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Разглядываем "лучи".

Трассировка лучей в графике появилась достаточно давно, вот только это была не игровая графика, а статичные рендеры дизайна изделий или интерьеров, CGI и прочие околодизайнерские приложения.

Про грядущий ray tracing в играх я узнал в 2018м году, и честно говоря, первые трейлеры (кажется, это был Battlefield V) никак не впечатляли. Ну отражается огонь в луже - дальше то что?

Если трейлеры не впечатляли, то на статичных картинках вообще было не понятно как и что различить.

Совершенно разумным был вопрос - а вообще эта технология работает? Точнее было понятно, что в теории она должна работать, но как она сочетается с тем, что уже все и так накрыто шейдерами, потому что игры пока рассчитаны на владельцев не rtx-карт. И хватит ли производительности rtx карт, чтобы управлять светом исключительно через трассировку?

Мой скепсис сильно снизился, когда в начале карантина у меня появилась свободная неделька и я прошел Control + дополнение, то и дело включая и выключая трассировку и получая довольно разные ощущения. Но Control это специфичная игра, такое ощущение что ее делали скандинавские архитекторы и дизайнеры интерьеров, для которых как ведет себя свет очень важно. И вот вышла довольно масштабная Cyberpunk 2077, в которой локации разнообразны и есть возможность включить трассировку. Не буду в этом материале анализировать игровую и художественную составляющую этой игры, скажу что мне она не зашла.

Да, для себя я сделал выводы и могу ощущать эффект от "rtx on", но я сам контролирую его включение и взгляд у меня замыленный. Но вот еще один большой вопрос - отражение через трассировку улавливаются даже на статичной картинке, а можно ли подцепить что-то кроме честных отражений? На этот вопрос мы и попробуем тут ответить.

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Слепой тест. Методология и настройки.

Так как мои друзья очень редко играют в игры последнее время, и у меня у единственного есть машины, способные потянуть киберпанк я решил пригласить их для проведения слепого теста на "лучи". А они охотно согласились - потому что про Киберпанк слышали вообще все, даже те кто закончил играть в нулевые годы - им интересно было посмотреть. Да и вообще с начала эпидемии давно не были в гостях. Я также принял участие в тесте.



Итак, для проведения теста было выбрано следующее железо: rtx 2070 super, rtx 3090, процессор ryzen 3900x + 64 гб памяти @3200cl14. 2070 super - моя личная, 3090 - не моя, и была мне доступна всего полдня, поэтому не все прогнал на ней, что хотел.



Основные настройки игры на RTX 2070 super:

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2K разрешение, DLSS - на производительность, настройки графики средне-высокие.

Основные настройки игры на RTX 3090:

2K разрешение, DLSS - на качество, настройки графики высокие

Настройки Ray Tracing:

Итак, если мы будем вслепую тестировать человека на наличие трассировки, то он моментально заметит,

что она влияет на отражения в лужах и стеклах и сразу поймет когда она есть, а когда ее нет. Поэтому мы всегда будем держать включенными отражения. А вот все остальное: тени и освещение - включать или выключать в зависимости от теста. При включении трассировки для освещения задается уровень "впечатляющее".

Счетчик FPS и любой оверлей отключен, для большей объективности.

Методология слепых тестов:

Каждый человек проходит 10 тестов по 2-5 минут игры. Игра каждый раз начинается с одного и того же сохранения.

Перед началом серии 10 тестов все проходят стартовый (не зачетный) тест с отключенной трассировкой.

В каждом тесте 50% вероятность, что будет включена трассировка для освещения и теней.

Включение/выключение трассировки делает другой человек, а игрок ничего не знает о том, включена она или нет.

После каждого теста у игрока спрашивали: -отличалась ли картинка в плане освещения или теней от предыдущего теста, и какие были впечатления относительно и безотносительно предыдущего теста. Впечатления оценивались по следующим критериям:

Красота картинки: стало лучше, стало хуже, стало по-другому, но не лучше и не хуже Реалистичность картинки: стало лучше, стало хуже, стало по-другому, но не лучше и не хуже Комфортность игры : стало лучше, стало хуже, стало по-другому, но не лучше и не хуже

Заметим, что на 3й пункт сильно будет влиять производительность, но у нас получился +- адекватный фреймрейт для оценки визуального комфорта.

Так как включать или нет трассировку на каждом тесте выбирается случайно, то количество тестов для каждого игрока, в которых была включена трассировка разное и количество таких тестов будет указано в таблице результатов. Оценка впечатлений от трассировки идет через сравнение с предыдущим тестом, если он был без трассировки. Если предыдущий тест был также с трассировкой, то берется впечатление безотносительно него.

Принявшие участие в тестировании люди:

1. Игрок № 1, 31 год (я) - пару раз в год играю в относительно новые игры, за последние года 3 играл в Cyberpunk 2077, Control, HL Alyx, Deus Ex Mankind Divided, Dishonored 2, Prey, Hunt, кажется что-то еще, не помню уже.

2. Игрок № 2, 33 года - играл относительно недавно в Witcher 3, PUBG, Hitman, про трассировку лучей слышал, но не видел

3. Игрок № 3, 30 лет - последний раз играл 12 лет назад в GTA 4, Crysis, Bioshock, больше вообще не играл (разве что только на мобильном), пользовался только неигровым ноутбуком, про трассировку лучей вообще ничего не слышал.

Результаты слепого тестирования

В таблице внизу подсчитаны ответы игроков на вопросы после каждого теста.









Nvidia RTX 2070 super Проверяемый критерий Игрок 1 Игрок 2 Игрок 3 Сколько раз угадал, была ли смена настройки RTX 9 из 10 7 из 10 7 из 10 Картинка стала красивее при RTX=ON 0 из 4 2 из 4 3 из 7 Картинка стала реалистичнее при RTX=ON 1 из 4 4 из 4 7 из 7 Играть стало комфортнее при RTX=ON 2 из 4 3 из 4 5 из 7 NVidia RTX 3090 Сколько раз угадал была ли смена настройки RTX



10 из 10 не участвовал 7 из 10 Картинка стала красивее при RTX=ON 3 из 6 не участвовал 2 из 3 Картинка стала реалистичнее при RTX=ON 3 из 6 не участвовал

3 из 3 Играть стало комфортнее при RTX=ON 4 из 6 не участвовал 2 из 3





Итого:



Вероятность ошибки при распознавании игроком включена или нет трассировка: 20%

Средний процент ощущения улучшения красоты картинки от RTX=on: ~41%

Средний процент ощущения улучшения реалистичности картинки от RTX=on: ~75%

Средний процент ощущения улучшения комфортности игры от RTX=on: ~65%





RTX ON



RTX OFF







Выводы

Некоторые результаты для меня были очевидные, но кое-что меня сильно удивило.

Даже человек, далекий от игр наличие или отсутствие трассировки распознал достаточно хорошо: c точностью 70% Общая точность распознавания есть ли разница между картинкой с трассировкой или нет: 80% А вот теперь удивительно: я, как человек имевший достаточный опыт и с современными играми и с трассировкой отношусь к ней куда как более критично, чем менее опытные игроки. Не знаю, как это объяснить, но возможно у меня есть какие-то ожидания от нее и понимание принципов работы, а другие просто играют и воспринимают картинку. Поэтому мои впечатления были сильно зашумлены тем, что я почти точно понимал, когда она включена, а когда нет. Еще интересно: в целом все трое сошлись во мнении, что трассировка не повышает "красоту", чтобы не было вложено в это понятие. Картинка становится менее сочной, более обыденной, а иногда слишком темной или наоборот - слишком яркой. Напоминаю, отражения мы тут не учитываем. А вот реализм картинки мои друзья увидели больший с RTX. Я - слабо это уловил. Аналогично с комфортом, вот только тут и я согласен с друзьями, но может меня просто успокаивает, что в этом случае карта отрабатывает всю стоимость )). На самом деле скорее всего есть взаимосвязь между реалистичностью и комфортом: вроде как правильно рассчитанный свет привычнее мозгу. Для меня 3090 со включенным на качество DLSS дала субъективно более качественное восприятие трассировки, старался максимально абстрагироваться от общего изменения картинки. К сожалению, не хватило время проверить ее без dlss и в 4к. Работа трассировки на 2070 super тоже вполне ощутима и ее можно оценить.

Ну вот и все, заморочились мы на несколько часов, но было достаточно весело (мне, по крайней мере).

Покупать или нет rtx видеокарту - выбор каждого, я пока не вижу чего-то фундаментально прорывного от трассировки, с чем не справятся классические шейдеры, но возможно надо просто прекратить искать эффект там, где надо просто расслабляться.