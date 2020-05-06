Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Люди, разбирающиеся в ПК-железе, часто отдают предпочтение китайским процессорам, из-за их доступности, а люди далёкие от этого пренебрегают ними. Но сейчас я не стану трогать xeon'ы, а направлю свой взор на инженерный Skylake.

реклама

Для начала стоит разобраться, что это вообще за процессоры, почему они такие дешёвые и откуда они берутся. i7-6400t- это процессор, который нельзя найти на официальном сайте Интел, следовательно официально его как-бы и нет. Приобрести его можно на старом-добром Ali-Express или на авито, что на мой взгляд предпочтительнее. А появляются они как не странно от intel они рассылают предрелизные процессоры по каким-то там договорам которые нас особо и не касаются, а оттуда они попадают на AliExpress и уже к нам в руки. Обойдётся такой камень от 5 000 до 7 000 рублей на алике от самой дешёвой ревизии к самой поздней соответственно. Но стоит отметить, что они не просто так стоят копейки,эти процы производятся на ещё не до конца отработанном техпроцессе и могут быть нестабильны, также стоит упомянуть трудности выбора материнской платы, но к этому я ещё вернусь.





реклама

Процессоры разных ревизий отличаются друг от друга и серийных собратьев только частотой. Сокет 1151. Остальные характеристики одинаковы:

реклама Техпроцесс 14 нм Количество ядер 4 реклама Максимальное число потоков 8 Кэш L1 (инструкции) 128 КБ реклама

Кэш L1 (данные) 128 КБ Объем кэша L2 1 МБ Объем кэша L3 8 МБ



Стоит отметить, что у всех инженерников сильно занижены частоты, поэтому не стоит в стоке ожидать от них божественной производительности.





Теперь поговорим о ревизиях:

Ревизий данных камней достаточно много, но я перечислю только самые распространённые:

Степпинг A:0

-QH8F- самая первая ревизия, не поддерживает разгон и не может работать с внешней видеокартой.

-QH8E- следующая ревизия, уже может работать с внешней видеокартой, но всё ещё не поддерживает разгон.

Эти два процессора крайне сырые, в них может быть множество проблем и багов, покупать не рекомендуется.

-QH8G- лучший процессор из этого степпинга, о нём довольно много положительных отзывов.

Степпинг Q:0

-QHQG- самая распространённая версия, поддерживает разгон. Но приобретение этой версии полная лотерея: некоторые камни стабильно работают на частоте выше 4 Ггц, а какие-то могут даже в стоке не проходить стресс-тесты.

-QHQF- последняя ревизия, работает как полноценный i7 6700 и имеет разблокированный множитель, но этих образцов достаточно мало и стоят они на порядок больше.

Степпинг R:0

-QJE6- уже полноценный I7 6700k.

Степпинг - номер версии архитектуры процессора.(чем ниже в таблице он расположен, тем лучше)





Какой выбрать:

Очевидно, что опираться можно на собственные потребности и возможности. Если процессор нужен для игр, у вас есть хорошая мат.плата и прямые руки для разгона, то лучше взять камни последних ревизий. А если бюджет мал или нет чего-то из вышеперечисленного, то можно взять и ревизии чуть младше.





Производительность:

Примерно так на фоне других процессоров выглядит стоковый инженерник, видно что его производительность находиться на уровне разогнанного I3, даже чуть уступая ему. Но разогнанный до частоты i7 6700k показывает такую же производительность.

Так же стоит отметить турбо буст , который работает даже на самых дешёвых платах, что повышает производительность камня, но в тесте он, видимо, отключен.

Тесты взяты с канала Techno-kitchen (https://www.youtube.com/watch?v=foS-D2HV3kA)





-https://overclockers.ru/blog/fatronix/show/35947/inzhenernyj-processor-core-i7-6400t-v-gears-5-test-s-6-videokartami -Статья с хорошим тестом в Gears 5.





-https://www.youtube.com/watch?v=-wlzpudJnHg&t=380s -Тест-сравнение в Battlefield 1.

Приношу свои извинения за использование сторонних ресурсов, но я посчитал, что лучше я оставлю ссылку на сам материал, чем буду просто из него воровать. А сделать тесты сам я не могу, по причине отсутствия мощной видеокарты.

!!! У инженерных образцов под крышкой также как у их серийных собратьев намазана КПТ-8 , из-за этого для экстремального разгона его нужно будет скальпировать.

Где его собственно достать ?

1) Как я уже говорил на aliexpress , но там придётся ждать доставки и заплатить больше чем во втором варианте.

Ссылка: https://aliexpress.ru/item/32722136216.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72f169abULeVRc&algo_pvid=0958e99c-add1-450b-baaf-d8ed33b80162&algo_expid=0958e99c-add1-450b-baaf-d8ed33b80162-1&btsid=0b8b034115882700669677530ed9f3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

2) Б/У рынок (Авито, Юла и т.д.) Тут уже интереснее: ведь можно найти процессор дешевле чем на aliexpress + от продавца можно узнать какой у проца разгонный потенциал и стабильность в тестах. Ну и также можно сразу купить комплект с платой, которая 100% будет с ним работать за вкусную цену. Покупка здесь обойдётся в 5к. р. если ваша удача прокачана выше интеллекта и в 6-7к. в среднем + доставка, да и возможность торга никто не отменял)

-При покупке с рук проверки такие же проверки как с обычным процессором: Посмотреть Cpu-Z и хотя бы 10 минут погонять в стресс-тесте Aida. Windows определяет процессор как: Genuine Intel(R) CPU 0000 , точно так же он отображается и в биосе.

Скрин Cpu-Z на примере QHQG.

А теперь перейдём к самому сладкому, к тому, из-за чего я и решил написать эту статью, к тому, где я сам ошибся: к выбору материнской платы!









Выбор материнской платы:

! Самое важное: чипсеты серии (h,b,z):2xx не поддерживают инженерники , у всех производителей, на всех моделях, на всех версиях биос- поддержки нет!

-С сотой серией всё интереснее, у всех чипсетов (h110,b150.h170,z170)- поддержка есть! Но, тут не все так просто, в биосах после октября 2016, отключена поддержка инженерников. Т.К. скорее-всего плату вы будете брать на авито, спросите у продавца, какая у неё версия биоса, по возможности. попросите перепрошить. В противном случае вам придётся перепрошивать её самостоятельно. Если у вас есть процессор и память с которой плата работает, то как я вам завидую, перепрошейте биос. Если процессора нет, придётся идти в сервис или использовать программатор.

- Оперативную память можно взять любую.

-Какую плату купить, если разгон не нужен: Если разгон не нужен подойдет любая плата с чипсетом 100й серии и подходящим биосом. (Узнать версию биоса можно узнать в характеристиках платы)

-AsRock h110m-hds





-Если нужен разгон: только Zчипсет, с подходящим биосом соответственно.

-Asus z170-A

https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=563272&start=15420- Тема по разгону этих камней.





Охлаждение:

Тут опять же зависит от задач, если разгон не нужен- берём хоть боксовый от пенька. Лично я для разгона взял башню от Id-Cooling, обошлась она мне в 1200 (до кризиса), и не жалею.

ID-Cooling SE-224





Итог:

Как видно: низкая цена стоит, как ни странно, стоит дорого. Довольно много мелочей и подводных камней в покупке китайского процессора.

"+"

-Низкая цена

-Высокая производительность

"-"

-Лотерея

-Выбор материнской платы

Я смог выделить два плюса и два минуса инженерника и встаёт резонный вопрос: а стоит ли игра свеч ? Я считаю, что стоит. С количеством геморроя обратно пропорциональному вашему Iq, можно получить весьма производительный процессор даже в номинале, а с разгоном вам ещё долго не придётся думать об обновлении центрального процессора.

В заключение:для обновления старой или сбора новый системы этот вариант смотрится достаточно жизнеспособно и даже заманчиво.

The end, спасибо за уделенное моей писанине время, надеюсь ваше время было потрачено не зря)