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Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)

Знакомство с универсальной гарнитурой, которую можно продолжить использовать несмотря на севший аккумулятор.
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Удобно, когда у наушников или гарнитуры нет проводов, ничего не путается и не болтается. Однако, рано или поздно встроенный аккумулятор разрядится и сделает это в самый неподходящий момент. Но бывают такие гарнитуры, которые умеют подключаться, как по беспроводному протоколу, так и через кабель. Одним из таких устройств является гарнитура Harper HB-707, у которой есть еще одна полезная функция — ANC.

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Технические характеристики

Модель Harper HB-707
Тип Гарнитура с проводным и беспроводным подключением и активным шумоподавлением
Тип подключения 3.5 мм миниджек + Bluetooth 5.1
Диапазон частот 20-20000 Гц
Чувствительность 110 дБ
Сопротивление 32 Ом
Питание MicroUSB порт для зарядки, 400 мАч аккумулятор, 8 ч работы, 2.5 ч зарядки
Управление Механические кнопки
Особенности Двойной тип подключения, ANC, складные, шумоподавление микрофона
Вес 210 г

Упаковка, внешний вид и комплектация

Наушники поставляются в картонной коробке светлых тонов

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На ней есть вся необходимая информация о гарнитуре, а именно характеристики на русском языке). Главной фишкой конечно же преподносится ANC. Цветное изображение наушников позволит оценить внешний вид. Внутри устройство находится в пластиковом ложементе и никуда не денется во время транспортировке. Под ложементом находится кабель зарядки, AUX-кабель и инструкция.

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Наушники выполнены в приятном синем цвете, материал корпуса пластик, который имеет приятную поверхность, что-то вроде софт-тача, который совершенно не собирает отпечатков. Т.е. корпус получился очень приятным тактильно и немарким, а синий цвет выглядит достаточно свежо среди черно-белых собратьев. Оголовье со стороны пользователя и амбушюры отделаны кожзамом, которые тоже приятны на ощупь. Диаметры последних 5*4 см и 3,8*2,8 см, глубина 0,4 см. Хоть это накладные наушники, но место достаточно и моё ухо полностью помещается внутри чашки.

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Левая чашка основная, на ней находятся все органы управления: звук +/-, вкл/выкл питание, вкл/выкл ANC; а также гнезда microUSB для зарядки и 3,5 мм AUX. Кнопки после использования хотя бы пару раз, сразу определяются наощупь и расположение где какая тоже. Поэтому вслепую пользоваться удобно. Лично мне больше нравятся кнопки физические, даже в TWS-гарнитурах.

Микрофон системы шумоподавления находится вверху на правой чашке с внутренней стороны.

Помимо самого устройства, в комплекте есть кабель зарядки, метровый 3,5 мм миниджек (AUX), а также подробная инструкция, которая ответит на все вопросы, если они вдруг возникнут по ходу использования.

Эксплуатация

Заряжаем гарнитуру путем подключения к microUSB гнезду кабель от источника питания, либо порта ПК.Об активной зарядке сообщает красный светодиод, который тухнет при полном заряде.

Наушники очень неплохо сидят на голове, регулировка оголовья простая и понятная, с фиксацией положений. Хотя в некоторых местах фиксация разная, где-то жестче, где-то мягче. В течение 3 часов (больше за раз не сидел в них) усталости не было совсем, ни в шее, ни в голове, уши не болели. В целом гарнитура удобная, на голове не болтается. Сейчас в помещении в районе 24,5 градуса по Цельсию и уши не потели. В летнее время картина будет другой, но летом и без наушников потеешь.

При включении гарнитуры, девушка оповещает нас об этом на русском языке. Далее мы действуем, как с другими Bluetooth-гарнитурами, т.е. просто запускаем поиск устройств на ПК/смартфоне/др. устройстве, находим нужное и выбираем его. Готово! Впрочем, можно просто подключить провод в AUX и все, мы вольны выбирать способ подключения сами.

Какого-то впечатляющего звука от Bluetooth-гарнитуры я никогда не жду. Наверное потому, что у меня были в основном печальный опыт, либо просто старый закостенелый постулат, что "по проводу всегда лучше", поэтому все, что иначе — плохо. Однако появляются устройства, которые не отвергают своим звучанием, Harper HB-707 одно из них. Звук вполне приличный, с достаточным количеством низов и середины. Верхов в некоторых композициях мне иногда не хватало, хотелось звука "чуточку почище" не более. Однако данное мнение сложилось из-за сравнения с другими наушниками, у которых этих самых верхов больше. В течение недели я к наушникам привык и просто не замечал, что чего-то не хватает или много. Вокал слушается хорошо, например песня Where the Wild Roses Grow в исполнении Ника Кейва и Кайли Миноуг, отлично слушается и я снова залип на этой балладе. После нескольких прослушиваний я включил функцию ANC.

Шумоподавление включается с помощью удержания кнопки "М", звук кардинально меняется, верхов становится много, местами даже слишком, середина тоже становится немного другой, а низы чуть срезаются ANC, такая уж у него работа. Лучше всего шумодав работает как раз в низах и немного в середине, т.к. он прекрасно справится с шумом транспорта и городского шума. Стоит помнить, что у некоторых людей может разболеться голова или начаться головокружение. Песня Where the Wild Roses Grow слушается все также хорошо, теперь правда верхов многовато, что тоже является сравнением с тем "как было до этого". Пару дней прослушивания музыки только с ANC, этот момент затуманивает. Однако режим активного шумоподавления скорее средство при определенных ситуациях, поэтому использование будет периодическим. Пассивное шумоподавление конечно есть, т.к. наушники охватывают ухо и достаточно плотно прилегают к голове, но не более, чуда не стоит ждать.

Наушники я подключал к ПК, где есть Bluetooth 5.0 и на громкости 64%, с включенной ANC, полного заряда хватает на 10 часов 5 минут, что заметно превышает заявленные 8 часов. Но это также сильно зависит от того, к чему она подключена, поэтому у вас могут быть другие значения.

Гарнитура — значит микрофон. А микрофон оценить проще. Достаточно прослушать запись с него и сделать свои выводы.

Я.Диск

Итог

Harper HB-707 добротная гарнитура, которая не подведет вас тем, что внезапно сел встроенный аккумулятор, т.к. можно просто подключить по проводу (если есть соответствующая возможность). У данных наушников неплохой звук, хорошая автономность, удобная посадка и есть ANC. Данный набор особенностей делает Harper HB-707 неплохим выбором.

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