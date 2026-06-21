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Inthenews
В Destiny 2 нашли баг для бесплатного получения предметов из магазина Eververse
Игроки Destiny 2 сообщили о баге, который даёт возможность бесплатно приобретать косметические предметы в магазине Eververse после выхода обновления Monument of Triumph
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В шутере Destiny 2 обнаружена ошибка, позволяющая пользователям получать предметы из магазина Eververse без затрат внутриигровой валюты. Об этом рассказал известный контент-мейкер по Destiny 2 Cheese Forever, который регулярно публикует данные о багах и особенностях игры. 

По его словам, баг дает возможность купить любой предмет за Яркую Пыль, добавить его в коллекцию, а затем вернуть покупку, сохранив полученный объект. Ошибка затрагивает категории Ghost Shells, Sparrows и Ships. Экзотические украшения и комплекты брони, по предварительным данным, не входят в список доступных через баг.

                                                                       Изображение: Bungie

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Проблема появилась после выхода обновления Monument of Triumph. Cheese Forever отметил, что ошибка присутствует в игре как минимум два дня. Пока неизвестно, известно ли о ней Bungie. Поскольку баг стал публичным в выходные, экстренный патч до ближайшего вторника маловероятен.

Также пользователи заметили другие баги после обновления, связанные с наградами за убийство боссов и возможностью создавать сильные билды с артефактами. Bungie планирует исправить ошибки в ближайшие недели до окончания поддержки игры.

#bungie #destiny 2 #баг #eververse #бесплатного получения предметов
Источник: gamerant.com
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