Действительно ли Китай стал лидером по мощности атомных электростанций, достигнув отметки в 113 ГВт
Поднебесная заявила о 113 гигаваттах установленной мощности АЭС, якобы выведших его в мировые лидеры. Цифра красивая, но если копнуть глубже, возникает вопрос: где тут правда, а где пропагандистский фантом? США, с их 98 ГВт, пока держат пальму первенства, а Китай, даже с учётом строящихся блоков, едва ли перевалит за 100 ГВт к 2030 году. Но главное даже не это. Главное — кто на самом деле кормит китайский атомный аппетит?
«Рекорд», которого нет
Китайская ассоциация атомной энергетики рапортует о 113 ГВт, но реально работающих мощностей — всего 66 ГВт. Остальное — стройки, планы и бравурные отчёты. Для сравнения: в США, где АЭС стареют и закрываются, действующих энергоблоков всё равно больше.
Но самое забавное — откуда взялись эти "китайские" реакторы? Первая АЭС в КНР (Циньшань) заработала лишь в 1991-м, и то на канадских технологиях. С тех пор Пекин активно копировал французские, американские и российские решения. Собственные разработки, вроде "Дракона-1", пока остаются экзотикой.
"Китай действительно наращивает мощности, но говорить о полной технологической независимости преждевременно", — отмечает эксперт World Nuclear Association.
И правда: даже сейчас 4 из 58 китайских энергоблоков — российские ВВЭР-1000, а ещё несколько строятся с участием Росатома.
Великие планы и скромные результаты
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Китай мечтает стать вторым Росатомом, но пока его успехи на экспортном фронте скромны. Два блока в Пакистане — вот и весь "прорыв". Для сравнения: Россия строит АЭС в Турции, Венгрии, Египте, Индии и даже в самой Поднебесной.
Британия, куда Китай рвался с предложениями, предпочла французские EPR. В Казахстане Пекин проиграл тендер Росатому. Почему? Ответ прост: российские АЭС — это не только реактор, но и топливо, обслуживание, утилизация отходов. Китай же пока не может похвастаться даже технологиями переработки ОЯТ — здесь лидеры только Россия и где то на хвосте этого паровоза на вагонетке болтается Франция.
"Китайские компании активно участвуют в тендерах, но их предложения часто уступают российским по комплексности", — констатирует аналитик Bloomberg.
И это не удивительно: Росатом предлагает "под ключ" — от строительства до вывоза отработанного топлива. Китайцы же пока не готовы даже к долгосрочным контрактам на обслуживание.
Кто кормит "атомного дракона"?
За громкими цифрами скрывается простая истина: без иностранных технологий китайская атомная программа — как автомобиль без двигателя. Да, Пекин строит свои реакторы, но:
Турбины — Siemens или Alstom.
Контрольные системы — Westinghouse.
Топливные сборки — частично российские.
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Даже "национальная гордость" — реактор Hualong One ("Дракон-1") — использует западные компоненты. А главное — Китай до сих пор не может обойтись без Росатома. Совместные проекты вроде Тяньваньской АЭС (где Россия поставила "ядерный остров") показывают: китайцы охотно берут чужие технологии, но свои пока не дотягивают до мирового уровня.
"Китай учится быстро, но атомная энергетика — не смартфоны. Здесь нельзя просто скопировать чужой дизайн", — замечает эксперт MIT.
И действительно: даже переработку ОЯТ Пекин вынужден обсуждать с Францией, потому что своих мощностей нет.
Цифры — не главное
Китай, безусловно, стал атомной державой. Но его "рекорды" — это пока больше пропаганда, чем реальность. Без западных и российских технологий Поднебесная вряд ли смогла бы разогнаться до 66 ГВт. А её экспортные амбиции упираются в простой факт: мир пока доверяет только проверенным игрокам — Rosatom, EDF, Westinghouse.
Так что, когда китайские СМИ трубят о "величии", стоит вспомнить старую истину: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". Пока Китай лишь прыгает на месте. А настоящие гиганты атомной энергетики уже давно по ту сторону барьера …Хотя да, загнул. Тут скорее надо говорить в единственном числе, если понимаете, о чём я.
Если не понимаете, то пишите в комментариях, организую статью.
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