Финальное дополнение Future Saga Chapter 4 для Dragon Ball Xenoverse 2 выйдет 8 июля 2026 года

Компания Bandai Namco Entertainment America сообщила дату релиза четвёртой главы Future Saga для Dragon Ball Xenoverse 2. Эта глава завершит сюжетную линию, которая развивается с 2024 года, и станет финальным контентом для проекта.

В новой главе появятся новые сюжетные линии, 2 параллельных квеста, 4 новых боевых навыка, 6 костюмов и аксессуаров, 4 супердуши, а также новая игровая локация. Кроме того, разработчики подготовили 8 иллюстраций для экранов загрузки и 2 пока не раскрытых бонуса, которые будут раскрыты позже.

Изображение: Bandai Namco

Изображение: Bandai Namco

Изображение: Bandai Namco

Изображение: Bandai Namco

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Bandai Namco пообещала каждый день публиковать новые материалы о дополнении вплоть до релиза, так что игроков ждет как минимум несколько дней свежих новостей. Студия также подтвердила, что это последнее DLC для Dragon Ball Xenoverse 2, которая впервые вышла в 2016 году.

Напомним, что в следующем году планируется релиз Dragon Ball Xenoverse 3. Уже известны детали новой игры, ранее анонсированной как Project 1000. В ней будет представлен главный городской центр, жизнь студента университета и возвращение нескольких культовых персонажей в новой временной линии Age 1000.

Игра Dragon Ball Xenoverse 2 доступна на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.