Хоррор-экшен Clive Barker's Hellraiser: Revival выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 8 октября 2026 года

Saber Interactive и Boss Team Games объявили точную дату релиза проекта по мотивам вселенной Клайва Баркера. Вместе с этим студии представили новый трейлер, демонстрирующий последствия встречи с недостойными.

Игра будет доступна в цифровых и физических изданиях. Базовая версия оценена в 39,99 доллара. Предзаказ на неё откроется в ближайшее время. Deluxe издание обойдется в 49,99 доллара, его содержимое разработчики раскроют перед релизом.

Изображение: Boss Team Games

Изображение: Boss Team Games

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Сюжет игры развернётся вокруг попытки спасти возлюбленную из лап сенобитов. Главный герой спустится в глубины преисподней, где столкнётся с культистами, извращёнными существами и армиями ада. В распоряжении игрока окажутся огнестрельное и холодное оружие и мистические способности головоломки Конфигурация Бытия.

Разработчики делают ставку на атмосферный нарратив и систему ритуалов. История станет новым кошмаром во вселенной франшизы, где ритуал Пинхеда запускает цепь мучений. Роль культового персонажа озвучил Дуг Брэдли.

Конфигурация Бытия наделит персонажа пирокинезом, телекинезом и адскими цепями. Эти способности помогут крушить врагов и решать головоломки, трансформируя пространство Лабиринта. Врагами выступят адские негодяи, жрецы и сам Пинхед, чьи планы необходимо сорвать ради спасения бессмертной души.