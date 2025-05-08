Компания HUAWEI официально запустила HarmonyOS для ПК, что стало важной частью стратегии расширения ассортимента продукции. С этим релизом операционная система компании делает окончательный скачок на ПК, расширяя экосистему, которая уже включает в себя мобильные телефоны, планшеты, телевизоры, смарт-часы и многое другое. Все это - часть вынужденного перехода после разрыва с Google, который привел к постоянно расширяющейся цифровой среде.

По словам представителей Huawei Central, HarmonyOS PC была построена с нуля: системной основе, экосистеме приложений и пользовательском опыте. Цель - создать надежную платформу, которая будет хорошо работать и легко интегрироваться с другими устройствами в среде Harmony.

Ядро системы, называемое HarmonyOS Base, включает такие компоненты, как собственное ядро, графический движок Ark и архитектуру безопасности StarShield. В нее также входят такие инструменты разработки, как ArkTS, ArkUI и DevEco, предназначенные для облегчения создания оптимизированного для ПК программного обеспечения.

Что касается приложений, то, по словам HUAWEI, будет выпущено более 150 приложений, предназначенных только для ПК, и более 2000 приложений, поддерживаемых универсальной интеграцией. Некоторые из этих улучшений уже можно увидеть на таких устройствах, как HUAWEI MateBook X Pro 2024, который стал первым, в который была встроена HarmonyOS.

Особое внимание было уделено поддержке периферийных устройств. По официальным данным, HarmonyOS PC распознает более 1000 внешних устройств: 800 стандартных периферийных устройств (клавиатуры, мыши, мониторы) и 250 менее традиционных, таких как сканеры или графические планшеты. Все они прошли сертификацию, чтобы убедиться в их корректной работе.

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Визуально движок Ark работает вместе с технологией Fangtian Window, улучшая плавность интерфейса и эффективно управляя несколькими открытыми окнами. Компания говорит об улучшении частоты кадров и пиксельного рендеринга, что должно привести к более стабильной повседневной работе.

В плане безопасности выделяется архитектура StarShield, отвечающая за экранирование системы. Также в комплект входит Nearlink - функция, позволяющая определить местонахождение устройства, даже если оно выключено, при условии, что вы вошли в систему и включена опция «Найти устройство». Этот инструмент также позволяет удаленно стирать данные в случае потери или кражи.

Взаимодействие между устройствами остается одним из ключевых моментов системы. HarmonyOS PC позволяет совместно использовать клавиатуру и мышь, переносить задачи между устройствами или передавать файлы через HUAWEI Sharing. Это возможно благодаря распределенной программной шине, которая облегчает взаимодействие между устройствами.

Эта приверженность собственной операционной системе происходит на сложном фоне. После отказа от услуг Google компания HUAWEI сосредоточилась на разработке собственных альтернатив, о чем свидетельствует появление HarmonyOS 4 на десятках устройств. Эти усилия полностью изменили портфолио компании, о чем можно судить по дорожной карте HUAWEI Mobile Roadmap 2025, в которой рассматривается эволюция бренда после наложения вето США.

Несмотря на то, что ограничения со стороны США все еще действуют, HUAWEI удалось удержаться на плаву на своем родном рынке. HarmonyOS PC - еще один пример этой стратегии: продолжать создавать то, что есть в ее распоряжении, поддерживая экосистему, которая постепенно стремится избавиться от того, что больше не может использоваться.