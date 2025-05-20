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Действительно ли Китай стал лидером по мощности атомных электростанций, достигнув отметки в 113 ГВт

Непонятно откуда взявшиеся 113 гигаватт установленной мощности АЭС, фигурировавшие в недавних отчетах Ассоциации атомной энергетики Поднебесной, поставили в ступор все экспертное сообщество, а дело вот в чем...
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Поднебесная заявила о 113 гигаваттах установленной мощности АЭС, якобы выведших его в мировые лидеры. Цифра красивая, но если копнуть глубже, возникает вопрос: где тут правда, а где пропагандистский фантом? США, с их 98 ГВт, пока держат пальму первенства, а Китай, даже с учётом строящихся блоков, едва ли перевалит за 100 ГВт к 2030 году. Но главное даже не это. Главное — кто на самом деле кормит китайский атомный аппетит?  

«Рекорд», которого нет

Китайская ассоциация атомной энергетики рапортует о 113 ГВт, но реально работающих мощностей — всего 66 ГВт. Остальное — стройки, планы и бравурные отчёты. Для сравнения: в США, где АЭС стареют и закрываются, действующих энергоблоков всё равно больше.  

Но самое забавное — откуда взялись эти "китайские" реакторы? Первая АЭС в КНР (Циньшань) заработала лишь в 1991-м, и то на канадских технологиях. С тех пор Пекин активно копировал французские, американские и российские решения. Собственные разработки, вроде "Дракона-1", пока остаются экзотикой.  

"Китай действительно наращивает мощности, но говорить о полной технологической независимости преждевременно", — отмечает эксперт World Nuclear Association. 

И правда: даже сейчас 4 из 58 китайских энергоблоков — российские ВВЭР-1000, а ещё несколько строятся с участием Росатома.  

Великие планы и скромные результаты

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Китай мечтает стать вторым Росатомом, но пока его успехи на экспортном фронте скромны. Два блока в Пакистане — вот и весь "прорыв". Для сравнения: Россия строит АЭС в Турции, Венгрии, Египте, Индии и даже в самой Поднебесной.  

Британия, куда Китай рвался с предложениями, предпочла французские EPR. В Казахстане Пекин проиграл тендер Росатому. Почему? Ответ прост: российские АЭС — это не только реактор, но и топливо, обслуживание, утилизация отходов. Китай же пока не может похвастаться даже технологиями переработки ОЯТ — здесь лидеры только Россия и где то на хвосте этого паровоза на вагонетке болтается Франция.  

"Китайские компании активно участвуют в тендерах, но их предложения часто уступают российским по комплексности", — констатирует аналитик Bloomberg. 

И это не удивительно: Росатом предлагает "под ключ" — от строительства до вывоза отработанного топлива. Китайцы же пока не готовы даже к долгосрочным контрактам на обслуживание.  

Кто кормит "атомного дракона"?

За громкими цифрами скрывается простая истина: без иностранных технологий китайская атомная программа — как автомобиль без двигателя. Да, Пекин строит свои реакторы, но:  

  • Турбины — Siemens или Alstom.  

  • Контрольные системы — Westinghouse.  

  • Топливные сборки — частично российские.  

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Даже "национальная гордость" — реактор Hualong One ("Дракон-1") — использует западные компоненты. А главное — Китай до сих пор не может обойтись без Росатома. Совместные проекты вроде Тяньваньской АЭС (где Россия поставила "ядерный остров") показывают: китайцы охотно берут чужие технологии, но свои пока не дотягивают до мирового уровня.  

"Китай учится быстро, но атомная энергетика — не смартфоны. Здесь нельзя просто скопировать чужой дизайн", — замечает эксперт MIT. 

И действительно: даже переработку ОЯТ Пекин вынужден обсуждать с Францией, потому что своих мощностей нет.  

Цифры — не главное

Китай, безусловно, стал атомной державой. Но его "рекорды" — это пока больше пропаганда, чем реальность. Без западных и российских технологий Поднебесная вряд ли смогла бы разогнаться до 66 ГВт. А её экспортные амбиции упираются в простой факт: мир пока доверяет только проверенным игрокам — Rosatom, EDF, Westinghouse.  

Так что, когда китайские СМИ трубят о "величии", стоит вспомнить старую истину: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". Пока Китай лишь прыгает на месте. А настоящие гиганты атомной энергетики уже давно по ту сторону барьера …Хотя да, загнул. Тут скорее надо говорить в единственном числе, если понимаете, о чём я. 

Если не понимаете, то пишите в комментариях, организую статью.

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