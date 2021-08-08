О ценах на видеокарты и майнинге на начало августа 2021
Ещё совсем недавно геймеры самодовольно рассуждали о том когда видеокарты вернутся к рекомендованным ценам, в комментариях рассуждали по чем фермеры будут распродавать свои фермы, за какую цену готовы были бы взять на вторичном рынке 3070 после майнинга... Степенно обсуждали в комментариях что 3080 из-за горячей памяти смысла брать нету.. -"к концу сентября я думаю будут рекомендованные цены" писали некоторые.. да ну отвечали им!! уже в августе!!
Ну что же. Казалась что все так и будет. Биткоин скатился с 60 тысячной вершины и болтался на уровне 30-33.
Эфир проседал до 1900...
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Многие с нетерпением заглядывали на всем известную площадку ожидая когда же ненавистные майнеры начнут скидывать свои видеокарты! А на площадке тем временем творился трэш и угар.. RTX 2060, 2070 обезумевшие от жадности и алчности продавцы выставляют по ценам новеньких 3060.высчитывались графики, сравнивались средние цены. и да несомненно медленно и неумолимо цены потихоньку ползли вниз.
. "да да! "В экстазе кричали геймеры!, Вот вам барыгам! А у вас майнеры мы покупать не будем! Вот вот казалось ещё немного и цены станут рекомендованными! "Сейчас биток.. эта пирамида лопнет. И..." Сейчас LHR карты вытеснят старые версии и...
Но цены почему то остановились.. несмотря на пестрящие заголовки о скидках даже не немного подросли.
" Это ерунда! Кричали геймеры! Вот сейчас хардфорк Лондон запустят и!"
"Да да! На Тайване цены уже! Я лично видел! В соцсети.. на видео.. и там все с иероглифами.. но это точно точно цены там уже низкие и у нас скоро будут!! а скоро все не наступало.. майнеры засучив рукава особо не волновались они настраивали риги, прикручивали дополнительные кулеры (лето, жарко все греется) и особо не стремились продавать свои видеокарты. крипта как бешенная дергалась от фейковых новостей, проседала на опровержениях, поднималась на слухах, и вот наступил август.. на вторичке не обнаруживаются завалы из БУ видеокарт (ничего ничего шептали геймеры) - это потому что самсунг чипы не отгружает.. короткую радость приносили новости "Palit не рекомендует покупать на вторичном рынке" - воот! заходились комментаторы, барыги!! значит скоро хлынет..
Не хлынуло.. цены не покатились вниз,
Что же... Дорогие мои геймеры.. чуда не будет.
Цены не вернутся к рекомендованным. Уже нет.
Биткоин рвется вверх с легкостью прыгнув на 43. а эфир с уверенностью и неотвратимостью бульдозера проломил планку в 3000 долларов
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Запрет майнинга в Китае оказал всего лишь незначительную посадку.. и позволил закупаться на низах... Все, финита ля комедия. О нет.. биток ещё спустится вниз.. и эфир ещё спикирует упав ниже 3000 ..но видеокарт по рекомендованным ценам не будет.
Хардфорк Лондон не снизил доходность майнеров до уровня розетки он как и предсказывали лишь укрепил курс. И пожалуй я сейчас нанесу основной удар...
Видеокарты с защитой от майнинга.. увы, все равно приносят доход? да меньше но приносят.
говорят что хардфорк EIP 3554 который запланирован на 1 декабря снизит доходность майнеров на 50 процентов, только вот фокус в том что видеокартами LHP эфир не копают.. и майнеры просто переключатся на альткоины, вот и все, не ждите снижения цен их не будет.
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И кажется в свете всего вышеизложенного остается только посыпать голову пеплом? плакать и писать злобные комменты? Нет, нужно всего лишь взглянуть на происходящее с другой точки зрения, видеокарты стоят дорого, это так, НО есть одно важное но. раньше на них нельзя было зарабатывать (я не имею ввиду тех чья работа связанна с графическим дизайном) раньше купив игровую видеокарту это была лиш трата денег, сейчас вы на этом можете заработать, так что в свете вышеизложенного.. лично я советую со всех ног бежать и покупать . дальше цены поднимутся снова. бегите покупайте играйте и.. в перерывах майните, я вам открою секрет, очень много людей так делают, и многие уже отбили как минимум разницу в цене а как максимум полную стоимость видеокарты. поэтому чем раньше купите, тем раньше настроите, тем раньше начнете возвращать потраченные деньги. а покупать советую сейчас. цены скорее всего вырастут снова
всего вам хорошего и берегите себя.
ваш Кот
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