Инженерный процессор Core i7-6400T в Gears 5 - тест с 6 видеокартами
Тестирование проводилось в бесплатные выходные 11 и 12 апреля. Версия игры на момент тестирования 1.1.97.0 (8582215). Для видеокарт использовались следующие драйвера: Nvidia 445.78, AMD Adrenalin 2020 20.4.1. Тестирование проходило со стоковым процессором, частота работы 2,4-2,5 ГГц, и в разгоне – 4 ГГц. Оперативная память в стоке работала на частоте 2133 МГц, а разгоне на 2890 МГц. Тест проходил в 3 разрешениях:1920x1080, 2560x1440, 3840x2160.
- Процессор: Intel i7-6400t QHQG L501C679;
- Материнская плата: ASUS Z170 PRO GAMING LGA1151 ATX;
- Оперативная память: G.SKILL TridentZ RGB Series 16GB (2 x 8GB) 288-Pin DDR4, F4-3200C16Q (2890 MHz);
- Системный диск: Original Biwin 2.5 Inch SSD 512GB SATA3;
- Охлаждение: Thermalright HR-02 Macho Rev. B;
- Корпус: отсутствует;
- Блок питания: Corsair CX 750W, CP-9020015-EU;
- Powercolor Radeon RX 5700XT Red Devil, AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC;
- Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2, N1080-1SDN-P6DN;
- Powercolor Radeon RX 480 Red Devil, AXRX 480 8GBD5-3DH/OC;
- PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII, 16GBHBM2-3DH;
- PowerColor Radeon AXRX VEGA 56, 8GBHBM2-3DH;
- GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB, OC GV-N108TAORUS-11GD.
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рекламаСо стоковым процессом в лидеры вышли видеокарты от AMD, видеокарта от Nvidia проиграла около 4 FPS. Замеры через Msi Afturbuner для 1080 Ti показали следующие результаты: min - 49 FPS, avg - 58, 1% - 34 FPS, 0,1% - 28 FPS. Для видеокарты Radeon VII результаты: min - 41 FPS, avg - 62, 1% - 37 FPS, 0,1% - 16 FPS; для 5700XT: min - 49 FPS, avg - 62, 1% - 34 FPS, 0,1% - 7 FPS. Ниже на видео показано сравнение видеокарт в режиме записи видео.
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С разогнанным процессором в лидеры врывается 5700XT, Radeon VII занимает последнее место. Замеры через Msi Afturbuner для 1080 Ti показали следующие результаты: min - 61 FPS, avg - 85, 1% - 46 FPS, 0,1% - 35 FPS. Для видеокарты Radeon VII результаты: min - 63 FPS, avg - 84, 1% - 53 FPS, 0,1% - 13 FPS; для 5700XT: min - 58 FPS, avg - 87, 1% - 57 FPS, 0,1% - 12 FPS.
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Все видеокарты уперлись в производительность процессора и показали практически идентичные результаты. Замеры через Msi Afturbuner для 1080 Ti показали следующие результаты: min - 40 FPS, avg - 56, 1% - 32 FPS, 0,1% - 6 FPS. Для видеокарты Radeon VII результаты: min - 43 FPS, avg - 56, 1% - 33 FPS, 0,1% - 6 FPS; для 5700XT: min - 37 FPS, avg - 57, 1% - 37 FPS, 0,1% - 5 FPS.
В лидеры вырывается 1080 Ti, Radeon VII отстаёт на 10 FPS и занимает 3 место. Замеры через Msi Afturbuner для 1080 Ti показали следующие результаты: min - 61 FPS, avg - 85, 1% - 46 FPS, 0,1% - 35 FPS. Для видеокарты Radeon VII результаты: min - 45 FPS, avg - 60, 1% - 42 FPS, 0,1% - 13 FPS; для 5700XT: min - 50 FPS, avg - 66, 1% - 44 FPS, 0,1% - 12 FPS.
1080 Ti опережает соперников на 4-5 FPS. Замеры через Msi Afturbuner для 1080 Ti показали следующие результаты: min - 26 FPS, avg - 39, 1% - 26 FPS, 0,1% - 12 FPS. Для видеокарты Radeon VII результаты: min - 41 FPS, avg - 62, 1% - 37 FPS, 0,1% - 16 FPS; для 5700XT: min - 27 FPS, avg - 34, 1% - 24 FPS, 0,1% - 20 FPS.
С разогнанным процессором 1080 Ti прибавила 1,5 FPS. Замеры через Msi Afturbuner для 1080 Ti показали следующие результаты: min - 34 FPS, avg - 40, 1% - 31 FPS, 0,1% - 15 FPS. Для видеокарты Radeon VII результаты: min - 27 FPS, avg - 33, 1% - 25 FPS, 0,1% - 18 FPS; для 5700XT: min - 27 FPS, avg - 35, 1% - 23 FPS, 0,1% - 10 FPS.
Тестирование видеокарт в разгоне с разогнанным процессором
- Powercolor Radeon RX 5700XT Red Devil, AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OC - GPU 2079 MHz 1150 V, MEM 1900 Mhz;
- Inno3D GeForce GTX1080 Twin X2, N1080-1SDN-P6DN - GPU 2100 MHz, MEM 11016 MHz;
- PowerColor Radeon VII 16.0 GB AXVII 16GBHBM2-3DH - GPU 1800 MHz 1 V, MEM 1200 MHz ;
- GIGABYTE Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 GB OC GV-N108TAORUS-11GD - GPU 2038 MHz MEM 11600 MHz;
- PowerColor Radeon AXRX VEGA 56, 8GBHBM2-3DH - GPU 1620MHz MEM 1100 MHz;
- Powercolor Radeon RX 480 Red Devil, AXRX 480 8GBD5-3DH/OC - GPU 1330MHz MEM 2125 MHz
- Все видеокарты максимальный Power Limit
Видеокарты 5700XT и Radeon VII навязывают в борьбу 1080 Ti только в 1920x1080, в остальных разрешениях видеокарта Nvidia отрывается от соперников.
В итоге лидером в тестирование оказались видеокарты от Nvidia, оптимизация игры под GeForce оказалась решающим фактором. Все практически тесты можно увидеть в этом плейлисте на youtube Gears 5.
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