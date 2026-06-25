Телеканал Adult Swim объявил дату премьеры анимационного сериала «Президент Кертис», который станет первым крупным спин-оффом вселенной «Рика и Морти»

Новый проект выйдет в эфир 26 июля в 23.30 по североамериканскому времени сразу после финальной серии девятого сезона оригинального шоу. Одновременно был опубликован новый трейлер сериала.

Сюжет сосредоточен на президенте Андре Кертисе, знакомом зрителям по основному сериалу. В центре истории окажутся кризисы и необычные происшествия, которыми не занимается Рик Санчес. Вместе с командой сотрудников президенту предстоит сталкиваться с различными угрозами и расследовать странные события.

Изображение: Adult Swim

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Авторами проекта выступили Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. К озвучиванию главного героя вернулся Кит Дэвид. В актёрский состав вошли Стефани Беатрис и Джим Раш, которые исполнили роли новых персонажей.

Опубликованный трейлер демонстрирует научно-фантастические расследования, столкновения с необычными существами и характерный для франшизы юмор. Ранее Хармон отмечал, что новый сериал по своей концепции ближе к детективным историям о паранормальных явлениях, чем к классическим сюжетам о путешествиях во времени и пространстве.

По информации Adult Swim, первый сезон будет состоять из десяти эпизодов. После телевизионной премьеры новые серии планируют выпускать еженедельно. На следующий день после выхода эпизоды станут доступны на стриминговом сервисе HBO Max.