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Очень качественный многофункциональный инструмент, который имеет все необходимое и ничего лишнего, одновременно. Эргономичная рукоятка ложится в руку, как влитая, при этом сам мультитул выполнен качественно, ничего не болтается и не отходит.

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В функционал инструмента входят: плоскогубцы, кусачки, пила, скребок, шило, развертка, крестовая отвертка, открывалка для бутылок, консервный нож, плоская отвертка, острый нож, свисток.

Цена: US $24.49

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Очередной безупречный аксессуар от Ryzer с громкоговорящим названием DeathAdder и сенсорным разрешением в 6400 dpi. Манипулятор легко помещается в руке, уверенно держит курсор и работает практически с неограниченным ресурсом до 10 млн кликов.

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Кроме того, при первом подключении мыши не придется возиться с драйверами, поскольку их автоматическая установка предусматривается по умолчанию.

Цена: US $21.60 - 25.87

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Осветительный прибор с яркостью в 600 люмен, которому не страшны удары, падения и подводное погружение. В случае необходимости фонарь можно устанавливать в вертикальном положении, используя встроенный под головкой поворотный механизм для ее вращения и направления луча в разные стороны.

Помимо прочего, допускается регулировка головки под разными углами вплоть до 90 градусов с фиксацией с помощью специальной клипсы.

Цена: US $14.99 - 18.99

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Накопитель лишним не бывает, особенно если он демонстрирует высокую скорость чтения и записи. Большое значение имеет и объем памяти, в частности, эта модель предлагается в нескольких конфигурациях.

Кого-то может смутить ограничение по циклам перезаписи, хотя эти опасения будут явно напрасными, поскольку предусмотренного запаса хватит на пару лет полноценного функционирования SSD.

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Цена: US $12.91 - 213.59

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Не секрет что на обычной терке много не потрешь, чего не скажешь об этом многофункциональном измельчителе с несколькими сменными насадками, предназначенными для разных нужд.

Инструмент хорош тем, что его не надо держать в руках, производя шинкования по принципу мясорубки. По столу не скользит благодаря встроенной присоске, поэтому работать с такой теркой – овощерезкой сплошное удовольствие.

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Цена: US $18.99

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