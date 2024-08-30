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Генеральный инспектор НАСА прогнозирует дальнейший рост стоимости пусковой платформы для ракеты SLS
Ее стоимость может достигнуть 2,5 млрд долларов, что в 6,5 раза превысит первоначальную стоимость контракта, заключенного пять лет назад

Ранее мы уже рассказывали в одном из материалов об огромной стоимости ракеты-носителя (РН) SLS, предназначенной для возвращения человека на Луну. По некоторым оценкам (вполне официальным) стоимость каждого полета может достигать 4,2 миллиарда долларов, хотя еще несколько лет назад планировали уложиться в 1,6 миллиарда, а в дальнейшем снизить стоимость до "жалких" 800 миллионов.

Однако расходы на программу не ограничиваются одними лишь тратами на создание носителя. Для запуска нужна еще и стартовая площадка. И тут тоже не всё благополучно. 

Затраты на строительство второй мобильной стартовой платформы для "Системы космического запуска" (SLS) могут оказаться для NASA более чем в шесть раз выше первоначальной стоимости, указывается в отчете генерального инспектора агентства.

 NASA ожидает, что рост расходов на ML-2 будет снижаться по мере того, как проект войдет в фазу строительства. С этим не согласен генеральный инспектор агентства, полагающий, что стоимость проекта может вырасти до 2,7 млрд долларов. Фото: NASA/Isaac Watson

В отчете Управления генерального инспектора NASA (OIG), опубликованном 27 августа 2024 года, делается вывод о том, что проектирование и создание мобильной пусковой установки 2 (ML-2) — стартовой платформы для запуска новой - более крупной и грузоподъемной - версии SLS Block 1B, может обойтись NASA в кругленькую сумму в 2,5 миллиарда долларов. При этом нет гарантии, что платформа будет готова к 2029 году.

NASA подписало контракт с компанией Bechtel на разработку и постройку ML-2 пять лет назад, в августе 2019 года. Сумма контракта на тот момент составляла вполне себе скромные 383 миллиона долларов, при этом платформа должна была быть передана Агентству уже к марту 2023 года. Однако с тех пор расходы выросли в несколько раз, а сроки сильно сдвинулись вправо. Предыдущий аудит проекта, проведенный OIG в 2022 году, выявил, что официальная стоимость платформы взлетела практически в 3 раза и составила 960 миллионов долларов. При этом независимые оценки давали стоимость почти в 1,5 миллиарда долларов.

В новом отчете OIG отмечается, что NASA установило в июне 2024 года так называемые базовые обязательства агентства по проекту ML-2, определив стоимость в размере 1,8 млрд долларов и дату поставки в сентябре 2027 года. При этом само Агентство заявило, что будет удерживать Bechtel в рамках оценки, сделанной в декабре прошлого года, где расходы предполагались в размере 1,3 млрд долларов и сроком поставки был ноябрь 2026 года.

Однако независимая проверка показывает, что стоимость проекта составит 2,1 млрд долларов, а его реализация не будет завершена до января 2028 года. 

 «Выявлена нулевая вероятность того, что Bechtel поставит пусковую установку к ноябрю 2026 года»,

 — говорится в отчете OIG.

В отчете также предполагается, что рост стоимости контракта с Bechtel продолжится и к 2027 году его стоимость достигнет 2,5 млрд долларов, что в 6,5 раза превысит первоначальную стоимость контракта, заключенного пять лет назад.

«Наши прогнозы основаны на существенном росте затрат по контракту с Bechtel за последние 3 года, прошлых проблемах с производительностью, наблюдавшихся на этапе проектирования при разработке подробных чертежей для изготовления стальных конструкций и управления весом пусковой установки, а также значительном объеме оставшихся строительных работ»,

— говорится в отчете.

В самом NASA категорически не согласны с такими выводами, указывая на то, что в данном случае некорректно использовать прямую экстраполяцию, как это сделано в отчете OIG, поскольку по мере перехода проекта от стадии проектирования к строительству, имеет место тенденция к снижению затрат.

Тем не менее эти аргументы не убедили OIG. Там считают, что несмотря на некоторое снижение текущих расходов, компании Bechtel «еще предстоит продемонстрировать устойчивый уровень производительности, необходимый для снижения общих затрат».

В отчете также говорится, что общая стоимость проекта ML-2 может достичь $2,7 миллиарда, если учесть расходы самого NASA, которые выросли с $96 млн в начале проекта до $168 млн на сегодняшний день Эти расходы связаны с тем, что часть оборудования для платформы должна быть изготовлена (или заказана) самим Агентством и затем передана компании для установки.

Такой рост расходов может перегрузить бюджет NASA. Агентство в своем бюджетном запросе на 2025 финансовый год планировало траты в размере 415,5 млн долларов на проекты по разработке EGS, включая ML-2, в 2025-2027 финансовых годах. Это на 72% больше, чем в запросе на 2024 год. Однако даже этого будет недостаточно для покрытия расходов, спрогнозированных OIG. Дефицит финансирования может составить почти 400 млн долларов.

В данной ситуации у NASA почти нет рычагов, чтобы побудить Bechtel сократить свои расходы. Контракт заключен по схеме «издержки плюс бонус», а посему рост расходов полностью на руку компании. И хотя в нем предусмотрена возможность конвертации его в контракт с "фиксированной ценой", но NASA вряд ли воспользуется этой возможностью, поскольку Bechtel должна одобрить это изменение, а в этом случае компания, скорее всего, предоставит предложение по стоимости, значительно превышающее бюджетные возможности NASA, чтобы учесть дополнительный риск, который связан с контрактом с "фиксированной ценой".

В этой связи у меня возникает вполне логичный вопрос, а действительно ли NASA нужна столь дорогая ракета со столь дорогой инфраструктурой ? Особенно если учесть значительный прогресс компании SpaceX с кораблем Starship. Лично я абсолютно не верю заверениям Илона Маска о том, что стоимость одного полета его корабля составит всего 2-3 миллиона долларов, но в любом случае это далеко не 4 миллиарда, как у SLS.

#космос #nasa #sls #артемида
Источник: spacenews.com
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