Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Сколько видеопамяти действительно нужно для комфортной игры в 2025 году

В 2025 году 8 ГБ видеопамяти уже не хватает для современных игр, а требования к VRAM продолжают расти. Разбираемся, сколько видеопамяти действительно нужно для комфортного гейминга, почему 12 ГБ стали новым минимумом и какие видеокарты обеспечат запас на будущее.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Каждый год индустрия видеоигр делает шаг вперёд, а вместе с ней растут и требования к железу. Казалось бы, совсем недавно 8 ГБ видеопамяти считались достаточными даже для высоких настроек, но в 2025 году ситуация изменилась кардинально. Новые технологии, более сложные текстуры и рейтрейсинг постепенно отодвигают границы необходимого объёма VRAM, заставляя игроков задумываться: сколько видеопамяти действительно нужно, чтобы играть комфортно? Ответить на этот вопрос непросто, ведь всё зависит от множества факторов – от разрешения экрана до графических технологий, которые использует игра.


Почему 8 ГБ VRAM больше не хватает?

Долгое время 8 ГБ видеопамяти считались золотым стандартом для большинства геймеров. Однако с выходом новых игровых движков и увеличением уровня детализации проблема нехватки VRAM стала заметной даже в 1080p. Современные игры используют более качественные текстуры, сложные геометрические модели, а трассировка лучей дополнительно увеличивает нагрузку на память. Если в 2022 году 8 ГБ VRAM были минимально комфортными, то в 2025 году такие видеокарты уже испытывают серьёзные трудности в ААА-играх.

Например, в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty при включённой трассировке лучей в 1080p потребление видеопамяти достигает 10–11 ГБ, а в 4K – более 16 ГБ. Если у видеокарты недостаточно памяти, игра вынуждена обращаться к медленной системной ОЗУ или урезать качество текстур, что приводит к резким просадкам FPS и ухудшению графики. Подобная ситуация наблюдается в Hogwarts Legacy, где на видеокарте с 8 ГБ VRAM текстуры могут вовсе не загружаться, а вместо них появляются размытые пятна.
Другие игры, такие как Horizon Forbidden West и Ratchet & Clank: Rift Apart, показывают, что 8 ГБ VRAM просто не позволяют задействовать ультра-настройки текстур без потери производительности. В Horizon Forbidden West разница между версиями RTX 4060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ составила почти 50% FPS – старшая модель позволяла играть плавно, тогда как младшая версия страдала от постоянных подгрузок и лагов. То же самое касается игр на Unreal Engine 5, где использование технологий Nanite и Lumen значительно увеличивает потребление VRAM.


Достаточно ли 12 ГБ VRAM для комфортной игры в 2025 году?

реклама



На данный момент 12 ГБ видеопамяти стали новым минимальным стандартом для комфортной игры в Full HD и Quad HD. Большинство современных игр с высокими настройками текстур потребляют от 9 до 12 ГБ VRAM, что делает 8-гигабайтные карты неактуальными. Однако вопрос в том, насколько 12 ГБ будет хватать в будущем.

Игры, использующие трассировку лучей, AI-апскейлинг и генерацию кадров, требуют дополнительной памяти. Например, включение DLSS 3 Frame Generation в Cyberpunk 2077 увеличивает потребление VRAM, и уже в 1440p требуется минимум 12 ГБ. В Alan Wake 2 рейтрейсинг съедает свыше 10 ГБ памяти даже на 1080p. Если добавить разрешение 1440p и более тяжёлые текстуры, потребление легко переваливает за 14 ГБ. В такой ситуации видеокарта с 12 ГБ окажется на грани своих возможностей.

Пока что 12 ГБ достаточно для большинства сценариев, но с выходом новых игр в 2026-2027 годах этот объём может стать недостаточным. Разработчики ориентируются на игровые консоли, такие как PlayStation 5 и Xbox Series X, у которых есть 16 ГБ унифицированной памяти (из которых 10–12 ГБ используются для графики). Когда появится новое поколение консолей с ещё большим объёмом памяти, игровые движки станут требовательнее, и 12 ГБ VRAM могут устареть так же, как сейчас устаревают 8 ГБ.


Оптимальный объём VRAM в 2025 году: сколько действительно нужно?

Всё зависит от разрешения экрана, настроек графики и будущих тенденций. Если говорить про Full HD, то 8 ГБ уже нельзя назвать комфортным объёмом – игры либо требуют больше, либо автоматически снижают качество текстур. 12 ГБ остаётся достаточным минимумом, но если хочется запаса на будущее, лучше ориентироваться на 16 ГБ.

Для 1440p стандартом становятся видеокарты с 12–16 ГБ VRAM. Большинство игр работают стабильно при 12 ГБ, но если использовать трассировку лучей или играть на ультра-настройках, лучше выбрать карту с 16 ГБ. Например, Radeon RX 7800 XT с 16 ГБ обеспечивает стабильную работу даже в самых требовательных играх, тогда как RTX 4070 12GB может столкнуться с ограничениями в будущем.

реклама




Для 4K без компромиссов в качестве нужен минимум 16 ГБ VRAM, а в некоторых играх уже требуется 20–24 ГБ. Карты вроде RTX 4080 16GB или RX 7900 XT 20GB подходят для высоких настроек в 4K, но если включить трассировку лучей, может понадобиться RTX 4090 24GB или RX 7900 XTX 24GB.


Как видеопамять влияет на технологии DLSS, FSR и трассировку лучей?

Современные технологии позволяют частично компенсировать нехватку VRAM, но у них есть свои ограничения. DLSS и FSR снижают нагрузку на видеокарту, рендеря изображение в более низком разрешении, а затем масштабируя его, но они не уменьшают потребление видеопамяти. Например, если игра требует 12 ГБ VRAM в нативном 4K, то даже с включённым DLSS она будет использовать те же 12 ГБ.

Генерация кадров (DLSS 3, FSR 3, XeSS), наоборот, повышает потребление памяти. Дополнительные буферы данных и расчёты требуют большего объёма VRAM, поэтому карты с 8 ГБ часто не могут работать с DLSS 3 на максимальных настройках. Если использовать трассировку лучей, нагрузка на VRAM возрастает ещё больше. Например, в Cyberpunk 2077 трассировка требует минимум 10–12 ГБ, а если добавить генерацию кадров, потребление поднимается до 16+ ГБ в 4K.


Что будет в будущем: хватит ли 12 ГБ VRAM в 2026-2027 годах?

Эксперты сходятся во мнении, что требования к видеопамяти будут расти. Сейчас 12 ГБ – это хороший компромисс для 1080p и 1440p, но через 2–3 года такие карты могут столкнуться с проблемами, особенно в ультра-графике. Ожидается, что к 2027 году новые игры будут использовать 16+ ГБ даже в 1440p, а 4K-гейминг потребует 20+ ГБ.

Если вы планируете купить видеокарту на несколько лет вперед, лучше взять модель с запасом VRAM. Например, 16 ГБ – это тот объем, который обеспечит комфортную игру в ближайшие 3–5 лет. Если же вы берете видеокарту только на 1–2 года, можно ограничиться 12 ГБ, но с пониманием, что в будущем придется снижать настройки графики.


Итог: какую видеокарту выбрать в 2025 году?

Если ваша цель – играть комфортно в Full HD или 1440p, то 12 ГБ VRAM пока хватает, но лучше взять 16 ГБ на будущее. Для 4K без компромиссов нужно не менее 16–20 ГБ, а для долгосрочного использования – 24 ГБ. Важно учитывать, что нехватка видеопамяти не только снижает FPS, но и ухудшает качество графики, вызывая размытие текстур и фризы.

Выбирая видеокарту в 2025 году, лучше ориентироваться на запас VRAM, ведь требования игр только растут.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
116
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
4
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
30
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
6
В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
3
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
3
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
+
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
10
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
1
Microsoft выпустила бесплатный Office
+
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+

Популярные статьи

Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
92
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
30
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
40
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
27
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
10
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
+
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
+

Сейчас обсуждают

Bryant333
18:57
Хотелось бы одного - высокого качества и атмосферы, пусть не прошлых игр, но вообще.
Half-Life 3 вероятно находится на завершающей стадии производства, анонс состоится в 2025 году
beltar
18:56
В конце 2002-го года у меня появился Duron-1200 с SDRAM памятью, на KT133A чипсете, т. к. DDR с которой этот проц намного быстрее, была не по карману. Да и 2.4 ГГц CPU - это уже знаешь, годику так к 2...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
valderm
18:56
а кроме как на кривой Аля Веник 2 других тестов нет? или сравнивать не о чем?
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
beltar
18:52
У меня был Sapphire Radeon 9600Pro не соответствующий спецификациям и с памятью маркированной на большую частоту, при работе на которой по факту шла на картинку зелень. И даже коробочка была. Расскажи...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
somus
18:48
Вроде ж не 1 апреля сегодня
Half-Life 3 вероятно находится на завершающей стадии производства, анонс состоится в 2025 году
valderm
18:46
особенно если гтх 1060 ха ха ха
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Андрей Никулин
18:46
Не знаю, нафиг нафиг эту не стабильную 5000 линейку. Обновился с 3060 до 4070 Супер, так как 3060 и 2К моник не очень уж хорошее комбо. А учитывая все новости которые постоянно появляются на фоне 50ХХ...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
FelsheR12345
18:40
Главное как украина - сильно не увлекаться.
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
Сергей Анатолич
18:34
Ну наконец то!!! Не зря видюху обновил!😂 21 год и 4 поколения!
Half-Life 3 вероятно находится на завершающей стадии производства, анонс состоится в 2025 году
VRoman
18:31
А для тех кто не живёт в высотных городах: Машина - доехать до работы и домой 15 минут в каждую сторону обойдётся в $5 с учётом бензина, шин, обслуживания и страховки. Парковка везде бесплатная, а в д...
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем