайние пески/Далгурский Оазис) у всех игроков начинались вылеты на Рабочий стол или зависания. Они начали обвинять разработчиков, но проблема оказалась в драйверах видеокарт - АМД признала проблему, вот только фикс вышел лишь в 2015-2016г - 2 года спустя после выхода дополнения Жнец Душ, когда к проблемам со 2-м Актом добавились вылеты в нескольких локациях 5-го Акта.

После выхода шутера Овервотч в 2016г обладатели карт АМД получили новый "экспириенс" - “Устройство аппаратной отрисовки не найдено”. На устранение этой ошибки под давлением сообщества у АМД ушло 9-10 мес. Да, проблема снова была в драйверах.

Также в драйверах были и другие проблемы - нежданно-негаданно могли сами по себе отключится вентиляторы видеокарты, причем во время пиковой нагрузки ! Подобное встречалось на RX580/5700XT. До сих пор встречаются проблемы с захватом изображения - либо захват может оборваться и вместо изображения на мониторе будет черный экран, либо будут проблемы со звуком (его просто может не быть на записи).

В тех же Танках(WoT) RХ580 показывает производительность на уровне GTX970/1060. Также у АМД всегда проблема с оптимизацией под новые игры(и особенно если в игре есть рей-трейсинг).

Нвидиа себе такой "роскоши" позволить не может - у нее при малейшей ошибке в ТехПоддержке начинается Ад - "терпил" среди владельцев карт Нвидиа нет - они не за это платили свои кровные.

FreeSync - первая версия распространялась бесплатно (пока проходило бета-тестирование), а вот FreeSync 2.0 - уже платный.

G-Sync - изначально платный, но на момент выхода это был завершенный и оттестированный продукт с техподдержкой, а не бета-версия.

Игровые "затычки"

Карты с обрезанной шиной были у любого производителя, но только АМД додумалась первой выпустить на рынок в качестве "игровой" видеокарту с PCI-E 3.0x8. Это была RX460.





HD3850 AGP, HD5850, RX460 Nitro, RX580 Nitro+





То, что 460-я имеет обрезанную шину PCI-E вы можете видеть на фото (она слева внизу). Видеокарта имела посредственную производительность, с треском проигрывая своему оппоненту - 1050/1050Ти. И даже возможность анлока видеочипа не спасала эту "звуковую карту с выводом изображения" - как ее тогда называли. Отставание от конкурента было слишком серьезным. При этом карты были равны по цене.

У Нвидиа были и свои "обрезки", но она никогда не называла их "игровыми" - это были исключительно офисные видеокарты(GTх10-х40 и GT1030).

Следующим опытом стала RX5500 с поддержкой PCI-E 3.0/4.0. Так как видеокарта в младшем исполнении имела всего 4Гб памяти и 128-бит шину, то при смене шины с 3.0 на 4.0 происходил неплохой прирост производительности.

Но этого корпорации оказалось мало. Буквально на днях в продажу поступила RX6500 - видеокарта основанная на мобильном чипе и с шиной PCI-E 4.0x4 64-bit.

Выпуск подобного "подарка для геймеров" взорвал сети. Почти буквально. И реакцию пользователей можно считать оправданной, особенно если сопоставить производительность "видеокарты" с ее ценой (даже если не брать во внимание кратно завышенную якобы из-за "дефицита") - 200$ против 160$ у 5500 с 4Гб. Если бы цена осталась на уровне 5500 или даже упала - то никто и не возмущался бы. Но платить за "1030 от АМД" 200$ которая к тому же выпущена для платформ с PCI-E 4.0(в то время, как большинство сидит на PCI-E 2.0 - 3.0) - это уже попахивает откровенным издевательством.

Недавно АМД объявила, что RX7000 во всем обойдет RTX4000. Но памятуя о прошлых и текущих "успехах" компании на подобные заявления стоит реагировать со здоровым скепсисом. И особенно - если брать во внимание текущее положение дел на рынке комплектующих.

"Запланированное устаревание"

На самом деле это всего лишь обычная стратегия, направленная на извлечение максимальной прибыли и серьезное уменьшение расходов (что мы и наблюдаем на протяжении последних лет за АМД). Подобную практику можно охарактеризовать куда проще - "Мы хотим все деньги мира!". Это естественная цель любой корпорации и особенно той, которая в прошлом оказалась на самом дне по собственной глупости и алчности. К тому же под шум майнинговой лихорадки все вендоры снизили гарантийный срок на все видеокарты - 2 года/год и беги за новой.

"Не существует такого преступления, на которое не пошел бы бизнес ради 300% прибыли" - именно это мы и наблюдаем на рынке комплектующих последние 2 года.

В 2018г АМД слила криптовалютным майнерам универсальный драйвер для своих видеокарт. "Откуда информация?" - спросите вы. От мелких майнеров, у которых далеко не одна сотня видеокарт и асиков. И это еще одна причина, по которой не будет низких цен на карты (уж АМД - так точно).

В свое время автор за 400$ покупал один из лучших предтопов Нвидиа - GTX970 Strix. Сейчас ритейл за 400$ предлагает нам - RX6500 / RTX3050, а особо ушлые - GTX1050Ti.

Альтернатива

Интел - маловероятно и уже только потому, что они пока что так и не научились писать хорошее ПО даже для своих встроек. К тому же их карты "Алхимик" из-за проблем именно с драйверами теперь раньше 2-го полугодия ждать не стоит. Хотя как бы не ранее 1 квартала 2023 года.

Китайцы ? Маловероятно, ибо "качество" клепаемых ими клонов Нвидиа/ АМД оставляет желать лучшего, а иногда и просто "желать". А уж о том, чтобы выпустить полноценный и конкурентный видеоадаптер, даже на уровне 3070 - речи вообще не идет.

Настоящая альтернатива и свобода выбора + стабильные цены появятся не раньше, чем на рынок выйдет еще 2-3 новых, абсолютно независимых от американских технологий и тайваньских мощностей игроков. И навряд ли это произойдет в текущее десятилетие.

Итоги

ATI/AMD - "дешево и косячно". Инструкция по сборке/настройке и набор "Юный Техник" в комплект не входят. С учетом современных тенденций корректным будет "уже не дешево, но все еще косячно".

Nvidia - дорого и максимальная производительность со старта продаж( до выхода следующего поколения).





Автор не хэйтер АМД, он просто не является приверженцем религии "Жри Что Дают". По этой же причине он решил пропустить РТХ 2000/3000.

И помните - каждый сам делает выбор насколько вас за ваши деньги корпорации объегорят.



























