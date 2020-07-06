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Влагозащищённые и ударопрочные электронные часы VA VA VOOM JS150 выглядят необычно, благодаря отсутствию циферблата – время отображается на светодиодных пластинах браслета.

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На первый взгляд часы выглядят, как обыкновенное украшение: чтобы посмотреть время нужно только нажать боковую кнопку. Такой цифровой гаджет будет замечательным подарком, как для женщины, так и для мужчины.

Кроме того, у продавца есть модели часов с синими и красными подсветками, а также с чёрным и серебристым корпусом, ширина которого составляет 2 см и 2,5 см.

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Цена: 288,95 руб.

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Модель зарядной станции ORICO позволяет заряжать до пяти устройств одновременно. Мощность на выходе составляет 40 Вт, выходное напряжение – 5 В, максимальный выходной ток от каждого USB-порта не превышает 2,4 А. В устройстве предусмотрена защита от перегрева.

На нижней части зарядного девайса, габариты которого составляют 128 х 98 х 57 мм, имеются резиновые ножки для устойчивости устройства и предотвращения скольжения по столу.

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Цена: 1 451,25 руб.

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Популярная смарт-приставка H96 MAX работает на 4-ядерном процессоре RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53 и операционной системе Android 9.0.

Устройство имеет двухдиапазонные модули беспроводной передачи данных Wi‑Fi и Bluetooth 4.0, а также поддерживает видео 4К 60pfs и голосовое управление.

Объёмы ОЗУ – 2 ГБ и 4 ГБ DDR3, накопителя – 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ на выбор. Также приставка оснащена двумя USB-разъёмами, Ethernet-портом и слотом для карты памяти.

Цена: 1 655,25 - 3 309,77 руб.

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Носить с собой громоздкий повербанк, который не положишь даже в карман брюк, весьма неудобно. Поэтому лучше просто купить компактный портативный аккумулятор ALLPOWERS, ёмкость которого равна 3000 мАч.

Этого девайса хватит для полной зарядки большинства моделей современных мобильных телефонов и смартфонов. При весе 65 граммов его габариты меньше, чем у 5-дюймовго смартфона: длина устройства – 98 мм, а толщина – 7 мм.

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Цена: 507,47 - 531,43 руб.

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