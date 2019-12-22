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Если вы очень богаты, любите тратить много денег, например, покупая редкие картины с аукционов, а также интересуетесь компьютерами, при этом любите эстетику компьютерного железа, то эта сборка возможно вам подойдёт.

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Базовый вариант Apple Mac Pro 7.1 2019 обойдется в, если вы житель США. Но эту сумму нужно переводить в евро, если вы в РФ или Европе.

Процессор: Intel Xeon W-3223 (LGA 3647, 8 ядер/16 потоков, частота до 4 ГГц) с новейшей архитектурой Cascade Lake

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Оперативная память: 32 ГБ ECC DDR4-2666 4х канал

Материнская плата имеет 8 слотов pci-e 3.0 предположительно на чипсете Intel C621

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Видеокарта: AMD Radeon Pro 580X - аналог rx 588 но с заниженной частотой ядра и памяти

Накопитель: NVMe SSD 256 ГБ

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Блок питания: предположительно фирмы Delta мощностью 1400 Вт

Корпус очень стильный и полностью металлический, высота 52.9 cm, ширина 21.8 см, длина 45 см, вес конструкции с комплектующими 18 кг. Будет украшением любого интерьера, солидный и строгий. Эргономика и охлаждение крайне продуманы, чтобы было тихо и при этом качественно охлаждать даже крайне прожорливые компоненты системы.





Сняв колпак корпуса можно увидеть внутреннее устройство самого совершенного системника в мире. Все крайне компактно, надежно и лаконично, впрочем как и всегда. Корпорация Apple делает красиво не только снаружи, но и внутри.





В этом лично убежден потому, что обладал одно время 2х процессорным MacPro 4.1 2009 года выпуска и менял там пару 4 ядерных ксеон 2.26 ГГц под 1366 сокет на пару 6 ядерных 3.46 ГГц и все работало впоследствии как часы даже в стресс тестах и внутри все выглядело тоже на очень высоком уровне. Прошло 10 лет с момента выпуска, а этот ПК и сейчас еще смотрится неплохо, с учетом апгрейда. А если поставить в него карту уровня Vega 64, то и в играх неплохо проявится, правда память выше 1333 не поддерживается, но зато трех-канал. Проверял на этом маке видеокарту radeon 6990 в игрушках, на системе Windows 7 и карта работала без нареканий, но macOS на ней даже не показывала бутскрин, так как не поддерживала эту карту. Для использования macOS приходилось возвращать на место родную затычку Radeon 5770.





Но базовый вариант MacPro 7.1 2019 за 6000 евро слабовато выглядит, ведь конструкция позволяет много большее. Начну с процессора и вместо кастомного 8-ядерника закажу поистине мощный камень Xeon W-3275M с 28 ядрами\56 потоками и базовой частотой 2.5 с бустом до 4.4 ГГц и стартовой ценой в США $4,449. Пакет 205W и поддержка 64 линий PCI-e 3.0.





AMD может предложить Threadripper 3970x c 32 ядрами 64 потоками, частотной формулой 3.7/4.5 в бусте и поддержкой PCI-e версии 4.0 при цене всего $2000, но Apple не работает с процессорами AMD.





Несмотря на рекомендованную стоимость W-3275 в $4,449 сборка с данным процессором обойдется на 7000 евро дороже чем с процессором Xeon W-3223. Возможно такой процессор требует более мощной СО или даже более навороченной материнской платы, чем для базового варианта в начальной комплектации и возможно уже не прокатит то, как на 2009 прошке прокатил у меня апгрейд камней. Итого имеем 6000 + 7000 = 13000 евро.





Оперативной памяти надо с запасом, поэтому 1.5 Tb DDR4-2933 ECC будут кстати. 12 планок по 128Гб каждая! И все это будет работать уже в 6-канальном режиме! Сейчас далеко не у каждого и жесткий более 1Tb имеется! Что может подобный объем ОЗУ? 1) Например, открыть более 15000 вкладок в браузере Chrome. 2) Можно запустить одновременно более 1500 видео с youtube или иного хостинга при этом они все будут буферизироваться одновременно и вы сможете переключаться между ними хоть каждую секунду! 3)Запустить одновременно около 150 современных игр и с комфортом пользоваться ПК при этом в не слишком тяжелых приложениях. 4) Можно запустить около сотни операционных систем одновременно через виртуальную машину и работать с ними переключаясь на нужную в любой момент. 5) Сделать из оперативной памяти RAM-диск и установить на него десятки тяжелых игр и будет супер-быстрый диск, который быстрее в разы любого ссд, игры будут грузиться с невообразимой скоростью, разумеется после выключения пк процедуру установки игр придется повторить. И это далеко не весь перечень. Прибавляем еще 25 килоевро к цене имеющейся конфигурации, итого - 38000 евро.





Radeon Pro 580X 8Gb - как-то совсем не солидно, когда конфигурация позволяет установить что-то более мощное. Radeon Vega II Duo 64 Гб HBM2 - эксклюзивная разработка AMD для компьютеров от Apple Mac Pro. Представляет из себя 2 полноценных чипа Radeon Vega 20 на 7nm техпроцессе с 4096 конвейерами каждый (Radeon VII - 3840 ядер) и 32Гб HBM2 4096bit памяти с шиной 1024 Гб/с на чип. Каждый такой чип является полным аналогом Radeon 7 по скорости, если не быстрее. Имеет чуть меньшую частоту буста ядра, но и чуть большее число конвейеров. Вычислительная мощь FP32 у каждого чипа составляет 14.09 TFlops. Radeon 7 имеет только 13.44 Flops. Объединены два чипа фирменной шиной infinity fabric, которая также используется и в процессорах Ryzen. Конфигурация системника от Apple позволяет установить до 2 таких карт. При наличии пары имеем умопомрачительный объем видеопамяти в 128 Гбайт и 16384 графических ядра с общей вычислительной мощью FP32 равной 56,36 TFlops и 112.72 Tflops с половинной точностью FP16! Невообразимая мощь для столь компактного пк.





Данная конфигурация обойдется дороже на 10.800, чем базовая с видеокартой Radeon Pro 580X Цена при этом составит 48.800 евро









Вместо базового SSD с объемом 256 Гб установлю 4 Tb, что прибавит еще 1400 евро. Итого 50200 евро.









Ну и монитор наконец, супер-навороченный Retina 6K дисплей, контрастность 1000000:1, 10‑битная глубина для передачи 1,073 миллиарда цветов, цвета практически как в реале. Это очень полезно для качественной цвета-коррекции в профессиональных программах. Стиль и качество как у системника Mac Pro. Цена на монитор самой крутой комплектации с нано-текстурным анти-бликовым стеклом составит 6000 евро. Общая цена 56200 евро

Но монитор идет без ноги, и чтобы как положено его расположить на столе, нужна еще и она, "всего" за 1000 евро! Можно обойтись и без нее, но тогда это будет несколько колхозно, что просто недопустимо для такого уровня сборки.





Итак окончательная цена всего комплекта составит 57200 евро. а это уже цена неплохой однокомнатной квартиры в Петербурге с хорошим видом на город и в пяти минутах от метро.





Теперь сборка готова и будет радовать владельца неиссякаемой мощью и множеством других достоинств. Apple всегда очень ответственно подходила к высокопроизводительному сегменту своих продуктов - рабочим станциям Mac Pro, создавая их с большим запасом прочности, поэтому все должно работать как часы долгие годы. Надежность в этом случае не уступает серверным решениям.





Помимо варианта использования родной операционной системы macOS, есть возможность параллельной установки Windows 10 для игр. Игровая производительность данной ЭВМ в большинстве сценариев где нет поддержки multigpu, будет как минимум на уровне Radeon VII, вероятно даже 2x Radeon VII как единого чипа потому, что пара гпу на каждой карте объединены не шиной PCi-e, а Infinity Fabric Link подобно ядрам процессора Ryzen. Возможно в будущем выйдут более продвинутые игровые библиотеки на основе dx12 и vulkan под Windows, которые будут реализовывать сумму нескольких графических процессоров, объединенных шиной pci-e, как одно целое, без надобности на то поддержки со стороны игр режима multigpu и тогда мощь Radeon VII можно будет помножить уже на 4, что сделает сабж актуальным года так до 2035-го. По слухам некоторых источников AMD планирует реализовать трассировку лучей в отдельной микросхеме, а не в составе GPU, как это сделано в серии RTX, что не исключает вероятность выпуска отдельной AMD платы чисто для ускорения этой трассировки в приложениях, подобно тому, как вышла карта Ageia Physx для расчетов игровой физики. Если это произойдет, то можно будет приобрести эту карту и без апгрейда видеосистемы получить поддержку raytracing.





На macos в редакторе final cut pro x с такой мощью можно позволить себе даже в 4К смотреть в реалтайме видео прямо налету, в процессе монтажа с монтажной дорожки при скорости 60+ фпс со множеством сложных видео-эффектов. А скорость финального рендеринга будет просто космической. Так же Cinema 4D покажет мощь этой системы во всей красе, с рендером 3D моделей Radeon Pro Render, который даже на обычной игровой RX Vega довольно шустро работает, а в данном случае вероятно даже сможет в реальном времени воспроизводить рендер такого же качества 3D графики, как например в промо-ролике видеокарты от Nvidia или AMD при разрешении 1080p при 30 фпс. Имея такое чудо в своем распоряжении грех не стать профессионалом в области создании 3D графики, видео монтажа и прочего медиа-контента, с радостью и комфортом постигая эти науки и впоследствии создавая шедевры за шедевром, обрадоваться тому, как будут отбиваться вышеописанные расходы за счет приобретенного мастерства..









Цена крайне высока, и схожий по производительности стандартный ПК можно собрать втрое дешевле. Но добиться подобной эстетики, тишины и компактности уже не получится, как и полноценно работать в среде macOS и множестве замечательных проф.приложениях под неё.





Но можно особо не теряя в мощи и вдвое сэкономить. Например установить 192Гб (6x32) DDR4-2933 памяти в 6-канале, вместо 1.5Тб (12x128) и также обойтись без Apple монитора, тогда цена будет "всего" 28200 евро или около 2 млн. рублей. Вписавшись в эти средства можно создать и более солидную дисковую подсистему. Например ограничиться SSD диском в 2Tb вместо 4 (экономия 600 евро) и ополовинить объем оперативной памяти до 6х16 (экономия 2000 евро) а на эти средства установить рейд массив Apple, специально адаптированный под MacPro, который имеет объем 32 Терабайта. И бонусом еще останется 300 евро, которые можно потратить на опцию AppleCare+ ,что существенно увеличит срок фирменной гарантии на системный блок и все что в нем, а также дает более расширенный функционал от тех.поддержки, если она потребуется. В итоге за 2 ляма будет следующая конфигурация - GPU 4x Radeon Pro VII 32х4 Gb HBM2, 96 Gb DDR4-2933 ECC 6-channel, CPU Xeon W-3275M 28\56 до 4.4 ГГц, 2Tb SSD NVMe, 32Tb raid массив и все это серверного качества и в эстетичном исполнении.





Благодарю за внимание и надеюсь, что эта статья была интересной.