Недавние противостояния между филиппинскими и китайскими судами в Южно-Китайском море вызвали обеспокоенность наблюдателей тем, что ситуация может привести к человеческим жертвам.

Аналитики назвали воскресное столкновение, в ходе которого водометы китайской береговой охраны вывели из строя филиппинское судно, как самое серьезное из четырех нашумевших разборок в этом году между двумя странами в водах вблизи Второй отмели Томаса, которую Китай называет своей территорией, но где филиппинские морские пехотинцы охраняют аванпост на пришвартованном корабле.

Обе страны признали, что филиппинские катера пытались доставить припасы на разрушающееся судно "Сьерра-Мадре", когда они были перехвачены китайской береговой охраной.

Национальная оперативная группа по Западно-Филиппинскому морю заявила, что корабль береговой охраны Китая применил водомет против филиппинских судов снабжения, причинив значительный ущерб одному из двигателей, выведя судно из строя и подвергнув серьезной опасности жизни экипажа.

Хотя в результате воскресной конфронтации, которая также включала столкновение между китайским и филиппинским судами, сообщений о пострадавших не поступало, Пауэлл предположил, что серьезные травмы или смертельный исход "безусловно возможны".

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Учитывая, что Филиппины, наряду с соседними Японией и Южной Кореей, имеют договор о взаимной обороне с Соединенными Штатами, любые жертвы среди филиппинцев потенциально могут спровоцировать ответные действия американских войск.