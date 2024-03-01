Это связано с быстро меняющейся индустрией видеоигр.

Медиагигант в индустрии компьютерных игр, Electronic Arts (EA), анонсировал сокращение штата сотрудников на уровне около 5%, что приведет к потере более 650 рабочих мест. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Финансовый директор EA, Эндрю Уилсон, выразил сложность принятого решения в письме для сотрудников, отметив, что несмотря на то, что это не затронет каждую команду, эти изменения являются неотъемлемой частью процесса реструктуризации. Он подчеркнул, что все возможные варианты были рассмотрены с целью минимизировать отрицательное воздействие на команды компании.



Согласно заявлению Уилсона, EA прекратит разработку игр, которые, по их мнению, не смогут успешно конкурировать в быстро меняющейся игровой индустрии. Эта стратегическая переориентация направлена на стимулирование творческого процесса, содействие инновациям и максимизацию возможностей компании.



Подразумевается, что такой подход включает в себя активное продвижение собственной интеллектуальной собственности, организацию спортивных мероприятий и управление огромными онлайн-сообществами.



Согласно финансовым оценкам, EA понесет убытки в пределах от 125 до 165 миллионов долларов в результате этой реструктуризации. В числе отмененных проектов - будущий шутер во вселенной "Звездных войн" от Respawn. Это решение было принято вскоре после того, как Disney объявила о крупных инвестициях в Epic Games и планах создания новой вселенной, включающей персонажи из "Звездных войн" и "Марвел".



Помимо этого, EA прекратит выпуск нескольких лицензионных мобильных игр, включая Kim Kardashian Hollywood и проекты, связанные с миром "Властелина колец".



Эти изменения стали еще одним событием в динамичной индустрии видеоигр, подчеркивая необходимость постоянной адаптации к изменяющимся требованиям рынка. Как эти шаги повлияют на позицию EA и на формирование индустрии в целом, останется под вниманием как игрового сообщества, так и инвесторов.