Компания Sony Pictures представила первый тизер фильма «Социальная расплата» (The Social Reckoning), который станет продолжением картины «Социальная сеть» (The Social Network) о создании Facebook

Премьера ролика состоялась 10 июня на официальном канале Sony Pictures, режиссером новой ленты стал сценарист оригинального фильма Аарон Соркин (Aaron Sorkin).

Фильм основан на расследовании Facebook Files, опубликованном в Wall Street Journal. В центре сюжета инженер Фрэнсис Хауген (Frances Haugen), которая решает раскрыть внутренние механизмы работы социальной сети.

Изображение: Sony Pictures

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Главные роли исполнили Майки Мэдисон (Mikey Madison), Джереми Аллен Уайт (Jeremy Allen White), Вунми Мосаку (Wunmi Mosaku), Бетти Гилпин (Betty Gilpin), Билли Магнуссен (Billy Magnussen), Билл Берр (Bill Burr) и Джереми Стронг (Jeremy Strong), сыгравший Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

Изображение: Sony Pictures

Сценарий основан на статьях американского журналиста Хорвица. Продюсерами проекта стали Тодд Блэк (Todd Black), Питер Райс (Peter Rice), Аарон Соркин и Стюарт Бессер (Stuart Besser). Команда работает над созданием истории, которая продолжает тему разоблачений внутри крупнейшей социальной сети. В тизере звучит фраза «Высшее руководство знает, но ничего не делает». Слоган фильма — «Каждая революция начинается с расплаты».

Картина станет прямым продолжением истории, начатой в фильме Дэвида Финчера (David Fincher) 2010 года, и расскажет о последствиях деятельности крупнейшей социальной платформы.

Выход картины запланирован на 9 октября 2026 года.