Высокая стоимость запуска Space Launch System вызывает озабоченность в NASA. Попытки снизить ее пока не привели к успеху

Space Launch System (SLS) — это самая мощная из действующих в настоящее время ракет-носителей. Выводимая ей на низкую околоземную орбиту (НОО) полезная нагрузка может достигать 95 тонн. Больше могли выводить только "Saturn V", "Space Shuttle" и "Энергия", но они уже ушли в историю.

Запуск Space Launch System / ©Boeing

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А у SLS всё еще впереди. Предполагается, что дальнейшее развитие этой системы должно обеспечить увеличение ее грузоподъёмности до 130 тонн на НОО. Свой первый полет ракета-носитель совершила 16 ноября 2022 года в рамках миссии «Артемида-1».

Правда путь к этому полету был долог и тернист. Разработка ракеты для полетов на Луну (а затем и на Марс) стартовала в 2004 году в рамках программы "Созвездие". В 2010 году программа была закрыта, но в 2011 возобновлена, а в 2017 году получила свое нынешнее наименование "Артемида" (Artemis). Ракета, которая ранее называлась "Арес-5", стала именоваться Space Launch System или SLS.

Чтобы ускорить разработку нового носителя и при этом сэкономить, было принято решение использовать технологии, применявшиеся на «Спейс шаттл». В частности, двигатели RS-25 и твердотопливные ускорители. Естественно, доработав их под новые задачи, и с учетом последних достижений науки и техники. Однако, что-то пошло не так ...

В отчете от 25 мая 2023 года Управление генерального инспектора NASA (OIG) заявило, что контракты, которые относятся к программе "Созвездие", претерпели увеличение стоимости примерно на 6 миллиардов долларов, связанное как с изменениями в объеме контрактов, так и с техническими изменениями. проблемы. Эти контракты также претерпели более чем шестилетние задержки.

"Переоборудование твердотопливных ракетных ускорителей и двигателей эпохи шаттлов для использования в системе космического запуска обошлось НАСА на миллиарды дороже и заняло годы больше, чем первоначально планировалось",

- заключил генеральный инспектор агентства.

Ключевым фактором перерасхода средств стала недооценка сложности адаптации оборудования эпохи шаттлов для SLS. Результатом же стала поистине космическая стоимость запуска SLS. По данным OIG она составляет до 4,2 миллиарда долларов за каждый полет. Хотя буквально еще 5 лет назад ее оценивали в 1,6 миллиарда и планировали снизить при регулярных полетах до "всего" 800 миллионов. И даже эта цифра вызывала серьезную критику

«Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия»,

- написал Илон Маск в Twitter в январе 2020 года.

Что уж говорить про нынешний ценник в 4,2 миллиарда...

NASA пытается сократить затраты на следующие полеты SLS. Одним из путей экономии является сокращение расходов на возобновление производства двигателей RS-25. Однако OIG в своем отчете предупредает, что

«усилия НАСА, скорее всего, не оправдают ожидаемой экономии, учитывая продолжающееся воздействие усилий по возобновлению производства двигателей RS-25 и преодолению сложности модернизации и интеграции компонентов наследия».

Другой способ снизить затраты - это сделать полеты регулярными. По вполне понятным причинам стоимость первого изделия всегда выше, чем у последующих. Предполагается, что уже к миссии "Артемида-4" стоимость запуска снизится до 2,5 миллиардов. Но у этого подхода есть один очень серьезный недостаток: стоимость за один запуск действительно снижается, но общие расходы NASA при этом растут за счет бОльшего числа запусков.

Выходом из этого тупика могло бы стать коммерческое использование SLS, но на рынке нет клиентов, которым нужно было бы вывести на орбиту 95 тонн полезной нагрузки "одним куском", и готовых заплатить за это несколько миллиардов долларов. Да, сейчас активно развиваются системы спутникового интернета и дистанционного зондирования Земли, но все они основываются на достаточно небольших по массе космических аппаратах, которые могут быть доставлены на орбиту ракетами-носителями среднего и даже легкого класса. Определяющими факторами в данном случае будут стоимость выведения на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки и удобство заказчика. А по этим показателям SLS безнадежно уступает практически всем существующим ныне носителям. Единственным же конкурентным преимуществом является ее способность единовременно вывести на орбиту почти 100 тонн груза. Но даже это оно может быть оспорено. Практически такую же по массе полезную нагрузку можно запустить с помощью 2-х ракет Falcon Heavy или 3-х Delta IV Heavy. Да, это потребует дополнительных усилий по дальнейшей интеграции в единое целое, но стоимостной выигрыш будет очень велик. А ведь сейчас уже на подходе Starship от компании SpaceX Илона Маска ...

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Так что будущее ракеты-носителя SLS очень сложно назвать безоблачным.