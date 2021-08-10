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Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый

Текст напечатан мною собственноручно и добровольно. Мною прочитан и осознанно выложен.
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Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
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После продажи MSI RTX 2070 Super Trio X встал вопрос о приобретении новой видеокарты. Не сказать, что покупка торопила, ведь у меня была мощь в виде Intel UHD 630 😁, что кроилась в процессоре Core i5 10600k, да и игр особо не было, но работа в Adobe Premiere Pro всё-таки заставляла немного да поторопиться с новым приобретением, ибо на встройке работать с видео такое себе занятие.

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Начались поиски. Изначально, ещё до продажи 2070 Super, мысль была приобрести RTX 3060, что означало фактически обмен "под ключ", с доплатой в 2000 р. Если производительности Turing'а мне хватало в принципе, то и RTX 3060 не должна как минимум быть хуже.....так подумал я и решил брать RTX 3070 Ti. Выбор пал осознанно на Ti-версию, прекрасно понимая, что меня ждёт впереди: увеличение потребления, горячий нрав GDDR6X 🔥 🔥 🔥 Если первое меня особо не смущало, то со вторым вопросом начались некоторые размышления о великом 🤔В принципе, даташиты, обзоры и отзывы пользователей внушали некое спокойствие, и на душе становилось не так страшно. 

Если с серией определился практически без колебаний, то выбор вендора стал вторым препятствием, основным краеугольным камнем которого стала - цена. А она разнится очень сильно. Вплоть до 120 тысяч рублей взлетали ценники на версии RTX 3070 Ti от компании Asus, например. И нет, не только магазины блистали такой щедростью, но и частные объявления пестрили в ленте торговых площадок.

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Читая форумы, сделал для себя некий вывод, что вендор MSI, а именно MSI RTX 3070 Ti Trio X обладает неким компромиссом между качеством и приемлемыми температурами, но ценник загонял в меня львиную долю скупердяйства. И вот, закрыв глаза, затаив дыхание маленькая пачка денег ушла курьеру, а взамен на руках оказалась коробка с надписью Palit RTX 3070 Ti GameRock, раскрыв которую можно обнаружить следующее:

  • календарь
  • инструкция
  • провод дополнительного питания 8 pin > 2x6 pin
  • кабель синхронизации подсветки видеокарты и МП

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Далее нас ждёт сама видеокарта:



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Особо сильно заострять внимание на внешности карты не будем, обзоров в сети хватает. Отмечу лишь субъективную часть своего восприятия на этот продукт. Выглядит довольно не плохо. В корпусе с горизонтальным расположением карты эти стразы видно не будет, только равномерно растекающаяся подсветка по дну корпуса. В любом случае, на вкус и цвет фломастеры тоже бывают разные.

От внешности к тестированию

Изначально было принято решение карту проверить в стоке. Поставим себя на место совсем уж ленивого и не разбирающегося человека (если что, это могут быть два разных человека), который не том, чтобы не понимает как андервольтить карту, но ещё и лень это всё делать.

В качестве инструментария тестирования была выбрана игра Days Gone. Выбрана она тоже не случайно. Благодаря этой игре мой прошлый "разгон" на Turing'е был уложен на лопатки 1950@0.950v, в то время как в других играх на этих настройках всё работало.  Да ладно, шучу, просто эта игра запускается быстро 😆 😆 😆Но это не точно. Итак. Полный сток, принцип "установил карту и слава Богу, что жена не знает, сколько она стоит, работает".

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Надеюсь, что видно. Немного пояснений.

Максимальная температура чипа достигала 70C', при этом вентиляторы работали на 60% своих оборотов, что составляло 2035 rpm. Температура памяти при этом максимально зафиксирована была на отметке - 94C'. Потребление ~ 270 Вт и напряжение на чипе 1.08v. 

Скажу я вам, показатели такие себе. У меня системник стоит на столе, примерно в 40 см от меня. Естественно, такие обороты вентиляторов не том, что их слышно, это очень громко. Даже днём играть напрягает, не говоря уже о том, когда наступает ночь и в квартире тишина. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️

Естественно, было принято решение о процедуры андервольтинга.

Мишенью стала частота 1950Mhz и минимальное напряжение, при котором игра не вылетает. На данный момент этой ступенью стала отметка - 0.925v. Но тут начинаются некоторые нюансы. Дело в том, что у Palit GameRock, (речь будет идти именно про эту карту, я не имею в виду, что у всех так) странная регулировка оборотами вентиляторов.

Если вы делаете андервольт, то у вас есть два пути. О каждом постараюсь расписать кратко и подробно:

  1. Андервольт и вентиляторы в автомате
  2. Андервольт + настройка вентиляторов

Первый вариант.

Ставим заданные для себя значения частоты к напряжению и так оставляем. По факту получаем снижение потребления и температуры. Но (!!!), из-за странной регулировки оборотов вентиляторов они работают так же как и до всей этой процедуры. Т.е., если на моей MSI RTX 2070 S скорость вентиляторов задавалась температурой чипа и снижение таковой способствовало снижению оборотов вентиляторов > шума, то тут не так. Они продолжают работать в своём режиме, создавая акустический дискомфор и легко могут дойти от отметки 1700-1800 оборотов.

Второй вариант.

Суть его заключается в том, что кроме манипуляций с частотой GPU и напряжением вы настраиваете ещё и скорость работы вентиляторов. Проблемы тут две...да, опять проблемы 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️

Первая проблема. В программе MSI Afteburner во вкладке "Кулер" есть такой пункт "Включить программный пользовательский авторежим. Активируется окно регулировки вентиляторов и путём выставления точек задаёте кривую, которую вы хотите в соотношении температуры/шум (слух у всех разный, поэтому настраиваете под себя). Настроили и всё бы ничего. Но проблема заключается в том, что при таком режиме "ломается" stop-fan. Т.е., при выходе из игры у вас вентиляторы продолжают работать на 1300 rpm, что составляет ровно 30% по программе. И, если днём их условно не слышно, то ночью, просматривая браузер этот шум будет досаждать. Повторюсь, если системник стоит на столе, как в моём случае.

Что делать ❓ ❓ ❓

Для себя я нашёл один единственный выход - это активация галочки  "Использовать режим микропрограммного управления"



Я не буду его описывать, в подсказках суть его изложена, но его недостаток в том, что кривая задаётся только 3-мя точками, что делает немного не удобным корректировку температур/шума на последней точке. Поэтому график скорости был задан примерно так, как показано выше. 

Что имеем по итогу. Без нагрузки вентиляторы останавливаются, в нагрузке их скорость ниже, чем при автоматической регулировке, что является наиболее предпочтительным вариантом, т.к. тише как никак, при этом температуры чипа +/- такие же или чуть ниже, а вот температуры памяти остаются +/- на прежнем уровне. 




Вот как-то так.

Итог.

Доволен ли я сменой MSI RTX 2070 Super TrioX на Palit RTX 3070 Ti GameRock? Больше "Да", чем "Нет". Из положительных моментов - это скачок в производительности. Сравнение вы можете самостоятельно посмотреть в интернете, нового я тут ничего не скажу. В той же Days Gone на RTX 2070 S у меня было ~ 40 кадров. Выводы можете сделать сами. В Red Dead Redemption 2 прирост составил от 15 до 20 кадров. Т.е., скачок для меня хороший. Доплатить пришлось ~ 25 000 р. Стоило оно того или нет? Скорее нет, чем да. Но, карту я продал с мыслью, что потом я уже за такую цену её не продам. Что же касается температур и шума, то тут больше не доволен. Температура чипа мне не критична, даже 72C' я видел на прошлой карте, а вот память 90C'+ и шум от вентиляторов меня напрягает. В принципе, с температурой памяти жить можно, я не круглосуточный игрок и не майнер, так что перетерпим, а вот с шумом от вертушек даже на ручной регулировке придётся смириться. Слух не режет, конечно, но их слышно, ибо периодически во время игры они доходят до 1600 rpm, в то время как у RTX 2070S эта отметка не превышала 1200-1300 rpm в аналогичных условиях.

Вот такой вот небольшой отзыв о видеокарте хотел оставить. Это всего лишь отзыв и моё мнение относительно шума и прочего, у вас оно может отличаться от моего. Слух у нас у всех разный, корпуса разные. Надеюсь сильно не перегрузил текст и не утомил своим рассказом.

Ещё увидимся 🖐 🖐 🖐

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