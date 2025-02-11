DeepSeek не сразу добрался до мобильных телефонов, но искусственный интеллект, прибывший из Китая, призван изменить нынешнюю реальность в этой технологии. До сих пор компании выбирали предложения, поступающие напрямую из США, такие как Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI. Теперь у азиатских производителей есть свой собственный ИИ, и это означает снижение зависимости от продуктов или услуг. HUAWEI и HONOR - первые, кто решил интегрировать DeepSeek в свои устройства.

Объявление HUAWEI и HONOR застало врасплох как пользователей, так и другие компании, но это вполне логичный шаг. Интеллектуальные помощники HONOR и HUAWEI не дотягивают до уровня конкурентов, а Google является одним из лидеров в этом отношении. Ставка на интеграцию DeepSeek предлагается как новый способ понимания взаимодействия пользователей с устройством, направленный на улучшение пользовательского опыта.

Как будет выглядеть эта интеграция? Согласно заявлению HONOR и сообщению FoneArena, именно YOYO, интеллектуальный помощник HONOR, примет DeepSeek с распростертыми объятиями. Модель DeepSeek-R1 станет частью YOYO, обновление должно привести YOYO в соответствие с Gemini.

Что касается HUAWEI, то здесь ситуация аналогичная. Huawei Central объявила, что модель DeepSeek-R1 станет частью Celia. Этот шаг позволит ассистенту HUAWEI получить интеграцию искусственного интеллекта, чтобы он мог выполнять более сложные задачи.

Весь этот процесс уже идет полным ходом, фактически, мы можем прочитать об этих планах то, что HONOR уже начал интеграцию DeepSeek. Пользователи в странах, выбранных для запуска, обнаружат, что YOYO будет иметь DeepSeek.

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Что касается HUAWEI, то компания подготовила бета-версию Celia с интеграцией DeepSeek-R1, так что очевидно, что они будут более медленно внедрять этот новый подход в свои устройства. Как бы то ни было, в версии Celia 11.2.10.310 модель DeepSeek присутствует. Однако она доступна только для HarmonyOS Next.















