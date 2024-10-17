59 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO будут обновлены до Android 15
Несколько дней назад Google официально представила финальную версию Android 15, в которой реализованы такие новые функции, как обновленный вариант Privacy Sandbox, улучшенная защита файлов благодаря FileIntegrity Manager, 10 новых расширений для Health Connect, новые элементы управления камерой в приложении и функция, позволяющая делиться или записывать только одно окно приложения, а не весь экран смартфона.
Хотя многие производители еще не раскрыли свои планы по обновлению Android 15, мы постепенно узнаем, какие устройства от основных брендов получат новую версию Android.
Итак, ниже мы перечислили все мобильные телефоны и планшеты от Xiaomi, Redmi и POCO, которые могут получить обновление до Android 15.
Недавно специализированное СМИ HyperOS Updates составило список, в который вошли все мобильные телефоны и планшеты Xiaomi, которые получат обновление до Android 15.
Этот список был составлен на основе политики Xiaomi в области обновлений и информации, предоставленной брендом о поддержке своих телефонов и планшетов.
реклама
Вот 59 устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление до Android 15:
Xiaomi
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13 Lite/Xiaomi Civi 2
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
Redmi
- Redmi 12
- Redmi 12 5G/ Redmi Note 12R
- Redmi 13R/Redmi 13C
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R Pro/Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
POCO
- POCO M6 Pro
- POCO M6 Pro 4G
- POCO F4 GT
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила