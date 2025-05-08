Публичная бета-версия One UI 8 начнет распространяться на третьей неделе мая 2025 года. В новой версии пользовательского интерфейса Samsung, основанного на Android 16, будут внесены изменения в интерфейс, улучшена производительность и усовершенствован пользовательский опыт на устройствах Galaxy.

По данным SamMobile, программа начнется с более ограниченной доступности, чем в прошлом. Первыми ее опробуют пользователи Galaxy S25, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6. Цель Samsung - избежать задержек, которые были характерны для предыдущей бета-версии, и запустить стабильную версию этим летом, чтобы приурочить ее к выходу новых Galaxy Z Flip7 и Fold7.

One UI 8 - это незаметная, но эффективная эволюция. Хотя она и не предусматривает полного преображения, но предлагает заметные улучшения. Среди них - новые иконки, лучшие эффекты размытия и более плавные анимации, особенно в режиме блокировки. Помимо этого, улучшена интеграция с Android 16, что должно привести к более плавной работе сразу после установки. Этот шаг также является ответом на намерение ускорить график обновлений с акцентом на самые последние телефоны.

Что касается функциональности, то одним из самых заметных изменений является эволюция панели Now Bar. В One UI 8 эта панель позволит вам проверять входящие звонки или активировать режим «Не беспокоить» прямо с экрана блокировки.

Приложение «Погода» также было полностью переработано. Теперь в нем есть анимированный аватар, который меняет внешний вид в зависимости от погоды, а также предлагается больше данных и новые виджеты.

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Платформа Samsung DeX также получила обновление. В этой версии она использует панель задач, более близкую к рабочему столу Windows, и лучше интегрирует такие сервисы, как Google Drive. Эти изменения направлены на повышение производительности в повседневном использовании.

Боковое меню по сути не изменилось, но приобрело изысканность: анимация стала более плавной, а общее поведение - более последовательным. Полной перестройки не произошло, но общее ощущение стало более приятным.

One UI 8 не преподносит больших сюрпризов, но в ней есть ряд изменений, призванных улучшить повседневную жизнь. Программа бета-тестирования стартует в этом месяце и ознаменует собой начало обновления, которое улучшит дизайн, расширит возможности настройки и повысит отзывчивость системы. Все это делается для того, чтобы сделать телефон более удобным и комфортным в использовании.







