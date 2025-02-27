Недавно компания Microsoft объявила о приостановке выпуска обновлений для устройств, на которых установлено популярное программное обеспечение для автоматизированного проектирования AutoCAD 2022, разработанное компанией Autodesk. Решение было принято после обнаружения критической ошибки, которая не позволяет AutoCAD 2022 запускаться на обновленных системах.

Проблема, затрагивающая только AutoCAD версии 2022, была подтверждена компанией Microsoft в обновлении официальной документации на Windows Health Dashboard. Пользователи, пытавшиеся запустить AutoCAD 2022 после обновления до Windows 11 24H2, сталкивались с ошибкой при запуске приложения, в результате чего программа становилась непригодной для использования. Важно подчеркнуть, что более новые версии AutoCAD, такие как 2023, 2024 и 2025, не затронуты этой проблемой и корректно работают с последней версией Windows 11.

Несовместимость Windows 11 24H2 и AutoCAD 2022 - серьезное неудобство для профессионалов и предприятий, которые в своей повседневной деятельности полагаются именно на эту версию программного обеспечения. ИТ-администраторы могут выявить эту специфическую проблему, используя идентификатор защиты 56211213 в отчетах Windows Update for Business, как указано в официальной документации Microsoft.

В настоящее время единственным доступным решением для пользователей, желающих обновить свою операционную систему до Windows 11 24H2, является удаление AutoCAD 2022. Это решение явно не подходит для многих специалистов, которые зависят от этой конкретной версии программного обеспечения для своих текущих проектов или для совместимости с существующими файлами и рабочими процессами. Microsoft заверила, что активно работает над устранением проблемы и планирует выпустить решение в одном из будущих обновлений. Однако в настоящее время точные сроки решения проблемы не называются. Пока же пользователям AutoCAD 2022 следует оставаться на прежних версиях Windows 11 или по возможности перейти на более новую версию AutoCAD.





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