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Machenike S15C — ноутбук, который позволит развернуть игровое место в любом месте, благодаря производительному процессору Intel i7-12700H, видеокарте Nvidia RTX 3060 и внушительному объему оперативной памяти 32 ГБ. Пока многие вендоры ушли с рынка, Machenike старается занять их место.

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Технические характеристики Machenike S15C





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Упаковка, внешний вид и комплектация Machenike S15C

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Упаковывается ноутбук в типичну коробку с нейлоновой ручкой.

На ней из полезного только наклейка с комплектацией. Возможно, коробка имеет один дизайн для нескольких моделей и отличие заключается в наклейке. Содержимое защищено вспененным вставками.

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На крышке ноутбука есть логотипы компании, которые правильно ориентированы, когда ноутбук открыт. Размеры типичные для 15.6 дюймовой модели, только он заметно толще, как и большинство игровых моделей, 25 мм спереди и 30 мм сзади с ножками. Дизайн тоже типично игровой — агрессивные рубленные.

Передний торец пустой, на нем есть только три стандартных светодиода. Слева видны раздельные разъемы 3.5 мм миниджек для микрофона и наушников, USB 2.0, USB 3.2 Gen2 и замок кенсингтона, возле них есть первый радиатор. Сзади тоже есть разъемы, благо толщина позволяет. Здесь есть USB Type-C (USB 3.2 Gen2), разъем питания 5.5*2.1, miniDP и полноразмерный HDMI. По бокам от разъемов есть еще два радиатора, которые сияют чистой медью. Правый торец имеет еще один USB 3.2 gen2 порт, разъем гигабитной сети, а также 4-й радиатор.

В меру легкие петли и увесистое основание позволят открыть ноутбук одной рукой, без открыва от стола. Первой в глаза бросается полноразмерная клавиатура с цифровым блоком, а также кириллицей, за которую всегда ругали китайские ноутбуки. Шрифт основных сиволов изображен белым и хорошо читаем даже в сумерках. Над клавиатурой, как и под ней, есть пара оранжевых полосок, как и логотип на крышке. Кнопка включения и отключения, расположена в правом верхнем углу, возле клавиатуры.

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Диагональ IPS дисплея, самая распространенная — 15.6". Частота обновления экрана 144 Гц, при разрешении FullHD, время отклика 5 мс. Рамки: по бокам 7.4 мм, сверху 9.8 мм, снизу 20.4 мм. Поверхность экрана матовая, на мой взгляд, она более предпочтительна, чем глянец. В глянцевом экране видно все, даже в темноте, т.к. свет от экрана подсвечивает объекты пере собой, т.е. пользователя. Над экраном находится камера с разрешением 720P и микрофоны возле нее.

Адаптер питания произведен фирмой, которая многим знакома. У многих были CD/DVD приводы данной фирмы, но кроме них и еще кучи техники, данная компания производит источники питания и некоторые из них, можно встретить в комплекте с ноутбуками, как и в данном случае. Напряжение на выходе стандартное 19.5 В, суммарная мощность 180 Вт. Размер блока питания небольшой.





Тестирование

Экран Machenike S15C





В ноутбуке установлена IPS матрица, как уже говорилось выше. В целом неплохая, но и далеко не самая лучшая. Судя по тестам IXBT, 144 Гц для нее многовато. Цвета не кислотные, яркости хватает для солнечного непрямого света, хотя изначально показалось, что маловато.

Выцветание, конечно же есть, без него никуда, но если вспомнить, что было с TN матрицами, которые становились просто непригодными для просмотра, то в данном случае все хорошо. В нынешнее время все ищут засветы, зачем это делать, не знаю, но давайте поищим и мы их.

Засветы есть, но искать их придется в темноте с черными обоями, без ярлыков. Любые цветные или светлые элементы сильно притягивают к себе внимание и просто забываешь о них. Если вы не сможете с этим жить, то я вас предупредил. Для остальных скорее всего не будет ничего необычного.





Клавиатура Machenike S15C

О клавиатуре достаточно сказано при внешнем осмотре. После включения она начинает светится. Время до сна, яркость и увет без проблем настраивается в официальном ПО. О нем будет рассказано отдельно. Самое главное — можно выбрать спокойный цвет подсветки, яркость и выключить сон.

Синтетические и игровые тесты Machenike S15C

В основе ноутбука лежит Intel i7-12700H — это процессор с 6 производительными P-ядрами с поддержкой HT, работая на частотах до 4.7 ГГц и 8 E-энергоэффективными с частотой до 3.5 ГГц. Теплопакет у процессора 45 Вт, ему разрешено буститься до 115 Вт, в режиме турбо, в зависимости от температуры и зашитых производителем значений. В папу ему установлено 32 ГБ ОЗУ DDR4, производства Crucial (CT16G4SFS832A.M8FB) в двухканальном режиме и частотой 3200 МГц CL22. Производительность связки на высоте, позволяя без проблем заниматься видео и фото монтажом, т.к. объем памяти немалый, а процессор позволит не ждать часами. Жаль, что нет возможности управления частотой и таймингами памяти, даже 3400CL16-18 дало бы ещё 5-7% производительности на ровном месте.

В моем варианте ноутбука установлена связка из NVME накопителя SSSTC SC4-8D512 (KIOXIA) объемом 512 ГБ, а также классического жесткого диска WD Blue (WD20SPZX) на 2 ТБ. Они (жёсткие диски) уже немного странно выглядят в ноутбуках, добавляя лишний шум и вибрацию, а также делает ноутбук более нежным к сотрясениям Было бы логичнее установить SATA SSD на те же 2 терабайта с DRAM кэшем (а то и без). Тем более нынешние цены позволяют. Впрочем, ничего не мешает так сделать пользователю, а оставшийся HDD поместить в USB карман и получить внешний накопитель на 2 ТБ. Контроллер в SSD используется SM2267XT, как известно он DRAMless, т.е. безбуферный. Скоростные показатели типичны для PCIe 4 накопителя с данным контроллером (недалеко ушел от PCIe 3) и жесткого диска.

Графика представлена двумя видеоадаптерами. Интегрированное видеоядро Intel IRIS XE Graphics и Nvidia RTX 3060. Производительности последней хватает для большинства ААА игр в FullHD разрешении. Кроме того, можно всегда задействовать DLSS/FSR, добавив FPS, например в Plague Tale. Во всех играх был выставлен максимальный набор настроек. Игровые ноутбуки коварны тем, что иногда видеокарту в них "душат". Проверим, как дела обстоят здесь.

При чистой нагрузке на видеокарту, либо смешанной, независимо от нагрева во время тестов, видеоадаптер потреблял 80 Вт. Карта задушена, хотя температуры позволяют и больше потреблять. Однако ещё нагрузка ляжет на питание на материнке и блоке питания. Если кто-то решится прошить видюху с полным TDP, милости прошу, ссылку на прошивки я оставлю. Шить на свой страх и риск. Заодно есть смысл сделать даунвольт, я бы даже сказал он обязателен.





Шум и время работы от аккумулятора Machenike S15C

Сверху вниз: Стресс-тест PowerMax видео+ЦП; 2K видео; 3DMark





Температурный режим в стресс тесте, конечно же, находится на пике производительности системы охлаждения и теплопакета. Но стресс тест синтетический, поэтому он просто отражает возможности СО. Она справляется с типичным уровнем TDP процессора и видеокарты, который удерживается после турбочастот. В реальных сценариях использования, даже с большой нагрузкой, частота будет прыгать, и чаще уходить в турбо. В этих же сценариях, когда железо работает и нагружен, система охлаждения заметно прибавляет обороты. Ноутбук прям шумный. Пассивный режим работы системы охлаждения я наблюдал, наверное, 2 раза и то не уверен. Даже в полном простое, система охлаждения работает в активном режиме, но очень тихо и ровно, совершенно не привлекая внимания. А вот при игре шумно.

Система охлаждения работает в ассинхронном режиме, т.е. вентиляторы работают по отдельности со своей зашитой логикой. К этому есть вопрос, но мы вернёмся к нему позже.

В режиме воспроизведения 2К60 видео, ноутбук за 3 часа 4 минуты растерял 94% заряда. Т.е. общее время работы уложится в 3 часа 15 минут. Использовался беспроводной режим подключения к сети, а также максимальная яркость экрана, профиль энергопотребления — максимальная производительность. Ожидать бОльшего времени от игрового ноутбука я и не думал. Замер был именно в режиме просмотра видео, т.к. игры на ноутбуке от аккумулятора — заведомо провальная идея. Во-первых, это будет недолго, во-вторых, производительность упадет. А вот насколько, предлагаю посмотреть пару скришотов и сравнить.

Сверху вниз: От сети; От аккумулятора





Как видно, теплопакет резко ограничивается и железо просто душится. Производительность падает кратно. Смысла играть на аккумуляторе нет.

С основным оборудованием относительно все понятно и мы узнали на что он способен, любопытно проверить другие аппаратные средства.





Сетевые интерфейсы, веб-камера, микрофон и динамики Machenike S15C





Камера здесь ест ьи больше про нее говорить неособо хочется. Качество далеко не самое лучшее и годится она лишь для веб-конференций. Веб-камеру сразу протестируем с микрофоном и запишем стандартные записи: в тишине и шуршащим пакетом на вытянутой руке. Так мы проверим запись звука в целом и наличие, и дееспособность шумодава. Ещё в качестве бонуса, запишу звук тишины со сменяющимися оборотами вентилятора, чтобы узнать, насколько будет мешать.

Я.диск

Сетевые интерфейсы на основе Intel l219-V и Intel AX201NGW для проводнйо и беспроводной сети соответсвенно, работают штатно и без каких-либо проблем. Данные контроллеры давно известны и неплохо зарекомендовали себя в работе. Нам доступны Wi-Fi 6, а именно 802.11ax, два диапазона 2.4 и 5 ГГц; Bluetooth 5.2 тоже есть. Часто в китайбуках бывает древняя четвертая версия. Нареканий к сетевым интерфейсам нет абсолютно. Все работает предсказуемо.

Динамики не впечатлили, даже расстроили. Типичные ноутбучные пикалки, без каких-либо эмоций. Они есть и ладно. Громкость невысокая, качество звучания самое простое. На фоне шумных вентиляторов, звук просто сваливается в кашу.





Фирменное ПО Machenike S15C





Для управления подсветкой, профилем питания и вентиляторами, есть фирменная утилита Control Center.

Официальное приложение дает доступ к настройке подсветки клавиатуры. Нам доступно на выбор 15 цветов, среди них есть 4-5, которые относительно мягкие и приятные глазу. Возможность записи и редактирования макросов на месте. Во вкладке управления вентиляторами мы видим температуру и текущие обороты для каждого по отдельности. Профилей всего три: автоматический режим, ручной и максимальный. Последним пунктом идет настройка режима электропитания. Мне сразу стало интересно, на что влияют данные профили в плане производительности. Я буду использовать соответсвующий режим в самой Windows.

Утилита позволяет настроить подсветку в одном из 15 вариантов, настроить яркость и таймер отключения. Не забыта и возможность создание макросов. Управление вентиляторами позволяет использовать три режима: максимальный, автоматический и ручная настройка кривой оборотов вентилятора, причем для CPU и GPU раздельно. И последним пунктом идет настройка профиля энергопитания. Если честно, я не нашел между ними принципиальной разницы. Ниже я приведу скриншоты, в подписи которых будет показано, что и где.

Сверху вниз:Энергосберегающий + энергосбережение в Windows; Производительность + максимальная производительность Windows; Производительность + максимальная производительность Windows + максимальный режим оборотов вентилятора

Лично я не вижу между самым экономным и самым производительным режимами какой-то заметной разницы. Она вписывается в погрешность. Как видно, самое действенное было — это включение максимальных оборотов вентилятора.

Прогнав все тесты, перейдем к обнаженке.





Разборка Machenike S15C





Вскроем ноутбук, чтобы посмотреть: как устроено охлаждение, как память, что по накопителям. Проделать это легко, просто откручиваем винты и располовиниваем ноутбук.

Все радиаторы охлаждения связаны между собой трубками, хоть и частично через пластины. Тем не менее, греться будет весь контур. Именно это меня смутило в асинхронной работе вентиляторов. Если система радиаторов связана, то есть смысл запускать оба вентилятора, но на меньших оборотах. В данном случае реально встреитить ситуацию, что один работает на 3400 об/мин, другой на 2500 об/мин. Конечно шум будет у них общий скорее всего, но мало ли.

Примечательным выглядит то, что часть питания находит под охлаждением того же контура через термопрокладки.

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Также можете глянуть видеообзор ноутбука Machenike S15C









Итог





Machenike S15C — неплохой ноутбук с достаточно высоким уровнем производительности. Развернуть игровой место можно достаточно быстро, лишь бы была розетка рядом, т.к. играт ьот аккумулятора идея провальная во всех смыслах. Во время игры я бы рекомендовал использовать наушники или гарнитуру, т.к. ноутбук достаточно шумный, а еще встроенные динамики не впечатлили. Но шум от ноутбука отчасти обусловлен тем, что система охлаждения неплохо справляется со своей задачей. Еще раз хочу отметить полноразмерную клавиатуру с кириллицей, которую нечасто встретишь у китайских производителей.

Также добавлю такой момент, что по совокупности характеристики/цена, он является достаточн овыгодным предложением.

Полностью идентичные устройства найти сложно. Но в тех е пределах будет ноутбук с процессором послабее, 16 ГБ памяти и без второго накопителя. В зависимости от плавающего номинала купона, цена варьируется от 90 до 98 тыс рублей, за обозреваемую комплектацию.