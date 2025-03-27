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Пентагон представил новую дешевую зенитную управляемую ракету Freedom Eagle-1

Ракета предназначена для борьбы с БПЛА
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В рамках программы Next-Generation Counter-Uncrewed Air System (C-UAS) Missile (NGCM), запущенной Пентагоном для создания нового средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, компания BlueHalo завершила подготовку к летным испытаниям ракеты Freedom Eagle-1 (FE-1). 16 января 2025 года на полигоне Юма (штат Аризона) состоялись первые тестовые пуски прототипов.

Программа NGCM направлена на разработку эффективного и недорогого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) для борьбы с различными классами БПЛА. В начале 2024 года Центр развития боевых возможностей армии США (CCDC AvMC) выбрал BlueHalo в качестве одного из двух подрядчиков, допущенных к разработке. В кратчайшие сроки компания завершила проектирование ключевых компонентов ракеты, провела их испытания и приступила к тестированию двигателей.

В ходе первых летных испытаний были запущены три прототипа FE-1 с имитатором боевой части. Тестирование подтвердило работоспособность двигателей и бортовых систем. Полёты проходили по заранее заданной траектории, без участия воздушных целей. В ближайшее время планируется продолжение испытаний с использованием мишеней.

Freedom Eagle-1 представляет собой современную зенитную управляемую ракету, выполненную в цилиндрическом корпусе с Х-образными крыльями и рулями. Она оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем и, вероятно, использует активную радиолокационную головку самонаведения. Боевая часть ракеты — осколочно-фугасная, с неконтактным датчиком цели, предназначенная для эффективного поражения воздушных объектов.

Интересно, что для запусков использовалась простейшая пусковая установка на базе автомобильного прицепа, что подчеркивает концепцию простоты и экономичности проекта. В дальнейшем предполагается интеграция ракеты в существующие системы ПВО, а также разработка специализированного пускового модуля с четырьмя контейнерами.

Если испытания продолжатся столь же успешно, BlueHalo может завершить разработку Freedom Eagle-1 уже к 2026 году, после чего ракета поступит на вооружение армии США. Это позволит в кратчайшие сроки развернуть новую систему противодействия беспилотным угрозам и существенно усилить противовоздушную оборону.

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