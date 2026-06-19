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Inthenews
Хоррор Hellraiser: Revival получил дату выхода на консолях и PC
Хоррор-экшен Clive Barker's Hellraiser: Revival выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 8 октября 2026 года
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Saber Interactive и Boss Team Games объявили точную дату релиза проекта по мотивам вселенной Клайва Баркера. Вместе с этим студии представили новый трейлер, демонстрирующий последствия встречи с недостойными.

Игра будет доступна в цифровых и физических изданиях. Базовая версия оценена в 39,99 доллара. Предзаказ на неё откроется в ближайшее время. Deluxe издание обойдется в 49,99 доллара, его содержимое разработчики раскроют перед релизом.

                                                          Изображение: Boss Team Games

                                                               Изображение: Boss Team Games

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Сюжет игры развернётся вокруг попытки спасти возлюбленную из лап сенобитов. Главный герой спустится в глубины преисподней, где столкнётся с культистами, извращёнными существами и армиями ада. В распоряжении игрока окажутся огнестрельное и холодное оружие и мистические способности головоломки Конфигурация Бытия.

Разработчики делают ставку на атмосферный нарратив и систему ритуалов. История станет новым кошмаром во вселенной франшизы, где ритуал Пинхеда запускает цепь мучений. Роль культового персонажа озвучил Дуг Брэдли.

Конфигурация Бытия наделит персонажа пирокинезом, телекинезом и адскими цепями. Эти способности помогут крушить врагов и решать головоломки, трансформируя пространство Лабиринта. Врагами выступят адские негодяи, жрецы и сам Пинхед, чьи планы необходимо сорвать ради спасения бессмертной души.

#saber interactive #boss team games #clive barker&#x27;s hellraiser: revival #хоррор-экшен
Источник: gamingshogun.com
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