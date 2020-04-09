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MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года

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Компании часто стремятся добиться в популярных тестах преимущества над конкурентами. Было несколько случаев уловок со стороны OEM-производителей, желающих получить более высокий балл в приложениях вроде AnTuTu, GeekBench и других. Теперь журналисты Anandtech в пространном материале и довольно широком тестировании выявили, что MediaTek искусственно перегружает свои чипы, чтобы получить более высокий балл в некоторых приложениях для тестирования производительности.

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Сотрудники Anandtech наткнулись на эту проблему, когда делали обзор европейской версии Reno3 Pro от компании Oppo, которая использует относительно старый чип MediaTek Helio P95 — он показал в PCMark результат явно выше, чем ожидалось. Подозрение переросло в уверенность, когда журналисты рассматривали китайскую версию Reno3, поставляемую с однокристальной системой MediaTek Dimensity 1000L. Она показала более низкий результат, чем Helio P95 — это очень странно, учитывая, что 1000L выше классом и использует ядра Cortex-A77 против гораздо более старых Cortex-A75 в P95. Было очень похоже, что аппарат с Dimensity 1000L был просто «не оптимизирован» под бенчмарк.

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Реальная производительность и «оптимизированные» результаты Oppo Reno3 Pro на базе P95

Большинство пользователей и рецензенты используют стандартные официальные версии тестовых пакетов из магазина Google Play или с сайта компании. OEM-производители знают об этом и «оптимизируют» работу устройств под тестовое ПО: например, отключают защитные меры вроде троттлинга и заставляют SoC работать при небезопасных и потенциально вредных температурах, с максимальными частотами. В результате некоторые устройства с чипами MediaTek, проверенные журналистами, даже сбоили посреди тестирования. Один из способов обойти это положение — использовать анонимную версию ПО для тестов, чтобы избежать включения заложенных производителем оптимизаций. Сотрудники Anandtech сделали именно это, изменив подпись PCMark, и результаты оказались существенно иными. Общий балл упал на 30 %, а отклонения в некоторых задачах достигали 75 %!

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Было бы легко обвинить Oppo в этой недобросовестной ситуации, учитывая, что это было их устройство. Китайские OEM-производители не раз шли на подобное в прошлом, и это вполне могло быть очередным примером. Тем не менее, китайская версия Reno3 Pro с Snapdragon 765G работала наравне со своими коллегами, так что вина скорее лежит на MediaTek. Более того, ресурс Anandtech выяснил, что эти «оптимизации» для бенчмарков явно имеются на множестве других устройств, использующих чипы MediaTek: например, Oppo Reno Z, Oppo F15, Vivo S1, Xiaomi Note 8 Pro, iVoomi i2 Lite, Realme C3 и даже Sony Xperia XA1 трёхлетней давности. Судя по тестам журналистов, не претендующих на полноту картины, MediaTek занимается такими оптимизациями в течение ряда лет и проблемы затрагивают, например, такие её однокристальные системы, как P95, P90, P70, P60, P65, G90, G70, A22 и P20.

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Строки кода, включающие «спортивный режим» в бенчмарках на разных смартфонах с чипами Mediatek (* означает, что код с оптимизациями есть, но он отключён)

Сотрудники Anandtech обратились к Mediatek за комментариями и получили пространный, но довольно обтекаемый ответ, в котором компания не подтвердила, но и не опровергла наличие «оптимизаций», призванных показать «верхний предел производительности». Также компания отметила, что её чипы созданы с прицелом на оптимальную производительность и энергопотребление, и в разных условиях могут демонстрировать разные результаты, которые также зависят от принятых производителем решений и тех или иных требований на разных рынках. «Мы считаем, что демонстрация всех возможностей чипов при проведении сравнительных тестов соответствует практике других компаний и даёт потребителям точную картину производительности устройства», — подчеркнули в Mediatek.

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В настоящее время, как минимум, создаётся впечатление, что драйверы MediaTek недостаточно оптимизированы и требуют включения режима максимальной производительности вручную, чтобы показать целевой уровень быстродействия. Но наличие «оптимизаций», которые включаются специально под те или иные бенчмарки, подрывают уверенность в правильности оценки производительности чипов. В подобной практике ранее уличались такие компании, как Samsung, Huawei и другие — большинство из них уже не идут на включение оптимизаций просто под то или иное ПО. Возможно, и MediaTek скорректирует свою практику, уберёт подобные механизмы и будет отказывать своим клиентам, если они захотят внедрить такие функции в свои смартфоны.

Это печально, особенно сейчас, когда MediaTek во всеоружии вернулась на рынок и смогла представить Dimensity 1000, который объективно является очень хорошей однокристальной системой (это признаёт и Anandtech), поддерживает 5G и вполне может бросить вызов аналогам от Qualcomm.

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Алексей
12:23
одни ноют что память не настроена это типа -30% производительности и вторая версия упор в видяху))) что же ещё придумают местные эксперды)))
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Anglesmith
12:22
Опять TFLOP? Что TFLOP, по твоему, означает? Особенно P интересует.
Intel готовит мощную видеокарту для конкуренции с NVIDIA Ampere с производительностью до 36 TFLOP – Wccftech
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