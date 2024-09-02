Учёные уже нашли решение и будут получать шоколад в лабораториях.

В условиях постоянных климатических изменений тропические леса оказываются под угрозой, а вместе с ними и какао-бобы, и теперь ученые и предприниматели ищут новые способы производства какао. Этот вызов ставит под угрозу поставки одного из самых популярных лакомств мира, но компании и исследователи уже предлагают решения, чтобы все любители шоколада оказались довольны.

Традиционные плантации какао, расположенные в регионах с теплым климатом и обильными осадками, таких как Западная Африка и Южная Америка, сталкиваются с угрозой истощения земель и ухудшения погодных условий. Однако, несмотря на эти трудности, спрос на шоколад продолжает расти, особенно в США и Европе. В 2023 году продажи шоколада в США превысили $25 миллиардов, и многие предприниматели считают, что спрос на этот продукт будет увеличиваться быстрее, чем производство.



Одним из примеров инновационного подхода к выращиванию какао является компания California Cultured, расположенная в Западном Сакраменто, Калифорния. Они используют клеточные культуры какао-бобов, которые выращиваются в специальных чанах с сахарной водой. Этот метод позволяет сократить время выращивания с шести-восьми месяцев до одной недели, а также требует значительно меньше воды и труда. Компания планирует начать продажи своей продукции уже в следующем году.



В Израиле компания Celleste Bio также работает над производством какао в закрытых помещениях, используя клетки какао-бобов для создания какао-порошка и какао-масла. Соучредитель компании Ханне Вольпин заявляет, что их метод позволит производить какао независимо от климатических условий и болезней растений, что привлекло внимание крупных производителей, таких как Mondelez, известный своими шоколадными брендами, включая Cadbury, Milka, Toblerone и другие.



Помимо лабораторных методов выращивания какао, другие компании, такие как немецкая Planet A Foods, ищут альтернативы какао с шоколадным вкусом. В результате экспериментов с различными ингредиентами, включая оливки и водоросли, компания остановилась на смеси овса и семян подсолнечника. Новый продукт, получивший название ChoViva, может использоваться в выпечке и предназначен для массового рынка.



Однако, не все ставят на заменители какао. Mars, производитель популярных шоколадных батончиков, сосредоточен на увеличении устойчивости растений какао к изменениям климата и болезням. В их исследовательском центре при Калифорнийском университете в Дэвисе ведутся работы по созданию более устойчивых сортов какао.



Стремление к инновациям обусловлено не только желанием сохранить производство шоколада, но и заботой о воздействии на окружающую среду и социальные проблемы, такие как использование детского труда в какао-индустрии. Новые методы и продукты могут не только поддерживать спрос, но и способствовать осознанию потребителями того, откуда берется их еда и что требуется для ее производства.



Таким образом, в ответ на вызовы, связанные с изменением климата, индустрия какао движется в сторону инноваций, предлагая новые способы производства шоколада и его заменителей. В ближайшие годы рынок может существенно измениться, и, возможно, на полках магазинов появятся продукты, которые изменят наше представление о традиционном шоколаде.