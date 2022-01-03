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Введение

Комплектующие

Сборка и настройка

Результаты тестирования в играх

Итоги

Введение

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С "Цыпой" мы познакомились в игре еще в "далеком" 2015г. Но начиная с 2019г я начал обращать внимание, что она слишком часто вылетает из игры (у которой весьма демократичные требования). И вот недавно (как раз после старта Дьябло 2 Инквизишн) мы немного разговорились и она обмолвилась о том, на чем она играет : платформа 2013г (2/4 или 4/4 Санди/Иви) + 8Гб 1333МГц ОЗУ и...супер-игровой монстр - GT710... Это специально для тех, кто считает GT1030 - затычкой. Поэтому немного подумав, я решил собрать ПК эконом-класса, чтобы наша монашка-саппорт не вылетала в "самый подходящий момент".

Комплектующие





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Процессор





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Для сборки был взят 2700Х, уже год лежащий у меня в ящике, после замены на 3700Про (ну не продавать же его за бесценок). Даже с отключенным SMT он будет куда производительнее любого Санди/Иви уже хотя бы из-за большего числа ядер, которые не будут забиваться процессами Виндоус (и не только). Если нужно одновременно играть и переписываться в Zoom-е и Discord-е, то это весьма неплохой вариант.

Материнская плата

Для сборки была выбрана Gygabite B450 DS3H v2 (где-то сейчас передернуло одного Найтвиша) - все равно у процессора будет фикс на 4.1ГГц и легкий андервольт (а по факту ему больше 4.1-4.2ГГц и не надо), с Зен+ главное подобрать память. Да и в играх близзард в последнее время большая нагрузка ложится на видеокарту, а не на процессор. Материнскую плату брал по акции (как отказную, покупатель, отказавшийся е покупать, стоял передо мной в очереди) за вменяемые 3500р.

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Оперативная память

Kingston FURY Renegade [KF432C16RBK2/16] - набор из 2 планок на 16 ГБ с частотой 3200МГц. Новая линейка в модельном ряде Кингстон. Цена набора по акции была 5700р.

Накопители





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Под операционную систему был взят Kingston NV1 [SNVS/250G] - недорогой NVME накопитель на 250Гб, по акции всего за 2500р.

Под игры был выбран Crucial BX500 [CT480BX500SSD1] - ссд накопитель с SATA-III интерфейсом на 500Гб.

Корпус

Конечно же это DEEPCOOL MACUBE 110 [R-MACUBE110-PRNGM1N-A-1] нежных, розовых оттенков. На него была хорошая скидка - корпус отдавали за 3700р - очень вкусная цена для такого аккуратного и красивого корпуса с закаленным стеклом на магнитах.

Блок питания

В качестве "тягача" для системы я выбрал лежащий у меня уже год Chieftec A80 650W [CTG-650C] на 650Вт. Да у него нет сертификатов, но это весьма неплохой блок питания (к тому же еще 2017г.в.), полумодульный (что упрощает кабель-менеджмент). Тогда я покупал его за смешные 4000р, сейчас за него просят 5300 (по акции).

Охлаждение





В качестве корпусных были выбраны нежно-розовые вентиляторы ID-Cooling Pastel Series [ZF-12025-Piglet Pink]. Также этот вентилятор заменит стоковый процессорном кулере.

В качестве процессорного кулера был выбран ID-Cooling SE-224-XT. Правда придется заменить его стоковый, весьма шумный вентилятор на розовую модель. С охлаждением холодного 2700Х с его крупным кристаллом проблем у него не возникнет. Хотя так же подумываю об установке в качестве процессорного кулера Cryorig H7 Plus.

Видеокарта

Чтобы получить этот девайс, пришлось немножко поработать паяльником при общении с одним майнером (шутка). Для сборки была взята MSI NVIDIA GeForce GTX 1050ti 4GT OC

Да данная видеокарта имеет не лучшее охлаждение, но либо 1050Ти за 10т.р. у знакомого майнера в его магазинчике( сервис-центре), либо RX560 на 2Гб за невменяемые 16-20т.р. на Авито, либо та же 1050Ти в ритейле за 27-32т.р. Карта бралась с проверкой. Да и знакомы мы уже не один год, чтобы предлагать друг другу товар с "сюрпризом".

"А почему не RX588, которая у тебя есть?" - спросят некоторые читатели.

Рыкса ревет в нагрузке, как порося, увидавшая мясника со свиноколом, к тому же она горячее и потребляет больше, чем 1050Ти, а вот фпс у них почти одинаковый. Да и в Дьябло 3 больше 2-3Гб видеопамяти не нужно. А вот в Дьябло 2 Дисконнектед разница по фпс в 1080р на Низких/Средних между этими 2 картами не такая уж и большая.

Сборка и настройка

Первым в корпус монтировался блок питания. А следом за ним монтировались в корпус вентиляторы на свои посадочные места. Затем, на свое законное место была установлена материнская плата, с уже закрепленными на ней NVME, ОЗУ, ЦП и креплениями кулера.

Вентиляторы скорее розово-персикового цвета. После монтажа материнской платы были подключены кабели питания ( Материнской платы и Процессора), а также кабели управления (включения и перезагрузки) и ввода/вывода (USB 3.0, HD Audio).

SATA-SSD(2.5'' HDD) можно смонтировать на специальных шпильках в резиновые крепления (не беспокойтесь - не вылетит). Стяжки для укладки использовались 3-х цветов :

-красный - силовые кабели (питание материнской платы, процессора, видеокарты и накопителей)

-синий - провода системы охлаждения

-зеленый - кабели управления и ввода/вывода

После первого запуска БИОС был перешит на версию F61( по умолчанию был прошит F1). На компьютер была установлена Windows 10Pro (использовался официальный образ с сайта Майкрософт), который был активирован ключом давно забытого ОЕМ-набора для легализации Вин7 Про.

Как видим, вентиляторы имеют достаточно яркую белую подсветку, яркость которой зависит от оборотов вентилятора. Если поставить его под стол, то ваши тараканы смогут устроить себе знатную дискотеку! Вентиляторы были зафиксированы на 60% оборотов (1200об/мин).

Настройки системы:

SMT - отключен

Cool'n'Quiet - отключен

ОЗУ - 3200 cl16

Режим электропитания - Высокая производительность (с Ryzen Balanced система показывает себя хуже)

Настройки 1050Ti в Панели Нвидиа для Дьябло 3 и Дьябло 2 Рессуректед (Параметры 3D/Управление параметрами 3D):

В.Синх - Откл.

Режим электропитания - Максимальная производительность

Режим низкой задержки - Вкл.

Более тонкую настройку (тюнинг памяти, андервольт и разгон видеокарты) сделать было невозможно - все железо пришло буквально за день до отправки, а за такое время сделать нормальное тестирование с тонкой настройкой просто нереально.

Результаты тестирования в играх

Замер в Дьябло 2 Рессуректед делался на Средне-Низких настройках в разрешении 1080р (более высокие настройки для 1050Ти уже тяжеловаты, даже с разгоном).

Первый замер (Run1) - с активной Вертикальной Синхронизацией(В.Синх), Второй (Run2) - с отключенной В.Синх. Несмотря на более низкие показатели 1% и 0.1% фпс при включенной В.Синх. каких-либо проблем с производительностью не было - игра шла достаточно плавно. А вот при отключении В.Синх начинают проявляться разрывы изображения (тиринг). Грамотный разгон видеопамяти помогает устранить эту проблему (иногда).

В Дьябло 3 тестирование проводилось на самых Высоких настройках в 1080р с отключенной Вертикальной Синхронизацией. При отключении Музыки в настройках Звука, фпс сразу вырастает на 60-65 кадров (независимо от вашей видеокарты). Тестирование проводилось с отключенной Музыкой на сложности Истязание 16 в локации "Некоровий уровень"(зачищался весь уровень). И здесь система показывает вполне приличный результат (для процессора АМД) - 90фпс по 1% - это вполне неплохой результат.

Итоги

В результате использования акций был собран неплохой "бюджетный" ПК всего-лишь за скромные 49 000 рублей. А без акций нам пришлось бы отдать за этот скромный пк сущие крохи - 85000 рублей.

На момент написания статьи компьютер уже в пути к своей будущей владелице. Давайте пожелаем всем девчонкам, что заходят на Оверы хорошего Нового Года.



























