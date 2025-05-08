Покупатели смартфонов и планшетов Samsung часто делают это не только из-за их дизайна или технических характеристик, но и из-за программной поддержки, которую корейский гигант может гарантировать пользователям, выражающейся в эксклюзивных функциях и обновлениях, выходящих постоянно в течение длительного времени.

Но даже такая поддержка рано или поздно заканчивается, и последний пример тому - две модели из серии Samsung Galaxy A52, а именно версии 4G и 5G (Samsung Galaxy A52s пока обошли стороной).

Если 5G-версия Samsung Galaxy A52 была исключена из списка смартфонов корейского гиганта, которым суждено получить обновления в прошлом месяце, то теперь настала очередь и 4G-варианта, запущенного весной 2021 года с Android 11 на борту и обещанием четырех лет обновлений безопасности.

Для этого телефона производитель также сдержал свое обещание выпускать обновления ОС в течение трех лет и фактически перешел на Android 12, 13 и, наконец, 14, релизом которого он и завершит свое приключение.

Стоит отметить, что в эту серию также входит еще одна модель, Samsung Galaxy A52s 5G, которая была запущена осенью 2021 года и для которой обновления безопасности должны продолжаться еще несколько месяцев.

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На данный момент владельцам Samsung Galaxy A52 4G и 5G стоит задуматься о переходе на другое устройство: через несколько месяцев использование этих смартфонов может подвергнуть их риску безопасности.



