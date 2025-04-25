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Microsoft готовится к выпуску Windows 11 25H2 на платформе Germanium

В последней сборке Windows 11 Canary (27842) есть ссылка на GE25H2, которая, вероятно, относится к Germanium 25H2.
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Недавно компания Microsoft выпустила сборку Windows 11 Insider Build 27842 на канале Canary. Редмондский гигант выпускает очень ранние сборки Windows в канале Canary, где тестирует экспериментальные новые функции для опытных пользователей и разработчиков.

В этой сборке наблюдатель за Windows XenoPanther заметил упоминание GE25H2 в файле Appraiserres.dl, что намекает на грядущее обновление Windows 11 25H2.

GE25H2, возможно, относится к платформе Germanium 25H2, на которой основана текущая Windows 11 24H2. Это означает, что смена платформы в предстоящем обновлении Windows 11 25H2, скорее всего, не произойдет. По сути, это будет пакет расширения возможностей, а не полноценное обновление системы.

К вашему сведению, Microsoft выпустила Windows 11 21H2 на платформе Cobalt в 2021 году. После этого Windows 11 22H2 и 23H2 были основаны на платформе Nickel. Наконец, в обновлении Windows 11 24H2 Microsoft перешла на новую платформу Germanium, и вполне вероятно, что Microsoft продолжит использовать платформу Germanium и в следующем обновлении Windows 11 25H2.

Поскольку из-за смены платформы Microsoft уже с трудом исправляет многочисленные ошибки в текущей версии Windows 11 24H2, обнадеживает тот факт, что компания решила остаться на той же платформе и в обновлении 25H2.

К слову, поддержка Windows 10 заканчивается в октябре 2025 года, и примерно в это же время Microsoft обычно выпускает следующее крупное обновление. Похоже, что новые функции Windows 11, включая обновленное меню «Пуск», могут появиться в обновлении 25H2 примерно в это же время.

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windows 11 germanium 25h2
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