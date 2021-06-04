Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильный mp3-плеер, беспроводные наушники и другие
Автомобильный mp3-плеер
Автомобильный mp3-проигрыватель BT08 бренда ZQ имеет нестандартный дизайн, предполагающий работу девайса от прикуривателя (от 12 до 24 В). Устройство оснащено AUX-разъёмом, модулем Bluetooth версии 4.0, и поддерживает воспроизведение аудио в форматах MP3 и WMA, а также подключение внешних накопителей памяти TF (64 ГБ) и USB (128 ГБ). Также предусмотрен USB-порт для зарядки сотовых телефонов, планшетных ПК и другой мелкой электроники.
Цена: от US $20.39 / 1497.77 руб.
Беспроводные наушники
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Большие TWS-наушники PunnkFunnk с объёмным звучанием и мягкими амбушюрами оснащены Bluetooth пятой версии, поддерживают TF-карты памяти и имеют ёмкий аккумулятор на 300 мАч, благодаря которому могут работать в течение 8 часов. Наушники также можно применять, как игровую гарнитуру, благодаря тому, что в них предусмотрен встроенный микрофон.
Цена: от US $17.28 / 1269.32 руб.
Портативный монитор
Отличный монитор с 15.6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080 x 1920 пикселей и поддержкой широкоформатного режима HDR. Компактный, эргономичный аппарат занимает минимум места на рабочем столе и легко помещается даже на книжной полке или в сумке. Особенно актуален этот вариант для тех, кто вынужден работать в стеснённых условиях или находится в частых разъездах.
Цена: от US $167.30 / 12289.23 руб.
Велосипедный мини насос
Миниатюрный велосипедный насос прекрасно подходит не только для подкачки шин, но и для мячей, так как имеет для этого два разных вида игл. Компактное устройство легко крепится на раму транспортного средства с помощью специальных хомутов, раскладываясь по высоте до 40 см. Но самый главный плюс – высокое давление, которое может выдавать этот помощник велосипедиста при минимальных усилиях.
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Цена: US $4.92 / 361.40 руб.
Разводной гаечный ключ
Прочный и качественный регулируемый гаечный ключ от китайского бренда YINLONGDAO сделан из хромадиевой стали. Такой многофункциональный инструмент будет полезен в любом доме, например, он пригодится при ремонте сантехники. В интернет-магазине предлагаются на выбор четыре варианта ключа: на 6, 8, 10 и 12 дюймов.
Цена: от US $8.79 / 645.68 руб.
Покрытие для автомобиля
Гидрофобное покрытие Crystal Coating производителя Sindax наносится легко на стёкла и лакокрасочное покрытие автомобиля. Затвердевает по истечении 5 минут, после чего обеспечивает отличный водоотталкивающий эффект и устойчивость к царапинам. Товар доступен в четырёх вариантах: на 100, 12, 300 и 500 мл. Одного баллончика на 500 мл хватает примерно на 12 применений.
Цена: от US $7.70 / 565.61 руб.
Кухонные ножи
Кухонный нож Sunnecko с лезвиями из дамасской стали станет незаменимым помощником любой хозяйки или шеф-повара. Магазин предлагает два варианта ножей на выбор: 8-дюймовый и 6.5-дюймовый, которые отлично подойдут для разделки мяса, нарезки овощей и фруктов.
Цена: от US $39.06 / 2869.20 руб.
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