Обнаруженные почти 80 лет назад в пещерах у побережья Мёртвого моря, Кумранские рукописи остаются одной из самых поразительных археологических находок XX века. Эти древние тексты, найденные молодым бедуинским пастухом в 11 пещерах близ Хирбет-Кумрана, включают более 900 документов, созданных в период с 200 года до н. э. по 70 год н. э. Среди них — книги еврейской Библии (например, Книга Исаии и Книга Бытия), апокрифические сочинения и загадочный Медный свиток. С годами исследования рукописей принесли множество ценных исторических, религиозных и культурных открытий, проливающих свет на древний иудаизм и возможную монашескую секту.

Изображение: Wikimedia Commons

Согласно данным Live Science, поселение Хирбет-Кумран в Западном берегу реки Иордан впервые было заселено ещё в железном веке, а в 100 году до н. э. превратилось в крепость Хасмонеев. Археологические находки — такие как скрипторий (мастерская для переписки текстов) и чернильницы, указывают на то, что здесь могла проживать иудейская секта ессеев, которую многие учёные считают авторами или хранителями свитков. Вероятно, община спрятала рукописи в пещерах, спасая их от уничтожения римской армией, разрушившей поселение в 68 году н. э.

В 2017 году открытие двенадцатой пещеры возродило интерес к Кумрану. В ней, как и в других, нашли свитки на коже, написанные на иврите, арамейском и греческом. Льняные покровы, в которые были завёрнуты манускрипты, также свидетельствуют в пользу ессеев.

Современные компьютерные методы анализа (включая искусственный интеллект) помогают уточнить датировку и авторство текстов — например, в исследованиях Большого свитка Исаии и Книги Еноха. Однако, как подчёркивают эксперты, искусственный интеллект не может полностью заменить человеческую экспертизу, поскольку его выводы не всегда точны.

Кумранские рукописи — это не только редчайшие сохранившиеся свидетельства иудейских сект, процветавших до разрушения Иерусалима, но и важнейший источник по истории иудаизма эпохи Второго Храма. Они остаются непоколебимым доказательством духовных и культурных традиций, которые легли в основу многих религиозных текстов.