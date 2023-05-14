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Компания Defender недавно обновила ассортимент клавиатур и были представлены Eternal GK-019 и Forge GK-345. И сегодня рассмотрим поближе вторую модель. В ее арсенале коричневые переключатели Outemu с горячей заменой, а также проводной и беспроводной способы подключения.

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Технические характеристики

Упаковка, внешний вид и комплектация

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Коробка яркая, прочная, она поможет сохранить целостность устройства.

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На упаковке много информации: фишки, внешний вид и комплектация. А еще перечислены комбинации клавиш для управления или той или иной функции, т.к. клавиатура все таки компактная и лишена многих клавиш. Комплектация богатая, есть дополнительный комплект колпачков, что не часто можно встретить, даже в среднем бюджете. Т.к. переключатели поддерживают горячую замену, кроме съемника для колпачков, есть и для переключателей. Все находится в коробке на своем месте, ничего не путешествует внутри.





Клавиатура очень компактная, все таки 60%. У нас нет блока редактирования, блока управления курсором и F ряда. Кому-то они и не нужны, кому-то нужны, это уже решать пользователям. Такие варианты иногда удобны для выездной работы, не хватает только чехла. Этому и способствует множество вариантов подключения: провод, "свисток, Bluetooth. Корпус пластиковый, но при этом жесткий и неплохо сопротивляется скручиванию, при печати не прогибается. Сочетание цветов, чем-то напоминает классические клавиатуры, лишь ESC выделяется.

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Формат клавиатуры ANSI: шифты широкие, Enter одноэтажный. Профиль OEM, колпачки все вогнутые, кроме пробела, он слегка выпуклый. Корпус изначально имеет небольшой наклон. Шрифт используется очень распространенный и уже можно сказать привычный. Кому-то такой нравится, кому-то нет, это вкусовщина.





На дне привычная информационная наклейка, место под USB приемо-передатчик и переключатель работы. Отсутствие крышки батарейного отсека, говорит о том, что используется встроенный аккумулятор. Силиконовые накладки есть на всех четырех углах, чтобы клавиатура не уезжала, когда не используются выдвижные. А они тоже есть и, что хорошо, двухуровневые, это, на мой взгляд очень правильное решение.

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Углы наклона достаточные, вполне вероятно для любых случаев.





Outemu Brown недорогие переключатели, которые можно встретить в почти среднебюджетных клавиатурах и ниже. На вид смазки не видно, но сейчас смазка свитчей с завода идет в массы, пусть даже минимальная. Скрежета давно уже не слышно, однако звон пружин тут есть. А вот смазка на стабилизаторах видна не вооруженным глазом, хоть и не с горошину, как сейчас любят мазать подобного рода стабы. Пробел в правой части сидит чуть плотнее, но это момент нужно искать и ловить.

В коробке также есть дополнительный набор колпачков для всей клавиатуры, ими можно поменять всех клавиш на противоположный, т.е. инвертировать его. Все капы, и на клавиатуре и запасные, выполнены двойным литьем из ABS пластика. Символы никогда не сотрутся, но поверхность со временем отполируется. Символы подсвечиваются.

Кабель и инструменты для снятия колпачков и переключетелей, как говорилось в наличии. Есть буклет с кодом, для активации премиума в игре Crossout.





Руководство пользователя на месте и рассказывает о базовых моментах при работе с клавиатурой.

Эксплуатация

Проводное подключение самое простое, подключили и пользуемся, этот режим выбран по умолчанию. Если требуется на него переключиться, то жмем Fn+Q в течение 3 секунд. Сочетание Fn+Y с удержанием, переводит в режим работы через приемопередатчик. Сочетание Fn+E/R/T переводит в режим работы с Bluetooth, доступно 3 профиля, между которыми можно быстро переключаться.

Те, кто пользуются мембранными клавиатурами и хочет попробовать механику, очень часто встречает совет, что коричневые переключатели очень близки к работе мембраны. У них близкая сила нажатия и похожий отклик на нажатие, но никакого щелчка нет, как на синем типе. Есть и другие тактильные переключатели, которые имеют разную силу нажатия и отдачу, однако именно коричневый самый распространенный и простой для знакомства.

Шумоизоляции как таковой нет, но у нас есть возможность ею заняться, тем более в клавиатуре реализована горячая замена переключателей, то мы и без труда сможем смазать их, а если уж разбирать, то и проложить хотя бы слой виброизоляции и шумопоглощающего материала.

В клавиатуре есть подсветка, легенда подсвечивается.





Настраивать ее можно как с клавиш на клавиатуре, так и при помощи ПО





Возможности данной программы вполне типичны и дает возможность переназначать клавиши, менять подсветку и записывать макросы.





Доступно еще одно ПО, которое позволит писать макросы, скачать его можно там же. Работа обеих программ возможна по проводному подключению. Что немаловажно, если настроить клавиатуру, затем отключить/подключить кабель, она вспомнит настройки и восстановит их.





Далее предлагаю посмотреть видеообзор данной клавиатуры, где можно послушать звучание, а также увидеть подсветку.

Видеообзор

05:16 — Печать

06:32 — Подсветка

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Итог

Механическая клавиатура Defender Forge GK-345 показала себя неплохим вариантом для того, кто хочет познакомиться с механическими клавиатурами, более того, попытаться кастомизировать ее. В комплекте есть инструменты для снятия колпачков и переключателей, что облегчит разборку, или замену колпачков на те, что в комплекте. И все это за невысокую стоимость, которую можно повысить собственными руками.