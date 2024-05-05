Наверняка все, кто хоть немного интересуется историей космонавтики, знают о двух легендарных космических аппаратах, носивших названия "Пионер 10" и "Пионер 11". Эти межпланетные зонды первыми в истории человечества смогли пролететь близ Юпитера (а "Пионер 11" еще и мимо Сатурна) и передать на Землю большое количество информации о составе атмосферы Юпитера, о магнитном поле и тепловом балансе планеты.

Однако наиболее дотошные читатели наверняка задавались вопросом: "А где же остальные 9 аппаратов серии "Пионер" ? Что исследовали они ?"

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На самом деле аппаратов этой серии было больше. Первые четыре, из получивших цифру в обозначении, были предназначены для изучения Луны, но хоть как-то приблизиться к ней сумел лишь "Пионер 4", остальным банально не хватило скорости, и они упали на Землю. Дальше дела с "Пионерами" пошли еще хуже, и следующие четыре аппарата были потеряны из-за аварий ракет-носителей. В итоге они даже не получили цифровых индексов.

Потом американцы очевидно смекнули, что есть какая-то мистическая негативная связь между словами "Пионер" и "Луна" и попытались разделить их. Луну стали исследовать с помощью аппаратов серий «Сервейер» и «Лунар орбитер», а «Пионеры» переключились на исследование межпланетного пространства. Как ни странно, это сработало. Аппараты с номерами от 5 до 9 работали вполне успешно и отличались завидным долголетием. И лишь «Пионер Е», который в случае успеха должен был стать «Пионером 10», был потерян при старте ракеты.

Но оказывается был еще один аппарат, изначально носивший имя «Авель-1» («Able 1»), а позже названый «Пионер 0». Этот аппарат, в случае успеха своей миссии, стал бы не менее известен, чем его "собратья" «Пионер 10» и «Пионер 11».

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Аппарат «Able 1». Он же «Пионер 0»

Этот аппарат стартовал 17 августа 1958 года и должен был стать самой первой попыткой в истории человечества отправить своего посланца за пределы околоземной орбиты. В полетных планах значился выход на орбиту Луны, но как это часто происходило с аппаратами серии «Пионер» (впрочем, как и с другими аппаратами на заре космической эры), авария ракеты-носителя разрушила все замыслы. РН взорвалась всего лишь через 73,6 секунды после запуска. В качестве ракеты-носителя, как это часто случалось в то время, использовалась военная ракета, а точнее, трехступенчатый вариант баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Тор» с некоторыми элементами, заимствованными у ракеты «Авангард».

Такой выбор РН был более чем закономерен, особенно учитывая тот факт, что миссия проводилась не НАСА, которое в тот момент только лишь "появилось на свет", а ВВС США.

Согласно полетному плану «Able 1» должен был добраться до Луны через 2,6 дня после запуска, после чего с помощью твердотопливного двигателя TX-8-6 перейти на орбиту вокруг нее. Высота орбиты должна была составить около 29000 километров.

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Несмотря на довольно скромные размеры (масса аппарата составляла всего 38 килограмм, а диаметр 74 сантиметра) он нес борту более 11 килограмм научных приборов. В числе которых были система инфракрасного телевидения, предназначенная для изучения поверхности Луны (в том числе ее невидимой с Земли стороны), диафрагменно-микрофонный блок для обнаружения микрометеоритов и магнитометр с поисковой катушкой и нелинейным усилителем для измерения магнитного поля Земли, Луны и межпланетного пространства.

Точную причину взрыва первой ступени ракеты-носителя установить не удалось. Основной версией считается ослабление подшипника турбонасоса, вызвавшее остановку насоса жидкого кислорода. Из-за резкой потери тяги «Тор» потерял ориентацию и наклонился вниз, а нерасчетные аэродинамические нагрузки привели к полному разрушению ракеты-носителя.

Так из-за неисправности обычного подшипника погиб «Пионер 0», а первой в истории человечества автоматической межпланетной станцией стала советская "Луна-1", стартовавшая 2 января 1959 года.

Но это уже совсем другая история, о которой я расскажу в следующий раз.