Компания Booming Tech 11 июня представила официальный геймплейный трейлер Conqueror’s Blade: Three Kingdoms. В ролике демонстрируются ключевые элементы будущего обновления для многопользовательской военной стратегии

Продюсер проекта раскрыл детали нового контента и поделился планами по дальнейшему развитию игры.

Дополнение «Три Королевства» обещает стать одним из самых масштабных в истории Conqueror’s Blade. Игроки отправятся в переработанную вселенную древнего Китая, где все начнут развитие с одинакового базового уровня. Пользователям предстоит формировать кланы, участвовать в территориальных конфликтах и расширять свои владения. Разработчики делают акцент на масштабных сражениях, основанных на системе территориальных войн, включая осады и альянсы.

Изображение: Booming Tech

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В обновлении появится открытый мир эпохи Троецарствия, десятки новых юнитов и 4 вида вооружения. В игру также добавят механики снабжения провиантом, поддержания морали, строительства укреплений и интеграцию глобальной карты с тактическими боями.

Изображение: Booming Tech

Изображение: Booming Tech

Изображение: Booming Tech

Изображение: Booming Tech

По словам Booming Tech, главная задача обновления — предоставить игрокам больше свободы в формировании собственной истории. Пользователи смогут командовать отрядами, захватывать замки и создавать свои хроники эпохи Трёх Королевств.

Дополнительные подробности разработчики обещают раскрыть позже на официальных ресурсах.