На этот раз в Steam обнаружена новая вредоносная программа, выпущенная в виде многообещающей демоверсии. Речь идет о игре Sniper: Phantom's Resolution, шутере от первого лица с «реалистичной механикой, динамичным повествованием и рискованными миссиями».

К сожалению, некоторые пользователи Reddit скачали и проанализировали демо-версию, обнаружив в ней вредоносное ПО, используемое для кражи пользовательских данных, в том числе паролей и другой личной информации, что поставило под угрозу личность и собственность игроков.

Однако это уже не первый случай, и время для него выбрано довольно удачное. Всего несколько недель назад мы узнали, что другая игра, PirateFi, содержала вредоносное ПО, специально разработанное для кражи данных доступа пользователей. В этом случае Valve также удалила игру, но не раньше, чем ее скачали и запустили несколько пользователей.

На данный момент компания Гейба Ньюэлла не дала никаких комментариев по этому поводу, но очевидно, что наличие ненадежного программного обеспечения становится проблемой в последнее время. Конечно, если вы уже скачали игру, мы советуем немедленно удалить ее и провести проверку на вирусы, хотя форматирование остается самым безопасным решением.