Несколько дней назад Google официально представила финальную версию Android 15, в которой реализованы такие новые функции, как обновленный вариант Privacy Sandbox, улучшенная защита файлов благодаря FileIntegrity Manager, 10 новых расширений для Health Connect, новые элементы управления камерой в приложении и функция, позволяющая делиться или записывать только одно окно приложения, а не весь экран смартфона.

Хотя многие производители еще не раскрыли свои планы по обновлению Android 15, мы постепенно узнаем, какие устройства от основных брендов получат новую версию Android.

Итак, ниже мы перечислили все мобильные телефоны и планшеты от Xiaomi, Redmi и POCO, которые могут получить обновление до Android 15.

Недавно специализированное СМИ HyperOS Updates составило список, в который вошли все мобильные телефоны и планшеты Xiaomi, которые получат обновление до Android 15.

Этот список был составлен на основе политики Xiaomi в области обновлений и информации, предоставленной брендом о поддержке своих телефонов и планшетов.

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Вот 59 устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление до Android 15:

Xiaomi

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Lite/Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi

Redmi 12

Redmi 12 5G/ Redmi Note 12R

Redmi 13R/Redmi 13C

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro/Redmi Note 13 5G

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

POCO

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 4G

POCO F4 GT

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO X5 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Pro



