Студенты Eton College будут вынуждены заменить свои смартфоны на старые телефоны Nokia
Одной из задач, стоящих перед образовательными центрами по всей Европе, является попытка контролировать использование смартфонов в школах и институтах, что совсем не просто, поскольку мобильные телефоны появляются у детей во все более раннем возрасте. Более того, некоторые автономные сообщества, уже начали запрещать использование мобильных телефонов в классах.
Многие страны решили принять меры в отношении этой проблемы: одна известная лондонская средняя школа заставит своих учеников обменять свои смартфоны на старые трубки марки Nokia.
Представитель престижной лондонской школы-пансиона Eton College подтвердил изданию Business Insider, что они планируют запретить смартфоны среди своих первокурсников и заменить их на традиционные телефоны Nokia, которые используются только для звонков, приема и отправки SMS.
"Итон регулярно пересматривает свою политику в отношении мобильных телефонов и устройств, чтобы сбалансировать преимущества и проблемы, которые технологии приносят в школы".
Пресс-секретарь сообщил газете, что с сентября следующего года все первоклассники школы-интерната получат старые телефоны Nokia для использования во внеурочное время. В качестве компенсации этим ученикам также будет выдан iPad "для поддержки академической учебы".
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Чтобы понять это решение, нужно знать, что Eton College - не просто школа, ведь в этой эксклюзивной школе-пансионе на окраине Лондона учились такие известные британские личности, как принцы Уильям и Гарри, бывшие премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон, а также актеры Том Хиддлстон и Эдди Редмэйн.
Это не первый шаг Eton College по контролю за использованием мобильных телефонов в кампусе: в 2018 году школа-пансион ввела правило, обязывающее первокурсников сдавать свои смартфоны на ночь.
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