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Идея провести подобное сравнение появилась у меня очень давно. В середине, может конце 2018 года. Точно могу сказать, что процессор тогда у меня был 8700K, а память, скорее всего на чипах Micron, с максимальной частотой в разгоне 3400 МГц. И даже тесты какие-то я успел провести прежде чем понял что сравнивать особо-то нечего. Разницу в Ведьмаке найти так и не удалось, в великой и ужасной Watch Dogs 2 ее уже можно было разглядеть если очень постараться.

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Время шло. Начинка ПК почти полностью поменялась. Вот текущий





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CPU: Core i7 9900KF @ 4.7 GHz (фиксированная частота для всех ядер, AVX Offset 0)

Cooler: Phanteks PH-TC14PE + Noctua NF-A15

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MB: ASRock Z390 Extreme4

RAM: 4*8 GB @3800 MHz 16-18-18-38-2T (ADATA XPG D41 + T-Force Night Hawk Legend)

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VGA: EVGA Geforce RTX 2080 XC Ultra

PSU: Corsair RM650

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Case: Fractal Design Define R5 + 3x bequiet Silent Wings 2 140 mm + 1x Noctua NF-A14

SSD: Crucial P1 500GB NVMe (Windows), Samsung 860 QVO 1TB, Patriot Burst 960GB, ADATA SU800 1TB, Silicon Power A55 1TB

Driver version 442.74

Windows 10 x64 LTSC

Как видно, используются 4 планки памяти на относительно невысокой частоте 3800 МГц. Любой из комплектов памяти на данной системе стабильно работает на 4133 МГц с таймингами 17-19-19, но все 4 планки работают лишь на 3800 16-18-18 (или 3900 17-19-19). Расстраиваться не стоит, т.к. 4 одноранговых планки даже на меньшей частоте обеспечивают бОльшую производительность, чем 2 одноранговых. Когда-нибудь подобное сравнение я также проведу. Возможно даже уже скоро, если самоизоляция затянется или уже во время следующей эпидемии. :) Да, своим появлением данное исследование обязано именно затяжному безделью, ибо практической пользы в нем немного.





Список игр

Witcher 3. Лицензия Steam. DirectX11. Максимальные настройки, 720p. Точно помню, что в прошлый раз в Ведьмаке я особой разницы от снижения частоты северного моста не увидел. Тем интереснее посмотреть что получится сейчас. Поездка на Плотве через Новиград. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью Fraps на протяжении 60 секунд.

Shadow of the Tomb Raider. Лицензия Steam. DirectX 12. Максимальные настройки, 720p, плотность пикселей 0.5. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью MSI Afteburner во время последнего отрезка встроенного теста производительности.

Watch Dogs 2. Лицензия Uplay. DirectX11. Максимальные настройки, 720p, плотность пикселей 0.5. Поездка по центральной улице города на спортивном автомобиле (всегда одной и той же модели) на максимальной скорости. Перед тестированием Uplay переводился в оффлайн режим. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью Fraps на протяжении 50 секунд.

Fallout 4. Лицензия Steam. DirectX11. Максимальные настройки, 1440p. Фпс разблокирован через конфигурационный файл. Тест на крыше завода Корвега. Производительность в этой точке зависит только от памяти. Замер среднего фпс на протяжении 10 секунд с помощью Fraps.

Read Dead Redemption 2. Лицензия Epic Game Launcher. Vulkan. Кастомные настройки (по мотивам многочисленных мануалов «как увеличить фпс почти не потеряв в качестве картинки»), 720p, плотность пикселей 0.5, а также 1440p. Замер среднего, 1% и 0.1% фпс с помощью MSI Afteburner во время последнего отрезка встроенного теста производительности.

В случае использования Fraps для замеров среднего, 1% и 0.1% фпс результаты округляются до целых чисел, во других случаях до десятых.

Почему используются лицензионные версии игр и почему сравнение с другими результатами полученными в пиратских версиях рассматриваться не будет рассказано тут.

Скриншот таймингов памяти при частоте 3800 МГц

Тестирование проводилось при следующих частотах северного моста – 4400, 3800, 3200 (и 4100 только в одной игре).

Также в некоторых играх проводилось тестирование со сниженной до 3200 МГц частотой памяти и частотой северного моста 4400 МГц

Скриншот таймингов памяти при частоте 3200 МГц

Тайминги как видно не менялись (RTL и IOL меняются автоматом). Сделано это для имитации не слишком удачной в разгоне, но с настроенными вторичными таймингами памяти.

Результаты тестов

AIDA 64 Memory Benchmark.

Для начала посмотрим на результат теста в AIDA64. Как видно из графика при снижении частоты северного моста в первую очередь снижается скорость чтения и увеличивается латентность. Режим с высокой частотой северного моста и частотой памяти 3200 выглядит явным аутсайдером. Но не стоит торопиться с выводами

Witcher 3





При очень большом желании можно разглядеть небольшую разницу по среднему фпс. 1% и 0.1% явно погрешность.





Watch Dogs 2





Разница есть, но весьма небольшая. Но списать ее на погрешность никак не получится





Shadow of the Tomb Raider.





Ситуация аналогичная.





Fallout 4





Fallout 4 мог бы быть крайне нетребовательной игрой, если бы не просадки фпс на максимальных настройках при обзоре с какой-нибудь высокой позиции (крыши завода Корвега, например). Достаточно быстро выяснилось, что все дело в дальности теней и если понизить их до минимума проблема уходит (вместе с тенями). Далее я заметил, что производительность в таких точках при максимальном качестве теней зависит только от производительности подсистемы памяти. Как Bethesda такое накодила не знаю, надеюсь кто-нибудь сможет объяснить.

Результаты это подтверждают. Важна как частота памяти, так и частота контроллера памяти. И чем они выше тем лучше.





Read Dead Redemption 2

Изначально в качестве теста я планировал использовать самостоятельную пробежку по центру Сен-Дени. Но очень быстро выяснилась что при каждой загрузке одного и того же сохранения меняются условия освещения. И несмотря на неполную загрузку GPU это приводит к изменению производительности. Хоть во встроенном бенчмарке и наблюдаются некоторые отличия между прогонами, но освещение всегда одинаковое и повторяемость результатов очень высокая.

Для начала тесты в низком разрешении

Довольно ощутимая просадка по 1% при частоте северного моста 3200 МГц. Режим с частотой памяти 3200 МГц, как и в Fallout 4 близок к режиму с частотой северного моста 3800 МГц.

А теперь тест при тех же настройках, но в честном разрешении 1440p

Нет никакой разницы, одна погрешность. Причем, даже 0.1% выше 60 фпс.

Специально побегал по миру RDR2 с разными частотами северного моста (настройки такие же как в тесте, разрешение 4K, плотность пикселей 0.75, vsync включен). Никаких фризов и собственно никакой разницы.

Наверное, даже у такого бесполезного дела как сравнение производительности в играх на разных частотах северного моста должен быть какой-то вывод. И пусть он будет таким: в сниженном разрешении разница есть и ее никак нельзя списать на погрешность. В реальной жизни разница по сути отсутствует. Исключение – кривые игры (в данном тесте в роли такой игры Fallout 4), которое были, есть и будут.