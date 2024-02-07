Пакистан, ядерная держава, оказывается на грани краха, превращающегося из кошмарного сна в тревожную реальность. Экономика страны, зависящая от импорта, исчерпала валютные запасы, что привело к дефициту продовольствия и энергии. Эти экономические трудности усиливают политическую поляризацию, радикализацию и экстремизм, что может вызвать проблемы в любой точке мира. Однако для Пакистана, обладающего ядерным оружием, внутренняя нестабильность означает возможность более масштабных пограничных конфликтов с Индией и Афганистаном, которые могут попытаться расширить свои территориальные претензии. Возможная эскалация может дестабилизировать Южную Азию и потянуть за собой остальной мир. Впереди маячит долговой кризис: Исламабад имеет задолженность перед МВФ, Всемирным банком, Китаем и другими. В то же время, военные пристально следят за ситуацией, и многие опасаются еще одного государственного переворота. Чтобы вырваться из этого положения, Пакистану требуется находчивость и хладнокровие его политиков. Если экономика - это оружие, то политика - это умение вовремя нажать на спусковой крючок.

Создание капитала страны означает управление ее судьбой. В 1835 году Британская Империя ввела для колониальной Индии единую валюту, стремясь воспользоваться преимуществами сеньоража и контролировать средства, направленные на уплату налогов и, что особенно важно, долгов. С тех пор мало что изменилось.

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В 1947 году Пакистан получил независимость, но судьба 230 миллионов его граждан зависит от иностранной валюты и импорта предметов первой необходимости, таких как продовольствие, энергия и удобрения. Однако, отток иностранной валюты из Пакистана в течение многих лет превышал поступление в страну, что приводило Исламабад к постоянному дефициту бюджета и текущего платежного баланса. В 2022 году ситуация ухудшилась после начала СВО России на Украине: мировые цены на сырьевые товары резко возросли, что пагубно сказалось на резервах Пакистана. Вскоре после этого масштабное наводнение реки Инд затопило треть территории страны, уничтожив подсобное хозяйство и экспортные культуры. Такой двойной удар усилил зависимость Пакистана от импорта, одновременно лишив его доходов от экспорта и возложив на государство дополнительные расходы на восстановление в объеме 15 млрд долларов, что составляет примерно 4% ВВП страны. К январю 2023 года в валютных резервах хватало лишь на несколько недель импорта. Исламабад отреагировал отключениями электроэнергии, повышением тарифов на поступающие в недостаточном объеме импортные энергоносители и удержанием поставок продовольствия и сырья в порту. Эти ограничения вызвали отток платежей, что привело к сокращению производства и промышленному спаду.

С предприятий текстильной промышленности, на долю которой приходится 1% ВВП Пакистана и 40% занятости, было уволено 7 миллионов работников. Тем временем, на заводах из-за цен на газ выросли производственные издержки, что сделало местную продукцию неконкурентоспособной на мировых рынках. Экономические трудности обострили политическую напряженность внутри Пакистана и его отношение с кредиторами. Текущая программа МВФ в Исламабаде началась в 2019 году при премьер-министре Имране Хане. Будучи игроком в крикет, Хан мастерски выходил из положения. Но даже он не смог согласовать свои популистские убеждения с требованиями жесткой экономии от МВФ. В конце концов, Хан был отстранен от власти в результате вотума недоверия, предварительно опорочив политических оппонентов и подлив масла в огонь пакистанской политике. Возникшая в результате кризиса ситуация может вынудить Пакистан перейти к рыночному обменному курсу и прекратить энергетические субсидии. Такие меры, как повышение инфляции и снижение потребления, способствуют рецессии, но они могут лишь радикализировать общество, в котором стоимость жизни начинает перевешивать преимущества. В условиях ограниченных демократических опций воинственное настроение усиливается. В 2022 году число экстремистских атак выросло на 27%, кульминацией которых стало нападение на мечеть Пишавара в январе 2023 года. Более того, джихадизм в Пакистане неразрывно связан с территориальными спорами. Пакистанское и афганское движение Талибан де-факто отрицает правильность линии Дюранта, границы британской колониальной эпохи, разделяющую пуштунские территории пополам.

Наиболее серьезной угрозой стабильности в Южной Азии будет состояние ядерного арсенала Пакистана. По некоторым оценкам, на 2021 год Исламабад располагал 1065 ядерными боеголовками, четырьмя реакторами по производству плутония, расширенной инфраструктурой по обогащению урана и новыми системами доставки в процессе разработки. При наихудшем сценарии негосударственные субъекты, мошеннические компании, группировки или отдельные лица получат все возможности для хищения ядерных активов. Хуже того, если пакистанское оружие или ядерные технологии попадут в недобросовестные руки, они могут быть проданы. Учитывая вероятный рост активности сепаратистов и джихадистов, недостатка потенциальных покупателей не будет. Таким образом, крах Пакистана приведет к распространению ядерного оружия по всему миру. Не менее тревожной будет конфронтация между Индией и Пакистаном, причем вероятно наиболее горячей точкой станет Кашмир.

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Хотя теоретически взаимное гарантированное уничтожение защищает ядерное государство от прямого конфликта в Кашмире, эта теория была проверена эмпирически в 1999 году, когда два государства воевали из-за округа Каргил, и по сей день обе стороны тщательно следят за региональным балансом сил. Если Пакистан утратит военный потенциал из-за внутреннего кризиса, у Индии может возникнуть соблазн продвинуть свои интересы за границы контроля. Однако, коммуникация между двумя государствами по ядерному вопросу оставляет желать лучшего, красного телефона не существует. Это увеличивает вероятность недопонимания и просчетов, тем самым повышая риск ядерной конфронтации, особенно если Нью-Дели не сможет выяснить, какие пакистанские политические органы обладают полномочиями вести переговоры, или если Исламабад не сможет достоверно отчитаться обо всех своих ядерных запасах. В этом случае потенциальный конфликт может иметь глобальные последствия.

Таким образом, кризис в Пакистане является мировой проблемой, а предотвращение спирали радикализации и нестабильности означает прежде всего разрешение экономического кризиса. Поможет сокращение военных расходов, стремление к диверсификации экономики и снижение зависимости от импорта.

Важнейшей проблемой, стоящей перед Пакистаном, является внешний долг. Геополитическая значимость страны в период Холодной войны и афганского конфликта обеспечила ему доступ к практически неограниченным кредитам и финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда и других западных организаций. Однако, суммы были настолько велики, что Пакистан не мог их выплатить. Более того, эти суммы были деноминированы в иностранной валюте, что имеет далеко идущие последствия для экономической жизни страны.

Хотя в краткосрочной перспективе страна может избежать дефолта, в долгосрочной перспективе её растущий внешний долг в размере 130 млрд долларов становится непосильным. Обслуживание обязательств Пакистана, деноминированных в долларах, по состоянию на 2023 год составляет 26 млрд долларов, что истощает валютные ресурсы, необходимые для импорта основных товаров.

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Жесткие требования строгой экономии также могут быть обречены на провал, если они еще сильнее подтолкнут пакистанскую политику к кризису. Таким образом, единственная жизнеспособное для кредиторов решение состоит в том, чтобы пойти на уступки, реконструировать остаточный долг, отложить немедленные выплаты процентов и обеспечить приток нового капитала. В противном случае, фиксированный размер внешнего долга потянет Пакистан вниз, отнимая любые шансы на восстановление.

Тем не менее, переговоры о реструктуризации задолженности не обходятся без обострения. Особенно с учетом того, что структура внешнего долга Пакистана имеет геополитические последствия. С 2014 года доля задолженности перед частными кредиторами, включая коммерческие банки и держатели и облигаций, выросло с 19 до 30 процентов.

А их мало волнуют международные отношения и тем более Пакистан, и скорее всего они сведут на нет любые усилия по урегулированию задолженности, которые не приведут к их погашению в полном объёме. Между тем, на долю многосторонних кредиторов, таких как МВФ, Всемирный банк, а также Азиатский банк развития, приходится около трети внешнего долга Пакистана, но они заявляют, что списание повредит их кредитному рейтингу и, следовательно, способности выполнять свои функции.

Таким образом, вся ответственность ложится на Китай. Пекин является крупнейшим двусторонним кредитором Исламабада, на долю которого приходится пятая часть его внешнего долга. Это главная надежда Пакистана на списание долга, поскольку Пакистан мог бы договориться об этом один на один. Но есть и качественное различие, поскольку задолженность Китаю относится к материальным инфраструктурным проектам, таким как китайско-пакистанский экономический коридор, соединяющий Синьцзян с портом Гвадар через Пакистан и снижающий торговую зависимость Китая от Малакского пролива при вложениях объемом 65 млрд долларов.

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Такие проекты стабильности в Пакистане имеют решающее значение для интересов Китая, а учитывая рост числа нападений на граждан Китая и угрозу распространения джихадизма на Синьцзян, Пекин вряд ли будет заставлять Исламабад погашать кредиты. Это нанесет ущерб позиции Китая на большой геополитической шахматной доске. Однако, Китай стал великой державой не за счет односторонних уступок. Поэтому со стороны западных кредиторов могут потребоваться определенные параллельные, пусть и символические, компромиссы, способствующие списанию долга.

В конечном счете, если кризис в Пакистане выйдет из-под контроля, вскоре он может стать всеобщей проблемой. Страна стоит на грани экономического и политического коллапса из-за своего ядерного арсенала. Пакистан слишком велик, чтобы потерпеть неудачу, но бремя внешней задолженности слишком велико, чтобы он преуспел. На данный момент власть в руках кредиторов. Но вскоре даже они могут понять, что прощение долгов это не акт милосердия, а уступка реализму. Выясняется, что долг, который не может быть погашен, не будет погашен.

Источник: The Curious (YouTube)